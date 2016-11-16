Поводы для оптимизма

Я начну с того, что происходит в мире. А в мире всё хорошо, никакого кризиса нет. За первое полугодие прирост глобального авторынка – 3%. В каких-то странах рост есть и 10%, и 15%, в каких-то странах есть и минусы. Из крупных рынков минус у нас, в Бразилии и небольшой минус в Японии. Но при объеме рынка в 5 млн единиц плюс/минус 3–5% для японского автопрома не так страшно. Европа очень хорошо растет. То есть можно констатировать, что наш кризис – локальный, можно сказать, что он рукотворный и, значит, как-то из него можно выйти.

Легковой рынок в этом году продолжает падать чуть сильнее, чем рынок легких коммерческих автомобилей, грузовых, автобусов.

Структура рынка [легковых автомобилей] всем давно понятна, но в ней происходят некоторые изменения. Лидер у нас остается прежний – «АвтоВАЗ». Но суммарно Hyundai и Kia его уже опередили. И самая продаваемая машина уже не Lada, а Kia Rio и Hyundai Solaris – они бьются за самые верхние строчки. Если говорить [про марки калужского автокластера], я очень рад за Volkswagen и Skoda, которые достаточно стабильно держатся в этой сложной ситуации, и вокруг них могут формироваться поставщики, вокруг них можно дальше что-то еще локализовывать. По-прежнему из года в год премиальный сегмент себя чувствует лучше, чем массовый, падение в нем ниже: не 16, а 8%. Это говорит о том, что в кризис бедные беднеют быстрее, а у богатых деньги есть, они держатся. То есть они продолжают менять машины более часто, чем люди, у которых их мало, так скажем.

Сергей Целиков Окончил автомобильный факультет Тольяттинского политехнического института.

В 1993 г. начал карьеру в ПК «Автовазбанк» (г. Тольятти). С 1996 г. реализовал ряд бизнес-проектов информационно-аналитической тематики. Совместно с партнером Сергеем Удаловым создал аналитическое агентство «Автостат».

Что поможет рынку расти

Я разложил основные факторы, которые будут влиять на динамику продаж следующего года. Что я отнес к положительным. Первое – это очень низкая база сейчас. Мы в этом году падаем где-то до 1,3 млн автомобилей. Это уровень 2004 или 2003 г., т. е. это уровень 13 лет назад. От этой низкой базы можно отталкиваться вверх. В среднем за последние 10 лет люди ежегодно покупали 1,8 млн автомобилей. Последние два года продажи существенно ниже этой планки, это говорит о том, что формируется некий отложенный спрос. Непонятно, в какой момент он выстрелит, но при этом он формируется. И вот этот накапливаемый отложенный спрос я отношу к положительным факторам, которые могут дальше стимулировать рынок к росту.

Следующее – устоявшийся цикл смены автомобилей, его я отношу к положительным факторам. Это был классический 3–6-летний цикл смены автомобилей. Сейчас срок владения автомобилем увеличивается до 4–7 лет. Мы проанализировали структуру парка по срокам владения. Треть (31%) владеют машиной 10 лет, не меняя ее. Только 20–30% продают ее через 2–3 года. Остальные – в диапазоне от 3 до 10 лет владения. Поэтому этот цикл есть, но он не распространяется на все 100% владельцев автомобилей. Нынешний цикл смены машин – 2009 года выпуска, 2010-го, начала 2011-го, их меньше в парке. Сейчас постепенно приходит время смены машин 2012–2013 гг., этих машин много. И даже с учетом того, что срок владения увеличивается, люди, которые все-таки меняют машины, – их станет больше. И поэтому за счет этого я ожидаю, что будет рост рынка.

И наконец, последний положительный фактор – стабилизация нефтяных котировок, за ней стабилизация рубля, это вселяет определенные надежды на то, что и динамика рынка может измениться в положительную сторону.

Что мешает рынку расти

Но при этом полно отрицательных факторов, которые давят на рынок и не дают ему подниматься. В первую очередь это падение доходов населения. При том что затраты растут [поразительными] темпами. Следить за уровнем инфляции по Росстату – это не то. Мои затраты личные выросли примерно на 30%.

Следующий отрицательный фактор – это рост цен на автомобили, где-то на 35% цены в среднем выросли. И если сейчас оценивать рынок в деньгах по ценам прошлого года и этого года за восемь месяцев, он на одинаковом уровне: люди потратили столько же денег, но купили меньшее количество машин по более высокой цене.

Экономическая и, что очень важно, политическая обстановка сейчас, мягко говоря, нестабильная. Это огромный отрицательный фактор, который на фоне общемирового роста не позволяет нам двигаться вперед. Из этого же – санкции, которые давят и давят.

Психологический фактор – он и в плюс, и в минус работает. То есть людям хочется менять автомобили. В то же время психология говорит о том, что вроде всё плохо, не время менять.

Валютная составляющая

Средняя цена на автомобиль выросла на 35%, а валютный курс изменился существенно больше. 14 лет мы жили при стабильном долларе – 30+. Последние 2,5 года живем в другом коридоре, перешли на другой уровень: доллар подорожал почти в 2 раза, евро – процентов на 70–80%, остальные валюты – тоже в этом диапазоне. Поэтому цен ниже уже не будет: несмотря на уровень локализации, несмотря на другие факторы, валютная составляющая в автомобиле очень высокая. И с выходом новых машин на рынок мы будем наблюдать, что средняя цена автомобиля будет продолжать расти, расти и расти. Это данность, деваться нам некуда.

Нефть внушает оптимизм

Корреляция цен на нефть и продаж автомобилей постоянно присутствует. Падают цены на нефть – падают продажи машин. Цены на нефть стабилизируются – стабилизируется автомобильный рынок. Есть корректирующие факторы – например, введение программ стимулирования. Но ключевым является стоимость барреля нефти. Что радует: нефть стабилизировалась, колеблется, но вверх. И лично я ожидаю дальнейшего колебания нефти в верхний диапазон до $60, потом, может быть, и до $70, до $80 за баррель. Таким образом мы выходим на уровень 1,3 млн проданных машин в этом году – чуть-чуть выше среднего ожидания по этому году. И дальше я жду роста – либо очень маленького, либо достаточно быстрого. Я всегда был пессимистом и показывал всегда отрицательные [сценарии]. Но сегодня я сюда приехал с оптимистичными мыслями. Я не рассматриваю сценарий войны, я не рассматриваю сценарий дальнейшего обвала нефти, я надеюсь, что Минпромторг какие-то меры поддержки на следующий год сделает. То есть я оптимист.

Автор – генеральный директор аналитического агентства «Автостат»