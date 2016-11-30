Нужна синергия

Основная задача министерства в части развития жилищного строительства – это поддержка застройщиков. Вторая задача – максимальная защита граждан, которые участвуют в долевом строительстве.

Прошлый год был рекордным по вводу – более 85 млн кв. м жилья. За девять месяцев этого года у нас введено 49,5 млн кв. м жилья, это всего лишь на 5,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Это неплохой результат, нас радует, что объем индустриального домостроения сохранился на уровне 2015 г. Падение произошло в индивидуальном жилищном строительстве, эти показатели не зависят от работы нашего министерства. Мы прогнозируем, что при пессимистическом сценарии ввод может составить порядка 77 млн кв. м жилья, при оптимистическом сценарии можем выйти за 80 млн кв. м.

Многие ругали закон «О долевом строительстве» (214-ФЗ), но большинство экспертов сходятся во мнении, что закон определенную миссию выполнил. В 2015 г. объем инвестиций граждан в долевое строительство составил более 2,759 трлн руб.! Вдумайтесь в эти цифры. Если говорить о людях, которые попали в сложную ситуацию, то, как правило, они столкнулись с теми застройщиками, которые работали в обход 214-ФЗ.

Одно из серьезных и важных изменений в 214-ФЗ – это создание компенсационного фонда, который будет являться единственным в России страховщиком для договоров долевого участия (ДДУ). Страховать будет государственный фонд, это даст определенный толчок для развития рынка долевого строительства. Сегодня страховые компании, которые страхуют ДДУ, к сожалению, в большинстве случаев не несут ответственность за то, что происходит с застройщиком. С 1 января если компания страхует ДДУ в фонде, то больше нигде страховать его не нужно. Отчисления составят до 1% от суммы договора.

Михаил Мень Родился 12 ноября 1960 г. в пос. Семхоз Сергиево-Посадского (Загорского) района Московской области. С 1993 г. – депутат Московской областной думы от Сергиево-Посадского района. С 1995 г. – депутат Госдумы, зампредседателя комитета по культуре. С 1999 г. – первый зампредседателя правительства Московской области. В 2002 г. назначен заместителем мэра Москвы. В 2005 г. занял пост губернатора Ивановской области. В 2013 г. назначен министром строительства и ЖКХ РФ.

У нас есть совсем свежие цифры от Всемирного банка: в рейтинге Doing Business мы поднялись на четыре позиции по показателю «получение разрешения на строительство». Вопрос административных барьеров уходит на задний план. Встают другие вопросы.

Правительство по многим позициям переходит на проектный подход управления, он коснется и развития жилищного строительства, включающего в себя и развитие ипотеки, и развитие арендного жилья. Для застройщиков есть хорошая новость: в рамках этого проекта выделяется 20 млрд руб. в год на инфраструктуру. Поддержка будет касаться трех видов инфраструктуры: инженерной, социальной и транспортной (внутриквартальные дороги). По инженерной инфраструктуре будут выделяться средства на субсидирование процентной ставки по кредитам. Нам необходимо максимально привлекать в эту сферу частный бизнес и активизировать естественные монополии, чтобы они двигались в сторону потребителя. Что касается внутриквартальных дорог и социальной инфраструктуры, то здесь мы будем помогать напрямую – рассчитываем поддержать 25, а то и 30 проектов по стране. Это очень важно, поскольку сегодня в подавляющем большинстве регионов закладывать стоимость инфраструктуры в цену квадратного метра уже практически невозможно.

Решений по продлению программы по субсидированию процентной ставки по ипотеке еще нет, программа работает до марта будущего года. Субсидирование до 12% не столь актуально, как было 1,5 года назад, когда ключевая процентная ставка составляла 17%. Конечно, благодаря программе льготной ипотеки мы и отрасль спасли, и добились таких рекордных результатов по вводу жилья. Сегодня коммерческая процентная ставка по ипотеке приближается к льготной, поэтому к марту нужно думать – либо уходить от нее, либо трансформировать в нечто иное. Многие регионы запускают свои программы и под 8%, на Сахалине – под 6%, а для многодетных и 0%. Здесь должна быть синергия решений и федеральных властей, и региональных.

С первых дней работы министерства мы взяли за основу взаимодействия с предпринимательским сообществом девиз «Ничего для вас без вас». У нас активный общественный совет министерства, и мы собираемся в разных форматах с представителями крупных общественных объединений. Работают комиссии, за каждой закреплен соответствующий замминистра или начальник департамента. В апреле следующего года совет будет переутверждаться, и я бы предложил поменять его работу таким образом, чтобы все решения по отрасли готовились на его площадках. Пока это получается несколько хаотично: сегодня мы обсудили вопрос с «Деловой Россией», завтра – с «Опорой», послезавтра – в комиссии общественного совета. Есть, конечно, пул застройщиков-общественников, дающих нам срез мнений, но хотелось бы иметь более широкий.

Автор - министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ