Снизить до 7% ставку ЦБ

Мы рассчитываем на уменьшение ставки по ипотеке. Ипотечный кредит с двузначной ставкой со сроком 10–15 лет – негативная ситуация для рынка. Конечно же, с учетом сегодняшних возможностей федерального бюджета дотация ставки по ипотеке уже невозможна, и вряд ли мы увидим продление этой программы. Один из ключевых инструментов поддержки рынка – введение в работу государственного механизма софинансирования ипотечных займов с помощью ценных бумаг.

Сегодня на депозитах у населения 33 трлн руб., и эта сумма за 10 месяцев этого года приросла на 10%. При том что вся ипотека в этом году составит примерно 1 трлн руб. по стране. То есть даже если мы 3% этих средств привлечем через облигации, через ценные бумаги, то мы покроем потребность в ипотеке, в выдаче кредитов у всего строительного бизнеса.

Иван Богатов Родился в 1972 г. В 2001 г. окончил Московский государственный социальный университет. В 1992–1997 гг. работал в банке «Возрождение». В 1997–2005 гг. – в инвестиционно-строительной компании «Цитадель». В 2005–2009 гг. – гендиректор Urban Group. С 2009 г. – директор по развитию компании «Масштаб». В 2012 г. – замгендиректора «R.G.I. International Россия»). С 2015 г. – гендиректор «Главстрой девелопмента».

Очевидно, что ипотека с разумным размером ставки вряд ли возможна при существующей учетной ставке Центрального банка. Ситуацию может изменить ставка ЦБ на уровне 7%, при которой депозиты у банков станут низкими, а население будет размещать средства в АИЖК и других федеральных программах. Этот механизм должен заработать на всех цивилизованных рынках, и, я думаю, он заработает у нас.

Помимо государственных мер поддержки рынка мы также делаем ставку на повышение собственной эффективности. Как ты будешь продавать, насколько ты хорош в создании своего продукта, насколько ты сможешь убедить покупателя в необходимости платить, может, на рубль-два больше, чем рядом стоящий объект? Как ты будешь планировать строительство, строить? Все это вопросы эффективности. В этой связи мы идем по пути вертикализации бизнеса. Используем собственные конструктивные системы, развиваем технологии информационного моделирования (BIM), обеспечиваем автоматизацию строительства. Это дает нам эффективность, в том числе и в себестоимости.

«Главстрой девелопмент» Основан в 1995 г. Входит в группу «Базовый элемент». Портфель проектов оценивается в 4 млн кв. м, земельный банк в Москве – около 200 га.

Если говорить об эффективности диалога между инвестором и властью, то конструктивная поддержка застройщиков со стороны властных структур, безусловно, стимулирует инвестиционную деятельность, способствует развитию рынка. В Москве сегодня строить, заниматься девелопментом проще, чем в других регионах. В столице сейчас система построения контракта девелопера с городом абсолютно прозрачна, что позволяет определить совместные точки роста для города и бизнеса, облегчает застройщикам реализацию проектов, в том числе работу с социальными обременениями. Тот пакет поддержки, который был принят городом несколько лет назад, – беспрецедентный шаг. В первую очередь это возможность рассрочки взноса за изменение вида разрешенного использования. Представляете масштаб процентной нагрузки, если бы это делалось на кредитные деньги? И именно эти меры поддержки позволили сегодня девелоперам строить в Москве интересные проекты и предложить покупателю доступные цены.

Автор - генеральный директор «Главстрой девелопмента»