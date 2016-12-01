Быть внимательным к деталям

Я очень рад быть на мероприятии со строителями, которые, несмотря на кризис, инвестируют и строят новую Россию. Мы, конечно, хотим быть рядом в качестве профессионалов в своем направлении и понимаем важность именно реального сектора, такого как строительство. «Альянс» – один из лидеров мирового страхования. Свою роль на развивающихся рынках мы видим в привнесении стандартов, которые давно используются за рубежом, на Западе, но которые здесь пока еще применяются далеко не всеми участниками рынка. Нам важно рассказывать о возможностях и доступности страховой защиты.

Константин Липатов Окончил Московский государственный институт электроники и математики; имеет степень МBA РАНХиГС (специализация − «управление недвижимостью»). С 2000 г. работал в «Росно», в СК «Альянс». С 2006 г. возглавляет управление по работе с ключевыми клиентами и управление по развитию персонала СК «Альянс».

Если говорить о вопросе про кризисные явления, то мы не видим, чтобы качество строительства в стране упало и возникло какое-то огромное количество убытков в сегменте страхования строительных рисков. Но сам подход к системе страхования у российских застройщиков несколько удивляет. Многие застройщики либо отдают это страхование на откуп подрядчикам, либо вообще не покупают его, особенно в регионах. На Западе это фактически обязательная вещь, а если говорить о международной практике, в некоторых странах (например, во Франции) обязательно страхование ответственности на период 10 (!) лет после сдачи объекта.

Также важно быть внимательным ко многим деталям, а именно: если вы строите объект на набережной, то серьезно возрастают риски, связанные с грунтами, риски стихийных бедствий. Или если вы строите в плотной жилой застройке, то возникают риски ответственности, когда вы находитесь рядом с большим количеством дорогостоящих объектов, машин и т. д.

Allianz Allianz – один из ведущих интегрированных поставщиков страховых и финансовых услуг в мире, работает с 1890 г. Более 144 000 сотрудников группы Allianz по всему миру обслуживают около 85 млн клиентов примерно в 70 странах.

В отношении примеров из недавней практики: мы регулярно урегулируем убытки и, в частности, довольно крупный убыток на одном из объектов был связан с совершенно элементарными вещами. На объекте в момент сварки не были качественно застелены полы необходимым материалом. В результате убыток составил около $3 млн на покрытие имущественного ущерба, а еще $6 млн – за задержку ввода объекта на полгода. То есть на полгода позже начали эксплуатировать объект, а договоры аренды уже были подписаны и был застрахован риск несвоевременного ввода. Страховка выручила инвестора, которому мы компенсировали убытки от простоя.

Кстати, именно этот риск (аналог перерывов в производстве), на наш взгляд, приносит более крупные убытки, чем классический убыток от имущественного ущерба. Причем если происходит крупный ущерб при строительстве объекта, то он, как следствие, ведет к задержке ввода. Стоимость страхования – это десятая доля процента в бюджете. Например, при смете 300 млн евро это страховой взнос 300 000 евро. Вот считайте и думайте, имеет ли смысл защитить весь проект за 0,1% от стоимости работ.

Автор - начальник управления страхования предприятий строительного комплекса, тяжелой промышленности и розничной торговли СК «Альянс»