Не все хотят развиваться

Наверное, я здесь единственный молодой, начинающий девелопер. Поэтому для меня главная задача – занять устойчивое место среди ведущих девелоперов Москвы, чтобы акционеры поняли, что они не зря создали компанию. Важно, чтобы в нас поверили рынок, власть и покупатели.

Татьяна Тихонова Окончила инженерно-экономический факультет МАДИ, факультет природопользованaия МГУ. С 1994 по 2014 г. проработала в группе компаний ПИК, с 2014 г. – в «РГ-девелопменте».

Мы начинали свой бизнес с реновации промзон. Все три наших проекта, которые на сегодняшний день успешно развиваются, находятся в промзонах. И поэтому, когда в июле этого года вышел закон о развитии промзон, мы вместе с Москомстройинвестом решили попробовать применить его на 41-й промзоне «Октябрьское Поле». Одна из наших площадок, Берзарина, 28, находится прямо на границе этой промзоны, и логично, что мы двигаемся дальше по этой территории. Проект предполагает комплексное развитие территории: будут и рабочие места, и жилье, и места для отдыха.

До этого прилегающие участки занимали деревообрабатывающее предприятие, комбинат ЖБИ, завод «Светотехника». Сейчас предприятия не функционируют по назначению, площадки полузаброшены, сдаются в аренду. Подавляющее число собственников согласно с нашими предложениями, на ряде предприятий будет сохраняться их производственная функция, однако работа идет не так легко, как кажется, например, одно из предприятий не очень активно идет на контакт. Его владельцы остались в прошлом, они не хотят развиваться, им почему-то больше нравится антисанитария и нестабильная социальная обстановка, чем упорядоченная территория с нормальными производственными цехами и современным оборудованием. Эта позиция, кстати, расходится с планами города. Мэр Москвы Сергей Собянин, объезжая подобные площадки, сказал, что такие депрессивные площадки надо развивать, изымая территории у тех владельцев, кто не использует их по назначению, а на месте заброшенных территорий развивать современную комплексную застройку.

«РГ-девелопмент» Инвестиционно-девелоперская компания «РГ-девелопмент» основана в 2013 г. В настоящий момент реализует в Москве жилые проекты общей площадью около 360 000 кв. м.

Думаю, что у нас должно при помощи всех участников процесса получиться что-то интересное. Мы, как девелоперы, готовы вкладываться в проект планировки. Тем более в нашем случае, имея жилой комплекс возле промзоны, мы заинтересованы в том, чтобы пространство рядом приняло цивилизованный вид. И мы будем вкладываться в это, потому что понимаем, ради чего мы это делаем.

Автор - генеральный директор «РГ-девелопмента»