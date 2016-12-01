Ушел покупательский драйв

Группа компаний Kalinka на рынке элитного жилья 18 лет. Мы росли и развивались вместе с рынком, наблюдали и переживали его взлеты и падения. Сегодня компания закрывает порядка 25–30% объема сделок с недвижимостью этого сегмента по Москве, оказывает консалтинговые услуги застройщикам.

Екатерина Румянцева В сфере недвижимости более 20 лет. В 1999 г. основала компанию, которая стала фундаментом сегодняшней Kalinka Group. В 2003 г. получила степень MBA в области девелопмента, в 2011 г. – степень Executive MBA в области стратегического менеджмента.

Да, сейчас не самое экономически благополучное время в стране в целом. Глядя без розовых очков на рынок недвижимости, сравнивая с прежними периодами, нужно честно признать, что изменения произошли значительные. В целом рынок пришел к большей адекватности по всем параметрам. Для покупателей и инвесторов это несомненный плюс. Собственники вторичного жилья стали более лояльны в переговорах о цене. Новые объекты продолжают строиться, а высокая конкуренция побуждает девелоперов активно бороться за клиентов и качеством, и ценой.

В 2016 г. на рынок элитного жилья вышло семь новых проектов. Всего экспонируется 48 объектов, 1720 лотов. На первый взгляд динамика позитивная, потому что это больше, чем в прошлом году, на 10%. При этом средняя площадь лота по-прежнему сокращается, уменьшается средневзвешенная цена предложения. Если говорить про структуру предложения, то в 2012 г. лотов до $1 млн было всего 6%, сейчас это 57%. Объекты класса de luxe прежде составляли 25% от предложения рынка, сегодня – всего лишь 13%. Каждый новый проект уровня de luxe обращает на себя пристальное внимание целевой аудитории. Так, в «Доме на Хлебном» с момента продаж, которые стартовали в августе, уже реализовано 30% квартир. Это говорит о том, что покупатель элитного жилья истосковался по хорошей локации, по квартирам, а не апартаментам, по небольшим, действительно клубным домам. До 2007 г. средний чек на элитном рынке был $5–6 млн. В 2012 г. средний чек в элитных новостройках снизился до $2,73 млн за лот, сейчас – до $1,3 млн. Продажи объекта за $5–6 млн теперь большая редкость.

Kalinka Group Kalinka Group основана в 1999 г., клиентская база, по данным компании, включает топ-лист 100 самых влиятельных и богатых людей России. Разработала более 75 успешных концепций проектов элитной недвижимости, участвовала в реализации более 160 проектов. Kalinka Group – эксклюзивный партнер компании Yoo, мирового лидера в сфере дизайна зданий и интерьеров.

Любопытный факт, что основной спрос сконцентрирован в руках четырех девелоперов премиального рынка: 70% сделок приходится на компании «Интеко», «Галс-девелопмент», «Реставрация Н» и Vesper. Насколько хватит спроса? Ситуация в стране остается не вполне благополучной, несмотря на позитивную риторику. Следует учитывать, что портрет целевой аудитории заметно изменился. Если раньше элитное жилье приобретали в большинстве случаев бизнесмены, то сегодня перед ними стоят другие задачи: в первую очередь – сохранить бизнес. Мы видим, что ушел некий покупательский драйв, общее эмоциональное состояние наших клиентов не позволяет им легко расставаться со своими деньгами. Сегодня людьми правит рациональное настроение, в основном они решают свои текущие жилищные задачи без особого запаса на завтра, в котором не видят определенности.

Тем не менее есть определенные драйверы, поддерживающие текущий спрос. Например, политика государства возврата капитала в страну, его обладатели вкладывают сегодня в ликвидную недвижимость в России.

Автор - председатель совета директоров Kalinka Group