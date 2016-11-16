Поддержка помогла

Коротко хочу вам доложить по поводу мер поддержки, которые реализуются Минпромторгом в текущем году. По итогам девяти месяцев у нас есть положительный результат. Во-первых, несмотря на злые языки о том, что мы продадим только миллион автомобилей в этом году, – миллион автомобилей мы уже продали, а у нас впереди еще целый квартал.

Что касается мер поддержки. В текущем году бюджетом предусмотрено на программы обновления парка колесных транспортных средств 22,5 млрд руб., на компенсацию участия процентной ставки по инвесткредитам – 6,3 млрд руб., на программу льготного лизинга – 5 млрд руб., на программу льготного автокредитования – 11,3 млрд руб. Также в 2016 г. реализуется программа субсидирования закупки трамваев и троллейбусов и техники на газомоторном топливе.

Кроме этого есть в пакете наших мер две, имеющие социальную окраску, но тем не менее очень важную – это поставка автомобилей скорой медицинской помощи и школьных автобусов, которая успешно завершается.

Что касается эффективности этих мер. Меры, безусловно, дали возможность автопроизводителям и вместе с ними и производителям узлов и агрегатов для этих автопроизводителей – первое: сохранить на экономически целесообразном уровне производство, пройти стрессовый участок, который, по нашему мнению, завершается, и уже с уверенностью смотреть в завтрашний день. И мы надеемся, что тот опыт, который мы приобрели, позволит нам успешно развиваться и в среднесрочной перспективе.

Хочу отметить, что благодаря мерам поддержки реализована практически половина автомобилей в текущем году. Это беспрецедентная помощь, которую оказывает государство отрасли и которая, на наш взгляд, достаточно успешно выполнила свою ключевую задачу, а именно – обеспечить соответствующую загрузку мощностей.

Автор – заместитель директора департамента автомобильной промышленности Минпромторга РФ