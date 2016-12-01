Спрос в Москве на порядок выше

Ильшат Нигматуллин В 1994 г. окончил Новосибирский институт народного хозяйства. В 1999–2002 гг. проходил обучение в Башкирской академии государственной службы и управления при президенте Республики Башкортостан по специальности «менеджмент». С 2005 г. работал в Башкирском торгово-промышленном союзе. С 2010 г. – президент ГК «Гранель».

Мы работаем в Московской области, я неоднократно подчеркивал и еще раз подчеркну, что до момента утверждения проекта планировки все очень сложно и долго согласовывается. Хотелось бы, конечно, чтобы этот процесс не полгода занимал, а немного меньше времени. На сегодняшний день у девелоперов, работающих в Подмосковье, себестоимость строительства составляет около 55 000 руб. Но это уже запредельно, потому что средняя цена продаж в Московской области – 75 000–78 000 руб., и мы все понимаем, что крупных девелоперов нагружают дополнительно. Где-то приходится брать на себя обязательства по достройке домов обманутых дольщиков, где-то строить за свой счет дороги, где-то инвестировать в социалку. Мы все на это соглашаемся. Сейчас, конечно, мы все ждем активизации спроса, надеемся, что рынок все-таки оживет, что заработная плата увеличится и в 2018 г. экономическая ситуация начнет улучшаться. Конечно, мы работаем с себестоимостью. Надо бы работать и с ценой, но ее опускать ниже некуда. Маржа в этом бизнесе и так небольшая, и, наверное, мы можем рассчитывать на увеличение прибыли только за счет роста спроса. Кроме того, приходится оптимизировать бизнес-процессы. Я знаю ряд компаний, работающих в девелопменте, где постоянные издержки превышают 10%. Во-вторых, конечно, хотелось бы, чтобы размер первоначального взноса снизили. То есть у нас сейчас первоначальный взнос находится на уровне 20%. Мы как девелоперы умудряемся продукты и без первоначального взноса предлагать, у кого-то первоначальный взнос составляет 10%, у кого-то – 5%, но это все равно делается за счет девелоперов, за счет бизнеса. Может быть, каким-то образом можно решить вопрос и сделать так, чтобы первоначальный взнос был не 20%, а хотя бы 10–15%. Если нет кредитов под 8%, сделайте хотя бы некую уступку для бизнеса в этом отношении. Мы понимаем, что у нас сейчас закончится льготная ипотека и ставки останутся на уровне тех же 11%. Нам бы, конечно, всем хотелось, чтобы Минстрой пролоббировал этот вопрос и каким-то образом предоставил возможность населению брать ипотеку под 8% годовых. Не знаю, как это сделать, думаю, министру виднее.

ГК «Гранель» Основана в 1992 г., специализируется на строительстве жилой и коммерческой недвижимости в нескольких регионах РФ. Портфель проектов насчитывает 4,5 млн кв. м в Москве, Московской области, Башкирии.

Сегодня в области ощущаются последствия кризиса, а в Москве его нет. Пример – мы недавно приобрели площадку в новой Москве, где объем застройки составляет 500 000 кв. м, вышли на стройку, и мы видим, что спрос здесь на порядок выше. Для себя приняли решение, что в ближайшие 2–3 года мы еще откроем как минимум 3–4 площадки именно в Москве. В планах компании – сдавать ежегодно по 500 000 кв. м, в прошлом году примерно столько же мы и ввели в эксплуатацию. Нам не объем нужен, нам нужна прибыль. Мы не строим миллионы квадратных метров ради увеличения объемов, нам это не нужно.

Автор - президент ГК «Гранель