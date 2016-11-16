Как наладить эффективный экспорт

Концерн Continental является одним из трех ведущих поставщиков для автопрома. У нас пять дивизионов [шины, интерьер, силовые агрегаты, шасси и безопасность, ContiTech]. Дивизион шины – это приблизительно 30% от объема бизнеса концерна, он поставляет шины не только на конвейеры автопроизводителей, но и на розничный рынок: приблизительно 30% идет на конвейеры автопроизводителей, а 70% идет на вторичный рынок – в розничные продажи.

Завод в Калуге

Мы подписали инвестиционный контракт с Калужской областью 28 ноября [2011 г.]. Изначально предполагалось, что завод [будет работать] исключительно для российского рынка: на конвейеры автопроизводителей и в розничные продажи.

Запустившись 29 октября 2013 г., мы спустя пару месяцев в полной мере ощутили на себе последствия спада потребительского спроса, вызванного, с одной стороны, падением цен на нефть, с другой стороны, введенными санкциями. В 2015 г. российский шинный рынок упал более чем на 15%. В этом году есть дальнейшее – правда, уже небольшое – падение. Соответственно, первоначальную стратегию 100%-ных поставок на российский рынок надо было менять для того, чтобы загружать производственные мощности нашего завода. Несмотря на сложные экономические условия, нам удалось стабильно наращивать объемы нашего производства: каждый год на 1 млн шин. Мы достигли полной производственной мощности в этом году. С момента официального открытия нашего завода мы выпустили уже более 5 млн шин. В этом году мы освоили уникальные 20-дюймовые шипованные шины по технологии клееного шипа, а всего выпускаем достаточно широкую гамму шин трех брендов: марок Gislaved, Matador и, конечно, наш премиальный продукт – Continental. Выпускаем шипованную зимнюю резину, нешипованную, всесезонную и летнюю.

Треть производства – экспорт

В чем же секрет роста объемов нашего производства? Он заключается в поставках на экспорт. В 2015 г. мы поставили порядка 20% от объема нашего производства на экспорт. И в этом году мы увеличили экспортную составляющую и планируем по итогам года, что от 35 до 40% объема нашего производства будет поставлено на экспорт. География достаточно широкая. Это в первую очередь, конечно, европейские рынки. Но в этом году мы начали поставки в Китай на конвейер автопроизводителей, мы начали поставки на канадский рынок. И у нас есть дальнейшие планы по расширению этой составляющей.

Георгий Ротов Окончил МГТУ по специальности «автоматизированные металлургические машины и агрегаты» и бизнес-школу INSEAD.

Работал консультантом в немецких офисах компаний A.T. Kearney и Bain & Company, затем в компаниях TUV Suddeutschland и Volkswagen. С 2008 г. – региональный директор «Магна интернешнл» и гендиректор филиала «Магна технопласт». С 2011 г. – генеральный директор «Континентал Калуга».

Если говорить об экспортных рынках, то уровень конкуренции сейчас на экспортных рынках настолько высок, что преимущество дают [нюансы]. Это не только продукт, который мы предлагаем. Это не только цена, по которой мы предлагаем этот продукт. Это то, насколько мы быстро или эффективно можем доставить этот продукт на соответствующий рынок, насколько мы соответствуем стандартам этого рынка и запросам потребителей. Это насколько выгодное у нас финансирование.

Не секрет, что, если мы говорим о Boeing или Airbus, они получают достаточно серьезную государственную поддержку, и в том числе в плане финансирования своих проектов. И поэтому для того, чтобы наши российские заводы были конкурентоспособны на экспортном рынке, необходима слаженная работа всей команды, включая и государственную поддержку, включая развитую логистику, развитую инфраструктуру. И если говорить о примере нашей компании, то мы изначально были в более льготных условиях по сравнению с чисто российской компанией. Почему? Потому что на тех рынках, на которых мы работаем, у нас уже есть развитая дистрибуционная сеть, сбытовая сеть. Там есть через что продавать наши шины.

Экспортные рынки [в концерне Continental] ищут централизованно. У нас есть так называемая глобальная логистика, она решает и планирует, с каких заводов какие рынки будут обслуживаться. Во внимание берется логистическая составляющая, т. е. каковы издержки, и загруженность производственных мощностей. Тот факт, что мы сейчас поставляем в Китай, например, в первую очередь, объясняется тем, что китайский рынок, и в особенности наша доля на китайском рынке, растет значительно быстрее, чем развитие наших производственных мощностей. Поскольку для строительства шинного завода нужно два года, потом нужно еще год, два, три, чтобы вывести его на полную производственную мощность. Мы расширяем наши производственные мощности в Китае. Но, пока этот процесс еще не завершен, у нас есть шанс заполнить ту нишу спроса, которая есть на этом рынке. Хотя, конечно, доставлять шины, в середине которых воздух, дырка от бублика, выгоднее на более короткие расстояния, а не на расстояния в несколько тысяч километров.

Четыре составляющие успеха

[Чтобы наладить успешный экспорт] необходимы четыре составляющие: продукт, соответствующий спросу потребителя, сертификация продукта для этих рынков, дистрибуционная сеть и финансовая поддержка. Шины, которые мы производим, отвечают требованиям покупателей, поскольку они изначально разрабатывались не только для российского рынка, но для нескольких рынков. Это касается даже такой специфической продукции, как шипованная резина: наши шины отвечают как требованиям потребителей, так и [регуляторов] всех этих стран. Кроме того, поскольку у нас крупный концерн, мы можем рассчитывать на сильную финансовую поддержку. И поэтому, когда мы выходили на экспортные рынки, единственным препятствием для выхода на эти рынки явилась сертификация нашего завода. Потому что, когда мы поставляем на какой-то новый рынок, например на китайский рынок (у Китая тоже есть свой комитет по сертификации), мы должны получить сертификат соответствия.

Сертификацию нам удалось пройти в рекордно короткие сроки. С одной стороны, благодаря тому, что у нас самый современный шинный завод в концерне Continental, с самыми современными технологиями, а с другой стороны, благодаря поддержке со стороны администрации Калужской области в плане преодоления некоторых бюрократических барьеров для приезда аудиторов.

Борьба за себестоимость

В настоящий момент у нашей продукции очень интересная себестоимость, это вызвано двумя факторами. Во-первых, это выгодный обменный курс в настоящий момент. Но это преимущество, скорее всего, будет не вечно, и когда-нибудь оно может уйти. С другой стороны, уровень локализации по сырью в настоящий момент у нас достигает 50%, и в наших планах увеличить эту составляющую. Благодаря тому, что появляются новые высокотехнологичные производства – например, по производству полиэстерного текстильного корда в Нижегородской области, – которые позволят нам увеличить этот процент и дойти до 60–70% локализации. Соответственно у нас сырье получается в рублевой составляющей. И это тоже помогает нам предлагать достаточно выгодную цену нашей продукции на этих зарубежных рынках.

Резюмируя: для того чтобы мы действительно стали экспортоориентированной экономикой, необходима слаженная работа всей команды, которая над этим работает, – государственных структур, самих предприятий, развитие логистической и финансовой инфраструктуры поддержки бизнеса.

Автор – генеральный директор «Континентал Калуга»