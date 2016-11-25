Тема недели: Tele2 не хочет обсуждать свои результаты

Сотовый оператор «Т2 РТК холдинг» (работает под брендом Tele2) перестанет публиковать отчетность. Объясняя это решение, представитель Tele2 заявил, что ее успехи «вызывают жесткую и фокусную реакцию других участников рынка», а «это создает ненужные дополнительные риски на ключевых направлениях бизнеса».

Какие именно риски создает раскрытие – в компании не пояснили. Вдруг «большая тройка», которая раскрывает свои результаты уже много лет и в гораздо более полном объеме, чем Tele2, тоже находится в зоне риска из-за возможной реакции конкурентов.

Может, компании просто не нравится, что Tele2 называют «мухой на арбузе» (такую метафору использовал вице-президент МТС Василь Лацанич, оценивая влияние оператора на рынок)? Участники рынка тоже предположили, что Tele2 просто нечем похвастаться. Но, по словам источников «Ведомостей», у оператора, наоборот, увеличились темпы роста выручки (тогда как у других федеральных операторов выручка снижается), все неплохо и с ростом абонентской базы. Хуже дела могут обстоять с показателем EBITDA оператора и маржинальностью, но ведь то, что на этих показателях компании сказалась стройка в Москве, а абонентская база в столице растет не так быстро, как хотелось бы, в общем-то не секрет.

От кого же защищает свои показатели Tele2? Ведь если, например, готовится продажа доли в Tele2 (так, ВТБ после покупки актива в 2013 г. пообещал выйти из него через 3–4 года), то покупатель сможет сам провести полный аудит компании и сделать свои собственные выводы о ее успехах и неудачах. Акционеры же, по словам близких к Tele2 людей, несмотря на отказ от раскрытия, продолжают получать полную картину по всем финансовым результатам оператора.

Но, видимо, одно дело, когда эта картина просто лежит в папочке на столе, а другое – когда ее обсуждают журналисты, консультанты, аналитики банков. Близкие к Tele2 люди говорят, что именно это публичное обсуждение вызывает неодобрение владельцев, которое затем изливается на менеджмент.

Поможет ли менеджменту Tele2 выглядеть лучше в глазах акционеров отказ компании от раскрытия результатов? Ведь тайное все равно часто становится явным, а излишняя закрытость, наоборот, привлекает лишнее внимание.

Надо сказать, что вместе с данными об абонентах Tele2 рынок лишится информации об их общем количестве и рыночных долях операторов. Впрочем, не исключено, что это пойдет ему на пользу: сотовые компании перестанут наконец концентрироваться на увеличении абонентской базы и смогут спокойно заняться вопросами увеличения выручки и снижения затрат.

Автор – заместитель редактора отдела «Технологии и телекоммуникации» газеты «Ведомости»