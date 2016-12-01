Деньги у людей есть

Алексей Болдин Родился в 1963 г. в Москве. В 1986 г. окончил Московский авиационный институт им. Серго Орджоникидзе (МАИ), в 2000 г. – Высшую коммерческую школу (МВА). В 1983–1987 гг. занимался научной работой в МАИ. В 1987–1992 гг. – служба во внешней разведке РФ. В 1992 г. создал агентство недвижимости «Бонико». С 2005 г. – в ГК «Интеко».

Покупатель стал более прагматичным с точки зрения метража квартиры и функциональности планировки – каждый метр в квартире должен использоваться. Но при этом он готов заплатить за квартиру с фишкой. Например, в нашем объекте «Садовые кварталы» наибольшим спросом пользуются квартиры в клубном доме, с одной квартирой на этаже, площадью где-то 200–220 кв. м. Мы примерно 8–9 месяцев назад вывели в продажу третью очередь «Садовых кварталов», которая сдается в конце 2019 г., и там 60% таких квартир было распродано за несколько месяцев. Спрос ориентирован на топовый продукт, которого на рынке совсем мало и который всегда пригодится или тебе, или детям.

Мы также отмечаем хороший спрос на такой формат элитного жилья, как кварталы клубных домов, у нас это проекты Balchug Residence и «Садовые кварталы». Такой формат выгодно отличается от точечных проектов, потому что позволяет создать однородную социальную среду. Например, ЖК «Садовые кварталы» после завершения строительства будет представлять собой городской квартал, ограниченный четырьмя городскими улицами, где будет 35 клубных домов. Это повторить трудно.

«Магистрат» Генеральный риэлтор объектов группы компаний «Интеко». За 10 лет работы реализовал более 1 млн кв. м жилья, из них половина – в Москве.

Что касается других аспектов, то мы не наблюдаем значительного изменения в структуре спроса. Примерно две трети наших клиентов в элитном сегменте покупают недвижимость за живые деньги, эта цифра не сильно колеблется. Все остальные – в ипотеку, рассрочку и лизинг. По нашему мнению, деньги у клиентов есть, они готовы их вкладывать в качественный продукт, а конкуренция на рынке сегодня помогает делать так, чтобы такой продукт был всегда. Так что ситуацию в целом мы оцениваем как благоприятную.

Средний чек покупки упал, рынок дорогой недвижимости становится более демократичным. По нашим объектам, правда, он вырос на 10%, но это связано скорее со строительной готовностью объектов. А в целом рынок активно делится на всевозможные подсегменты, каждый застройщик ищет своего покупателя. Идет более точная работа, расширяющая круг покупателей. Я думаю, что это и есть залог успеха.

Автор - генеральный директор «Магистрата»