Локализация и прибыль на небольших объемах

C одной стороны, никто не сомневается в потенциале российского рынка, но, с другой стороны, с длительностью этого кризиса и падением спроса мы все более пессимистично смотрим на будущее. Но и в этой ситуации мы пытаемся сохранить существующее производство, модернизировать его и запускать при этом новые продукты. История нашего присутствия в России восходит еще к ХIХ в. Сегодня компания имеет производство полного цикла в совместном производстве с нашими коллегами из Mitsubishi, в него уже было инвестировано более 550 млн евро. Дилерская сеть охватывает практически 90% территории России, наша доля рынка в настоящее время упала, но она была раньше близка к 4–5%.

Мы являемся частью глобального бизнеса PSA Group. И для PSA Group Россия – не просто желательный, но обязательный рынок, где группа будет продолжать присутствовать и развивать свое производство. Стратегическое решение в этом отношении уже принято, сейчас нам нужно обеспечить базу для развития.

Возвращение к прибыльности

Какой формат присутствия мы должны выбрать для российского рынка? Здесь есть три варианта: глобальная продукция; локальное производство с оптимизацией логистических затрат [на импорт комплектующих], но большая проблема здесь – адаптация продукта к нуждам локальных потребителей; третье – [местное производство с интеграцией] локальных поставщиков. Только [последнее] может сделать наши поставки прибыльными.

В России PSA сокращает потери на протяжении последних двух лет. И мы верим, что в 2017 г. достигнем точки безубыточности, может быть, уже в конце 2016 г. И таким образом наша бизнес-модель станет финансово оправданной.

Кристоф Бержеран Окончил Институт политических исследований (Sciences Po) и Высшую коммерческую школу (HEC).

С 1988 г. работает в группе PSA. Был генеральным директором Peugeot в Португалии, затем в Италии.

В 2010 г. запустил дилерскую сеть Peugeot Citroen Retail, насчитывающую свыше 400 дилерских центров в 20 странах мира. С 2014 г. является гендиректором региона «Евразия» и отвечает за производство и продажи брендов Peugeot, Citroen, DS в России и СНГ.

Следующим шагом нам необходимо проанализировать глобальный продуктовый план и найти правильные продукты для локализации производства в России. В нашем глобальном продуктовом плане – 32 новых автомобиля: 26 пассажирских плюс LCV и один пикап, которые могут рассматриваться как потенциальные для российского рынка.

Для многих участников [льготный] режим [промсборки] истекает в 2017-м или 2018 г. И это означает, что ситуация в долгосрочной перспективе для нас непонятна. Пользуясь этой возможностью, я хотел бы обратиться к федеральным и региональным властям Калуги за дополнительной поддержкой, чтобы решить проблему автопроизводителей. И высказать надежду, что новая операционная среда, которая будет создаваться для долгосрочного развития российской автомобильной индустрии, будет вскоре определена. И это, в свою очередь, поможет нам определиться с нашими инвестиционными планами и построить дорогу для новых инвестиций в России.

Перспективные ниши

Итак, у нас есть ресурсы для инвестиций и продукты, которые могут быть локализованы в России. Теперь мы должны найти сегмент [автомобильного рынка], который демонстрирует стабильный рост, и другие сегменты, где, может быть, у нас не будет прямых конкурентов для наших продуктов. Мы также должны найти [российские] компоненты для этих продуктов.

Вы можете задать вопрос: сможем ли мы продать достаточное количество автомобилей, чтобы вернуть инвестиции в локализацию? Мой ответ следующий: в нашем новом бизнес-плане у нас предполагаются ограниченные объемы по каждому типу автомобилей (10 000–15 000 автомобилей), но даже с этими объемами возможно локализовать автомобили и оставаться прибыльными. Этого можно достичь благодаря диверсификации и комбинации различных подходов. Что означает использование одной платформы для нескольких брендов – как пассажирских, так и коммерческих видов транспорта, увеличение экспортных объемов для того, чтобы продавать помимо российского рынка, и плюс продажа запчастей. В ближайшие годы с запуском новых продуктов мы увидим, насколько этот подход будет эффективен.

Новые модели – каждый год

Естественно, нам необходимо обеспечить конкурентоспособность наших продуктов. Качество – это амбиция номер один для группы PSA. Мы стремимся к качеству на каждом этапе нашего бизнеса – как в производстве, так и в дилерских и сервисных предприятиях. Я должен сказать вам, что требования качества со стороны PSA одинаковые и в России, и во Франции, и в Латинской Америке, где угодно. [Наша] так называемая «Белая книга» гарантирует все необходимые адаптационные спецификации продукта для локальных условий по локальным требованиям.

И последнее, но не по степени важности – это уровень локализации. [В соответствии с нашим планом] уровень локализации в 50% будет достигнут в 2017 г., несмотря даже на наши низкие объемы. Новые модели будут локализованы начиная с 2017 г. уже на уровне 50%.

Поэтому позвольте мне вернуться к вопросу, который был поднят в самом начале. Есть ли возможность для дальнейших инвестиций в российский рынок? На основании нашего опыта, глобальной стратегии и ресурсов PSA, наших трех брендов – мой ответ: да, такая перспектива существует. И сегодня я с радостью демонстрирую вам Citroen C4 седан с новым оборудованием, который начал сходить с нашей конвейерной линии. Это новый старт в рамках нашей [новой] стратегии. На «Автоэволюции 2017», «Автоэволюции 2018» я буду представлять вам каждый год наши новые локальные продукты.

Автор – председатель совета директоров «ПСМА рус»