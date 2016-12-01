Успех любого девелопера – в работе с рисками

Риски есть везде, в девелопменте – тем более. И успех любого девелопера, по мнению моей команды, – это работа с рисками, конвертация рисков и недостатков в преимущества. Что касается компании «Лидер-инвест», мы уже в десятке лидеров и ставим себе задачу на будущий год войти в тройку.

Евгений Рубцов Окончил Ростовский государственный строительный университет. В 2001–2009 гг. – ведущий инженер, заместитель вице-президента ОАО «АК «Транснефть». В 2012–2013 гг. – руководитель проекта ОАО «ТНК-BP». В 2013–2014 гг. – директор административного департамента ЗАО «Группа компаний «Медси». С 2014 г. – в «Лидер-инвесте».

Мы видим задачу в улучшении самого продукта, уменьшении издержек, формировании адекватной цены для потребителя. И самое главное – это создание среды обитания, появление рекреационных зон, развитие территорий бывших промзон и т. д. Мы очень много над этим работаем, в том числе и с городскими структурами.

Так уж получилось, что все площадки в городе, которые сейчас свободны, – это либо промзоны, либо зоны, связанные с промышленностью. По сути – белые пятна на теле города. Правительство Москвы эти белые пятна сейчас пытается включить в кровеносную систему города: строятся дороги, развязки, тем самым подталкиваются к активным действиям и инвесторы. Тут основной риск – как реализовать проект, чтобы не завести его в тупик. Как создать идею, чтобы люди покупали? Какой баланс между себестоимостью и стоимостью реализации? Все это совокупность факторов, на которые работает моя команда.

«Лидер-инвест» Дочерняя структура АФК «Система». В портфеле компании на разных стадиях проектирования и реализации находится 29 проектов общей площадью 3 млн кв. м.

Самая большая проблема даже не в финансировании, а в создании идеи. В следующем году мы приступим к развитию проекта «Нагатино i-Land», где постараемся максимально воплотить наше видение современной среды обитания. Четверть всей территории мы сознательно отдаем под озеленение и организацию прогулочных зон. Во всех крупных проектах особое внимание мы уделили инфраструктуре – к примеру, в жилом комплексе «Нагатино» создаем четыре дошкольных образовательных учреждения, детский сад и школу на 800 учащихся, клинико-диагностический центр. Все это совокупность факторов, определяющих новое качество столичного жилья, на которыми работает моя команда.

Также в следующем году мы планируем вывести на рынок проекты комплексного освоения территорий сразу в двух округах столицы – на юге и юго-западе. Это позволит еще больше диверсифицировать портфель проектов и увеличить объем предложения. Комплексное освоение территорий – это всего лишь одна из частей нашей стратегии, которую мы реализуем. Опыт у нас есть, и риски мы понимаем. И я уверен, что мы добьемся успеха.

Автор - президент АО «Лидер-инвест»