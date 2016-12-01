Ставить на качество

Интересно попытаться сравнить сегмент коммерческой недвижимости с тем, что происходит в жилье. Проблемы очень схожие. Себестоимость в общем и целом складывается из тех же составляющих, как то: земельный участок, стоимость подключений и инфраструктуры и собственно строительство. Наверное, нам чуть проще, потому что мы не платим отчисления городу, не так обременены социальными нагрузками. Хотя, признаюсь честно, в Домодедовском районе, где мы располагаемся, помогаем местной администрации. Например, развивая транспортную инфраструктуру [вокруг нашего парка].

Анна Сорокина В 2002 г. окончила факультет иностранных языков Курского государственного университета. В 2001–2006 гг. работала в ряде российских и иностранных компаний в туризме, IT и строительстве. В 2006–2016 гг. работала в JLL (ранее – Jones Lang LaSalle). C апреля 2016 г. – в Radius Group.

Но есть нюансы. Есть соблазн сэкономить на земельном участке – например, купить землю подешевле, не идеальной конфигурации, подальше от развязок и трасс. Но это путь в никуда, потому что и для складской, и для торговой, и для офисной недвижимости все-таки основное правило – location, location, location. Если жилье можно начать строить и оно вокруг себя создает инфраструктуру, то коммерческая недвижимость работает по-другому. Она, наоборот, входит в ту «точку», где уже есть какая-то определенная инфраструктура и которая четко востребована потребителем.

Строительно-монтажные работы в коммерческой недвижимости занимают большую долю, чем в жилье. У нас, если разбивать на составляющие, это будет от 50 до 60% в себестоимости строительства. Тоже есть соблазн на этом сэкономить, построить похуже, где-то использовать технологии попроще. Но если ориентироваться на компании, которые ценят качество, для которых важно входить в проект надолго, то они попросту не пойдут в некачественные объекты.

Еще одна важная составляющая – маркетинговая. Мы вынуждены дольше продвигать проекты, более активно, может быть, более агрессивно пытаясь достучаться до большего количества потенциальных клиентов, активно участвуя в мероприятиях, используя все возможные маркетинговые инструменты.

Radius Group Основана в 2006 г., портфель проектов превышает 700 000 кв. м в области складской и индустриальной недвижимости класса А в Москве, Казани и Киеве. С 2009 г. развивает индустриальный парк «Южные врата» (площадью 650 000 кв. м на 144 га) на пересечении трасс М4 «Дон» и А107 Московское малое кольцо (в г. Домодедово).

В нашем парке мы постарались найти сбалансированное решение. Расположились по классической европейской традиции – на пересечении двух крупных (в нашем случае – федеральных) трасс, это обеспечивает интерес к нам со стороны крупных игроков-ритейлеров.

Стоимость строительства в рублевом эквиваленте [за последние несколько лет], по сути, не изменилась. Но [складской] рынок в те времена и рынок сейчас – это разные рынки. Поменялся состав игроков, мы научились строить быстрее, оптимизировать затраты, появляются более профессиональные генподрядчики, меняются материалы. Нельзя сказать, что себестоимость упала. Она не уменьшается, но идет внутренняя оптимизация девелоперского процесса.

Автор - директор по аренде и маркетингу Radius Group