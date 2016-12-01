Видим возможности, а не проблемы

Задачи, которые стоят перед нами, исходя из стратегии развития компании – это формирование качественного земельного банка для компании, оптимизация внутренних бизнес-процессов компании и продвижение бренда компании.

Компании исполнится в следующем году пять лет, я возглавляю ее два года. Компания принадлежит Роману Авдееву, бенефициару Московского кредитного банка.

Анатолий Францев Родился в 1966 г. Окончил Московскую юридическую академию. Был членом правления «Мосводоканалстроя», руководителем коммандитного товарищества «ДСК-1 и К». С сентября 2014 г. возглавляет группу компаний Ingrad.

Когда мы с ним встретились, наши взгляды по ведению бизнеса совпали, и мы решили, что задача компании Ingrad в ближайшие 3–5 лет – войти в десятку, а в последующем и в пятерку лидеров рынка недвижимости Москвы и Московской области. На тот момент в компании были проекты в Московской области, и мы их успешно развиваем сейчас. В этом году начали в Москве четыре проекта, в следующем году начнем еще семь. Мы видим, что есть возможность войти на рынок московской недвижимости с хорошим земельным банком, и видим в этом возможности, а не проблемы. Как это будет в последующем, жизнь рассудит и покажет.

Мы провели ребрендинг. Объединились и стали группой компаний Ingrad, включающей мощное девелоперское и риэлторское направления. Для реализации поставленной перед компанией стратегии надо было четко понять, с кем мы идем, создать высокопрофессиональную команду единомышленников, возможно, переманить кого-то с рынка, наладить деловые взаимоотношения с регуляторами и органами власти. Мы вошли в некоммерческие объединения – в Клуб инвесторов Москвы, Ассоциацию застройщиков Московской области. Помимо того что состоим в группе Московского кредитного банка, активно привлекаем кредиты сторонних банков, в том числе Сбербанка России. Это также говорит об устойчивости нашей компании.

Ingrad Работает на рынке жилой и коммерческой недвижимости Московского региона с 2012 г. Единственный бенефициар компании – Роман Авдеев. Портфель текущих и перспективных проектов ГК Ingrad – более 2 млн кв. м жилой недвижимости. В 2017 г. намечено реализовать восемь новых объектов.

Земельный банк компании – более 2 млн кв. м жилья. Мы понимаем, что рынок ждут серьезнейшие изменения – укрупнение, ужесточение конкуренции, которые будут проявляться в том числе в увеличении рекламных бюджетов с целью привлечения покупателя. Сегодняшний покупатель очень разборчив, к нему нужен индивидуальный подход.

Девелоперский рынок сокращается и укрупняется. В ближайшем будущем именно эти крупные игроки будут в том или ином виде формировать рынок. Укрупнение игроков позволяет отсеять недобросовестных застройщиков (компании-однодневки), а также упростить функцию контроля для государства. Именно за крупными компаниями будущее отрасли. Рост и опережающие темпы развития – это еще одна из наших задач. И мы активно занимаемся и будем продолжать работать над ее решением. Еще два года назад про компанию практически никто не слышал, сейчас мы уже входим в число ведущих девелоперов Москвы и Подмосковья по объему реализованного жилья.

Автор - президент ГК Ingrad