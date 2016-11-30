Ипотека может удвоиться
Год назад на этой же площадке [Московского форума лидеров рынка недвижимости MREF] все обсуждали программу поддержки, задавались вопросом, когда же она начнет поддерживать рынок. Все боялись катастрофического падения, но ничего подобного не произошло. И снижение объемов ипотечного кредитования, которое мы видим, в разы меньше того падения, которое было в кризис 2008 г.
В 2004 г. окончил Российскую экономическую академию им. Г. В. Плеханова, в 2012 г. – Московскую государственную юридическую академию им. О. Е. Кутафина. В 2004–2008 гг. работал в экспертном управлении президента РФ. В 2008–2013 гг. работал в секретариате первого зампредседателя правительства РФ Игоря Шувалова. В 2013–2015 гг. – замминистра строительства и ЖКХ РФ. С 20 апреля 2015 г. – гендиректор АО «АИЖК».
Я полностью поддерживаю все, что сказали Михаил Александрович [Мень] и Марат Шакирзянович [Хуснуллин] относительно того, что у нас сегодня нет кризиса и в целом открываются новые возможности. Многие из девелоперов эти возможности уже реализовали. Например, Сергей Гордеев [президент ГК ПИК], который здесь присутствует, абсолютно перестроил компанию. А Андрей Грудин [гендиректор ГК «Пионер»] уже реализовал первые проекты по арендному жилью, целиком построив комплексы и сдав их в аренду. Он привлекает коллективные инвестиции, реализует лучшие мировые практики, которые, конечно, будут распространяться в Москве, в других субъектах по мере развития рынка.
Рост ипотечного кредитования на 35% за девять месяцев произошел при достаточно ощутимом снижении доходов граждан. О чем это говорит? Как только ситуация с доходами начнет выправляться, а мы ожидаем этого уже в первом полугодии следующего года, мы увидим рост ипотечного кредитования. Потенциал роста ипотеки от сегодняшних цифр в ближайшие три года кратный, и объем выдачи ипотеки может вырасти в 2 раза. Мы видим, что спрос на земельные участки растет по всей стране. В настоящих условиях это также большая заслуга всего строительного комплекса и тех, кто не побоялся и начал эти проекты. Но есть и минусы. Ни в одной стране мира нет такой схемы, когда все люди на 100% оплачивают покупку квартиры. Это как раз плохая ситуация, когда люди имеют столько наличных, чтобы оплатить покупку недвижимости целиком. Она должна вызывать беспокойство финансовых властей.
Единый институт развития в жилищной сфере, созданный правительством РФ. Занимается развитием рынка ипотечного кредитования и ипотечных ценных бумаг, рынка арендного жилья и т. д.
Недавно была статья в «Ведомостях» об изменении доли госбанков на рынке ипотечного кредитования. Происходит перераспределение ипотеки между госбанками и частными группами в пользу частных групп. Это очень хорошая тенденция. Это значит, что частный бизнес начинает понимать потенциал ипотеки и надежность этого актива. При всей сложности ситуации прошлого года просрочка 90+ не увеличилась, она как была, так и составляет 3%. Несмотря на то что располагаемые доходы упали, люди так перестроили свою потребительскую корзину, что не пропускают платежи по ипотеке. Это очень важно, и для будущего роста ипотеки это создает хорошую основу. Приход частных групп стимулирует банки, с одной стороны, к инновациям, к тому, чтобы быстрее обслуживать клиента, быстрее выдавать ипотеку, тем самым до девелопера, до застройщика будут быстрее доходить деньги. С другой – он вызовет рост объемов ипотеки и, как следствие, рост объемов строительства. Для девелоперов это создает совершенно новые возможности.
Наши основные задачи – развитие спроса, развитие ипотечного кредитования, создание возможностей по привлечению длинных денег в ипотеку. Мы будем стимулировать жилищное строительство, также предлагая земельные участки в разных субъектах. В соответствии с паспортом приоритетного проекта «Ипотека и арендное жилье» по стране через механизмы правительства в течение трех лет будет вовлечено 13 500 га земельных участков, находящихся в федеральной собственности. Потенциал только этих участков – 100 млн кв. м. Это конкретные перспективы ближайших лет.
Автор - генеральный директор АО «АИЖК»