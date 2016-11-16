Потребители становятся искушенными

асло – это крайне важная часть автомобильной системы. И в Shell мы давно поняли, что мало просто произвести продукт и его продать, надо делать больше. Нужно вести клиента, оказывать сервис, поддерживать технически. И это касается не только сегмента business to business, когда ты общаешься с большими организациями, но и индивидуальных потребителей, которые становятся искушенными, становятся любопытными, и они должны получить то, что они хотят получить.

Комплексное обслуживание помогает быть успешными. Уровень сотрудничества [с автомобильными марками] может быть разный. Мы можем работать на уровне глобальных офисов и глобального сотрудничества. Это может быть сотрудничество на уровне дилеров. Это может быть сотрудничество только наших компаний, которые занимаются исследованиями. [Среди партнеров Shell есть] и Ferrari, и BMW, и Jeep, и MAN, т. е. это и легковые автомобили, и грузовые автомобили.

Олег Дерий Инженер по автоматизации биотехнических систем. До прихода в Shell работал в компаниях, связанных с продовольственной продукцией. С сентября 2012 г. вступил в должность регионального директора цепочки поставок смазочных материалов Shell в Центральной и Восточной Европе.

У Shell есть четыре исследовательских центра, более $1,2 млрд ежегодно Shell тратит на исследовательские работы. И в результате появляются технологии типа Shell Pure Plus Technology, когда прозрачное, как вода, масло производится из невидимого и почти невесомого газа. По сути, это магия. И эта магия позволяет продукту быть очень конкурентоспособным, особенно в наших климатических условиях, где необходим холодный запуск.

В октябре 2012 г. мы открыли завод в Тверской области – в Торжке. Это самый новый завод Shell в Европе, после нас больше ничего еще не строилось. Мы достаточно амбициозны, и мы используем технологии, которые нам позволяют производить премиальные масла. При этом, будучи в России, в Тверской области, мы считаем себя локальными производителями. Мы стараемся локализовывать [производство] – использовать российские ингредиенты, российскую упаковку. Работа идет, но идет очень осторожно. Поскольку продукт, который производится здесь, должен соответствовать всем критериям качества. А у потребителя должна быть уверенность в том, что продукт является нашим, оригинальным. И здесь мы делаем многое. Это не только оригинальная упаковка, это не только запаянное горлышко, но и специальные многослойные голограммы: с одной стороны, они эстетически красивы, а с другой стороны, они несут в себе защитную функцию. Мне кажется, это то, что вкупе со всем [остальным] позволяет нам оставаться успешными и конкурентоспособными.

Автор – региональный директор цепочки поставок смазочных материалов Shell