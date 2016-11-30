Шесть лет городом руководит Сергей Семенович Собянин, и начиная с 2014 г. нам все время говорят про кризис. Так вот я заявляю, что в Москве кризиса нет и скорее всего его никогда не будет! Во всяком случае, в ближайшие годы. Приведу несколько простых цифр. За последние шесть лет в Москве введено 47 млн кв. м недвижимости. Это 11% от всей недвижимости, которая в городе существовала по состоянию на 2010 г. Построено около 500 км магистральных дорог – это 13% всех дорог Москвы. Возведено 24% всех искусственных сооружений (мосты, развязки, тоннели). Построили – с учетом ввода МЦК – 90 км метро и 51 станцию. Обеспечили колоссальный задел, позволяющий каждый год строить не менее 20 км метро и 10–12 станций. Мы целенаправленно вкладываем деньги в развитие города, инвестировано более 2 трлн руб. бюджетных средств. Недавно утвердили адресную инвестиционную программу (АИП) на ближайшие три года – это 1800 объектов с объемом вложений больше 1,5 трлн руб.

Инвесторы

Из построенной недвижимости только 13–14% строится за счет бюджета, все остальное – инвесторами. При этом более 70% средств в рамках АИП мы направляем на транспортное строительство, т. е. город на свои средства подводит транспортную инфраструктуру туда, куда затем приходят инвесторы, вкладывающие свои финансовые ресурсы в недвижимость.

Чтобы конструктивно и более предметно взаимодействовать с инвесторами, мы организовали Клуб инвесторов, куда вошли компании с портфелем проектов более 1 млн кв. м недвижимости. Когда возникла идея его создания, в клуб входило порядка 30 компаний. Сегодня в клубе 38 компаний, и суммарный объем их проектов оценивается в 58 млн кв. м. То есть никто из работавших в Москве инвесторов не ушел, более того, многие даже укрупнились. И все продолжают увеличивать свои портфели. Был бы кризис, наверное, все бы давно разбежались. Только за последние три года инвесторы вложили в строительство социальной инфраструктуры 20 млрд руб. Это колоссальные цифры. Да, это большие затраты, да, это ложится на себестоимость, но зато жилые кварталы сдаются комплексной застройки, с детскими садами и школами. Это, кстати, еще больше подтолкнуло развитие нового бизнеса – системы частного образования.

Марат Хуснуллин Родился в 1966 г. в Казани. Окончил Казанский государственный финансово-экономический институт по специальности «экономика». В 1987 г. – председатель строительного кооператива «Темп» (Казань). В 1997 г. – гендиректор строительной торгово-промышленной фирмы «Ак барс». В 1999 г. – заместитель гендиректора ГУП «ПЭО «Татэнерго». В 2002 г. – министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Татарстана. С 2010 г. – заместитель мэра Москвы.

Так, 20–30% инвесторов не передают построенные объекты городу, а берут на баланс своих компаний, говорят: «Мы хотим сами как бизнес их эксплуатировать». Это тоже развитие конкуренции, создание рабочих мест в кварталах застройки. Мы продолжаем политику застройки mix-used, не разрешаем делать первые этажи жилыми, они должны выполнять общественные функции, задача – сделать так, чтобы люди максимально жили, работали и получали услуги в пешей доступности.

Мэр изначально поставил нам задачу строить и развивать Москву как город, удобный для жизни. Что это значит? Это обеспечение комфортной городской среды, в создание которой город вкладывает немалые деньги. Это удобная транспортная доступность, а значит, транспортное строительство – наше приоритетное направление, куда мы вкладываем 70% бюджетных инвестиций. Надо сказать, что инвесторы тоже перестроились. Например, я вижу здесь в зале тех, кто при реализации проектов комплексной застройки создает среду совершенно другого качества: дворы без машин, улучшенное благоустройство. И это, по сути, веление времени. Сегодня – время покупателя, а не продавца. Покупатель стал очень требовательным. Когда люди говорят, что у них продажи встали, значит, это ошибка либо в локации, либо в качестве, либо в ценовом предложении. Доходность падает. И надо забыть о сверхдоходности докризисных 2007–2008 годов. Такой доходности уже не будет.

Дольщики

Закон «О долевом строительстве» позволяет работать всем нашим застройщикам, привлекать финансирование, но основной инвестор в жилье сегодня – это само население. Если бы в Москве был кризис, разве 620 млрд руб. вложили бы люди в долевое строительство? 620 млрд руб.! Михаил Александрович [Мень] очень хорошо сказал про дольщиков. В городе на сегодняшний день около 600 обманутых дольщиков. Но это те, кого реально обманули мошенники, эти люди вкладывали средства в покупку квартир по серым схемам. А кто покупал квартиры у застройщиков, четко работающих в рамках 214-ФЗ, их получают. Да, иногда с задержкой сроков, но получают обязательно.

Промзоны

Один из важнейших законов, который был принят, – по развитию промзон (373-ФЗ «О комплексном развитии территорий»). В городе почти 7000 га промзон, и мы видим их основным резервом развития города в его старых границах. Мы сейчас детально анализируем промзоны с точки зрения их функционального назначения – где-то будет смешанная функция, а там, где останется только производственная, будем утверждать плотность застройки до 15 000 кв. м на 1 га с любым назначением, кроме жилья. До 1 июля утвердим правила землепользования и застройки (ПЗЗ). Такая задача поставлена, уже в декабре приступим к проведению по ним публичных слушаний. Мы совершенно четко понимаем, как будет развиваться транспортная инфраструктура, какая недвижимость появится вокруг. Стратегическая задача – концентрация недвижимости вокруг транспортных узлов: метро, железной дороги. Чтобы как можно больше горожан смогли жить и работать рядом с удобным общественным транспортом. Причем временные и материальные издержки на старте инвестпроектов будут минимальными: инвестору никуда не надо будет ходить: он знакомится с ПЗЗ, в электронном виде отправляет заявку на получение градостроительного плана земельного участка, получает его и приступает к строительству. Мы эту работу в течение ближайших нескольких месяцев завершим.

Автор - заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства