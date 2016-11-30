Ипотека может удвоиться

Год назад на этой же площадке [Московского форума лидеров рынка недвижимости MREF] все обсуждали программу поддержки, задавались вопросом, когда же она начнет поддерживать рынок. Все боялись катастрофического падения, но ничего подобного не произошло. И снижение объемов ипотечного кредитования, которое мы видим, в разы меньше того падения, которое было в кризис 2008 г.

Александр Плутник В 2004 г. окончил Российскую экономическую академию им. Г. В. Плеханова, в 2012 г. – Московскую государственную юридическую академию им. О. Е. Кутафина. В 2004–2008 гг. работал в экспертном управлении президента РФ. В 2008–2013 гг. работал в секретариате первого зампредседателя правительства РФ Игоря Шувалова. В 2013–2015 гг. – замминистра строительства и ЖКХ РФ. С 20 апреля 2015 г. – гендиректор АО «АИЖК».

Я полностью поддерживаю все, что сказали Михаил Александрович [Мень] и Марат Шакирзянович [Хуснуллин] относительно того, что у нас сегодня нет кризиса и в целом открываются новые возможности. Многие из девелоперов эти возможности уже реализовали. Например, Сергей Гордеев [президент ГК ПИК], который здесь присутствует, абсолютно перестроил компанию. А Андрей Грудин [гендиректор ГК «Пионер»] уже реализовал первые проекты по арендному жилью, целиком построив комплексы и сдав их в аренду. Он привлекает коллективные инвестиции, реализует лучшие мировые практики, которые, конечно, будут распространяться в Москве, в других субъектах по мере развития рынка.

Рост ипотечного кредитования на 35% за девять месяцев произошел при достаточно ощутимом снижении доходов граждан. О чем это говорит? Как только ситуация с доходами начнет выправляться, а мы ожидаем этого уже в первом полугодии следующего года, мы увидим рост ипотечного кредитования. Потенциал роста ипотеки от сегодняшних цифр в ближайшие три года кратный, и объем выдачи ипотеки может вырасти в 2 раза. Мы видим, что спрос на земельные участки растет по всей стране. В настоящих условиях это также большая заслуга всего строительного комплекса и тех, кто не побоялся и начал эти проекты. Но есть и минусы. Ни в одной стране мира нет такой схемы, когда все люди на 100% оплачивают покупку квартиры. Это как раз плохая ситуация, когда люди имеют столько наличных, чтобы оплатить покупку недвижимости целиком. Она должна вызывать беспокойство финансовых властей.

АО «АИЖК» (Агентство по ипотечному жилищному кредитованию) Единый институт развития в жилищной сфере, созданный правительством РФ. Занимается развитием рынка ипотечного кредитования и ипотечных ценных бумаг, рынка арендного жилья и т. д.

Недавно была статья в «Ведомостях» об изменении доли госбанков на рынке ипотечного кредитования. Происходит перераспределение ипотеки между госбанками и частными группами в пользу частных групп. Это очень хорошая тенденция. Это значит, что частный бизнес начинает понимать потенциал ипотеки и надежность этого актива. При всей сложности ситуации прошлого года просрочка 90+ не увеличилась, она как была, так и составляет 3%. Несмотря на то что располагаемые доходы упали, люди так перестроили свою потребительскую корзину, что не пропускают платежи по ипотеке. Это очень важно, и для будущего роста ипотеки это создает хорошую основу. Приход частных групп стимулирует банки, с одной стороны, к инновациям, к тому, чтобы быстрее обслуживать клиента, быстрее выдавать ипотеку, тем самым до девелопера, до застройщика будут быстрее доходить деньги. С другой – он вызовет рост объемов ипотеки и, как следствие, рост объемов строительства. Для девелоперов это создает совершенно новые возможности.

Наши основные задачи – развитие спроса, развитие ипотечного кредитования, создание возможностей по привлечению длинных денег в ипотеку. Мы будем стимулировать жилищное строительство, также предлагая земельные участки в разных субъектах. В соответствии с паспортом приоритетного проекта «Ипотека и арендное жилье» по стране через механизмы правительства в течение трех лет будет вовлечено 13 500 га земельных участков, находящихся в федеральной собственности. Потенциал только этих участков – 100 млн кв. м. Это конкретные перспективы ближайших лет.

Автор - генеральный директор АО «АИЖК»