Лишние квадраты

Губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил две основные задачи на ближайшие три года. Первая – ликвидировать вторую смену в школах. Для этого нам необходимо построить более 200 объектов общего образования. Вторая задача – реализовать за три года пятилетнюю программу расселения аварийного жилья, признанного таковым после 1 января 2012 г. Это амбициозные и очень серьезные задачи, именно на их решение сейчас мобилизован весь строительный комплекс Подмосковья.

Я бы отметил три коренных изменения, которые произошли в регионе.

Укрупнение рынка

Первое – это укрупнение игроков рынка недвижимости. Три года назад у нас было 594 застройщика. Многих из них мы не знали в лицо. Это были экспериментаторы, которые приходили на высокомаржинальный рынок «потренироваться»: получится – не получится. Немножечко ошиблись – получили меньше прибыли, по-крупному ошиблись – оставили после себя обманутых дольщиков. Сейчас у нас 504 компании – и это тоже очень много!

Герман Елянюшкин Родился в 1969 г. в Сызрани. В 2000 г. окончил Санкт-Петербургский университет МВД России. В 2003–2009 гг. работал в разных структурах правительства Санкт-Петербурга. В 2009–2010 гг. – замгубернатора Псковской области. В 2010–2011 гг. – начальник ФГУ «Объединенная дирекция по реализации федеральных инвестиционных программ». В 2011–2012 гг. – директор департамента жилищной политики Минрегионразвития. В 2012–2013 гг. – министр строительного комплекса и ЖКХ Московской области. С 25.01.2013 – зампредседателя правительства Московской области.

В динамичном укрупнении достаточно больших компаний на рынке есть минус, который для нас сопряжен с рядом рисков. Уход с рынка мелких игроков порой вызывает тревожные ожидания того, что, не получив следующего объекта, они не смогут достроить предыдущий. К счастью, количество проблемных объектов пока не растет.

В чем плюс? Мы понимаем, кто эти игроки. Все разговоры о снижении конкуренции не имеют под собой никакого основания по той простой причине, что 80% рынка и так находится под контролем крупнейшей двадцатки. А вот 20% – это маленькие компании, которые не оказывают никакого влияния ни на цену, ни на стабильность рынка. Чтобы полностью удовлетворить весь спрос на жилье, подмосковному рынку недвижимости вполне достаточно 100 крупных и средних компаний.

Меньше жилья

Если многие регионы гонятся за квадратными метрами, то мы, напротив, думаем, что с этими «квадратами» делать и как бы от них «убежать». Уже сегодня, не принимая радикальных мер в оформлении разрешительной документации, мы перешли к тому, что объем строящегося жилья в Подмосковье резко снизился – примерно на 30%. Эту динамику подтверждает количество выдаваемых разрешений на строительство и соответствующих обращений от девелоперов.

В последние два года в Московской области вводилось по 10 млн кв. м жилья, теперь мы намерены перейти к другому, обоснованному объему – порядка 7,5–7,6 млн кв. м в год. На доступность жилья это никоим образом не повлияет. Этот показатель в Подмосковье сегодня самый высокий за всю историю российского государства: квартиру в нашем регионе может купить любая экономически активная семья с доходом от 100 000 руб. Конечно, сложно поспорить с непреходящей истиной, что человеку всегда будет чего-то не хватать и он всегда будет стремиться улучшить свои жилищные условия. Тем не менее жилье в Подмосковье могут купить все!

Нужно понимать, что в этих 10 млн кв. м примерно 40% составляет индивидуальное жилищное строительство (ИЖС). И те граждане, которые строили для себя одноквартирные дома, они так и будут строить. ИЖС – это самый стабильный рынок, который меньше всего подвержен кризисам.

Больше коммерческой недвижимости

И третья, самая значимая тенденция – это резкое увеличение объема возводимой деловой недвижимости. За последние два года мы выдали разрешений на строительство около 7–7,5 млн кв. м жилья и 9 млн кв. м коммерческой недвижимости. А к 1 января 2017 г. мы превысим 10 млн кв. м! Для сравнения: за предыдущие пять лет было одобрено строительство всего 7 млн кв. м офисно-деловой и производственной недвижимости. То есть за два года мы перешагнули очень серьезный рубеж: появление новых рабочих мест приведет к тому, что повысится платежеспособный спрос населения, изменится и структура жилищного строительства.

Очень важная задача – создание комфортной среды проживания. Для этого в Подмосковье многое сделано: за предыдущие три года мы построили 317 детских садов, привели в порядок вылетные магистрали, убрали несанкционированную торговлю и рекламу. Сегодня продолжаем наводить в городах элементарный порядок, создаем качественную инфраструктуру: строим детские садики, школы, объекты здравоохранения, благоустраиваем проспекты и пешеходные улицы, разбиваем парки и зеленые скверы. Невозможно взять и вложиться в центр Подмосковья, потому что как такового его не существует. Формально есть место – г. Красногорск, здесь находится правительство Московской области. Но есть также 111 крупных населенных пунктов, из которых 19 с населением более 100 000 человек, а существуют и такие, которые перевалили за 0,5 млн.

Автор - заместитель председателя правительства Московской области