Репутация важнее

Расположение и цена объекта недвижимости уже не имеют такого решающего значения для покупателя, как раньше, утверждает социологическое исследование, которое мы провели недавно, чтобы понять, на что ориентируется сейчас наш клиент. Покупатели все больше внимания уделяют надежности застройщика, его репутации. Человек, который принял решение о приобретении квартиры, хочет быть уверен, что его дом достроят и сдадут в срок. А сейчас, когда на рынке происходят серьезные изменения, уходят и мелкие игроки, и крупные известные компании, этот вопрос становится крайне актуальным.

Владимир Воронин В 1997 г. окончил МГСУ им. Куйбышева. В 1997 г. – мастер в строительном тресте «Мосстрой-6», с 1998 г. – прораб, начальник участка. В 1999 г. – замдиректора по экономике и финансам «Главмосстроймонолита». В 2002 г. – гендиректор «Главмосстроймонолита», с 2003 г. – вице-президент «Главмосстроя». В 2005 г. – президент ФСК «Лидер».

Но даже имея возможность выбирать среди надежных застройщиков, клиент не готов покупать жилье на этапе котлована, как раньше: еще одним важным фактором является степень готовности дома и скорость его возведения. Мы входим в период борьбы технологий. В кризис выигрывает ответственный девелопер, который способен осваивать различные способы строительства, создавать их синтез. Именно скоростью строительства можно объяснить растущую популярность панели, которая, казалось, сдавала свои позиции и уступала монолитному строительству до кризиса.

По итогам первого полугодия 2016 г. доля проектов с панельными домами на первичном рынке массового жилья Москвы составила 22,2%. В 2009 г. в столице преобладала монолитно-кирпичная застройка, а доля панельных домов составляла только 10%. То есть спрос на панель стремительно растет. Панельная конструкция является единственным типом многоквартирного сооружения, который можно возвести в сжатые сроки. Коробка возводится при готовом фундаменте всего за 19 дней, полностью дом с отделкой – за 3–4 месяца (без учета времени на проектирование).

Финансово-строительная корпорация «Лидер» Создана в 2005 г. Работает в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Ленинградской области и Южном федеральном округе. Портфель проектов оценивается в 4 млн кв. м. Основной владелец – Владимир Воронин. Выручка в 2015 г. – 59 млрд руб. (данные компании). В 2016 г. компания приобрела ДСК-1.

Помимо этого панельный дом – это оптимальное сочетание цены и качества, экономия на отделке и для застройщика, и для покупателя. Так, инвестиционная стоимость 1 кв. м в домах ДСК-1 под чистовую отделку сопоставима со стоимостью монолита в состоянии «без стен и отделки». При этом ремонт квартиры в панельном доме стоит всего 4000 руб. за 1 кв. м, ведь уже продумана и сделана разводка, а стены, потолки и полы зеркально ровные: с отделкой самые дешевые панели обойдутся в 38 000–42 000 руб. за 1 кв. м, а монолит – в 45 000 руб. за 1 кв. м.

Использование передовых технологий позволило разрушить целый ряд стереотипов, связанных с типовым жильем. Одна из важных задач, которой мы сейчас занимаемся, – модернизация старых серий домов ДСК-1. Более технологичными стали хорошо известные и любимые рынком серии П-44Т и П-44К. А в строящемся ЖК «Некрасовка» уже представлены новые серии – ДомРИК и ДомНАД, – над созданием которых работали всемирно известный испанский архитектор Рикардо Бофилл и российский Александр Надысев. Однокомнатные квартиры там (по 35 кв. м) разлетаются как горячие пирожки. Требования рынка изменились, и нам, девелоперам, нужно соответствовать им, если мы хотим и дальше работать на этом рынке. Ведь теперь это действительно рынок покупателя. Ему и решать.

Автор - президент ФСК «Лидер»