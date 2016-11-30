Не справляетесь? Продавайте бизнес

Если брать финансовые показатели строительных компаний, то в первом полугодии застройщики получили прибыли на 30% больше, чем за аналогичный период прошлого года. С одной стороны, это хорошо. Раз они стали прибыльными, значит, рынок оживился. Но с другой – это может быть работа с балансами, когда застройщик завышает стоимость активов. Есть также риск ухода в так называемые серые схемы – переход на наличные платежи, разделение договоров на две части (договор на себестоимость и договор на дополнительные услуги). Но это уже уголовное преступление.

Цена снижается, что плохого в этом? Пусть инвестор думает, как построить тот продукт, который будет покупаться за меньшие деньги. Сегодня некоторые инвесторы говорят о том, что у них большая себестоимость, тяжелое положение, что продажи идут ниже себестоимости. И вот они ведут диалог с властью, говорят: а давайте-ка понизим кадастровую стоимость, плату городу и т. д. Давайте порассуждаем: а надо ли?

Москва уже пошла на такую меру, как отсрочка по платежам за изменение вида разрешенного использования. Также город увеличил количество затрат, которые можно относить на себестоимость: это и социальные объекты, и инженерная инфраструктура, тем самым застройщик может уменьшить налог на прибыль. И если при этом застройщики продают ниже себестоимости, то в первую очередь вопрос к самим девелоперам: почему?

Константин Тимофеев Родился в 1973 г. в Казани. В 1994 г. с отличием окончил Казанский финансово-экономический институт. С 1994 по 1996 г. – Волжско-Камский акционерный банк. С 1996 по 2009 г. – ОАО «Интехбанк». С 2009 по 2010 г. – директор Московского филиала ОАО «Ак барс банк». С 2010 по 2011 г. – финансовый директор ЗАО «Краслесинвест». С 2011 г. – председатель комитета Москвы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства.

Себестоимость состоит из нескольких цифр: это стоимость материалов, стоимость труда, заработная плата, отчисления, стоимость банковского финансирования, платы городу. Если проект не получается – подождите, постройте его через 2–3 года. Или по крайней мере вы можете его продать на рынке, получить денежные средства и закрыть свои финансовые обязательства.

Вот мы спрашиваем: как оптимизировать себестоимость? От кого зависит снижение покупаемых строительных материалов? От менеджмента компаний. От кого зависит наем хорошего квалифицированного персонала за разумную плату? От менеджмента компаний. От кого зависит привлечение финансирования? Тоже от менеджмента компаний. Получается, что себестоимость зависит от тех лиц, которые управляют компанией. Если управляющие эффективны, то и продажи не будут идти ниже себестоимости. Если объект продается по такой цене, значит, он столько и стоит. Если управляющие неэффективны и не справляются со своими задачами, то здравым решением будет продажа компании. И новый владелец выстроит новую структуру управления.

Есть еще вариант, когда некоторые девелоперы отдали земли под управление другим девелоперам за определенную комиссию. Они поняли, что они управляют эффективнее, оперативнее и лучше, и сами дают все полномочия по контролю за состоянием затрат. Если вы чувствуете, что сами не справляетесь с каким-то участком своего бизнеса, то лучше принять жесткое решение сразу.

Приведу такой пример: мы знаем, что у многих футбольных команд крупные спонсоры, большие вливания в игроков, в футболистов, в тренеров. Но выигрывают не всегда те компании, где большие бюджеты. Вот у нас на контроле как у координаторов по разработке проектов планировок есть порядка 30 проектов планировок, которые готовят инвесторы. Но только некоторые инвесторы подготавливают все материалы за три месяца, а у некоторых инвесторов и за год не получается сделать. Поэтому нужно посмотреть на своих работников, на свой менеджмент, как они справляются, насколько они расторопны. Мне кажется, с этого надо начинать.

Автор - председатель Москомстройинвеста