Если говорить об элитном сегменте, то новостройки себя чувствуют неплохо. Да, количество поглощаемых объектов сократилось вдвое: до кризисного периода продавалось порядка 850–900 апартаментов/квартир в год, сегодня – 450–500. Да, доходность застройщиков сократилась, зато финальный покупатель получил принципиально другой проект. Новые проекты отличаются от того, что строилось 10 или 15 лет назад. Если мы говорим про уровень архитекторов, то мы в тендер приглашаем топ-5, топ-7 лучших архитекторов в мире, берем топ-5 ландшафтников в мире. Мы смотрим на самые знаковые объекты, которые они построили за рубежом, берем дополнительных дизайнеров, тратим дополнительные деньги на лобби и т. д.

Екатерина Тейн С 2004 по 2010 г. работала в международной консалтинговой компании Knight Frank, где выросла до управляющего партнера. Работала в международном агентстве элитной недвижимости Chesterton на позиции партнера и директора департамента элитной жилой недвижимости. С ноября 2013 г. работает в группе ПСН.

Под основным ударом находится вторичный рынок. Большинство клиентов помнят, сколько денег они в долларах потратили на свою недвижимость, на ремонт, и ментально не готовы переходить на рублевые цены. Снижение цен происходит, но медленно. Вторичный рынок еще сильно пострадает после того, как на рынок выйдут уже готовые новые объекты – это будут уже не картинки и прекрасные ролики.

В 2005 г. цены выросли на 90%, люди покупали все подряд. И когда в 2008 г. грянул кризис, некоторые стали продавать свои квартиры, они приходили показывать их и не могли вспомнить, сколько у них санузлов, где и что выключается/включается, потому что эти объекты стояли как инвестиция. Сегодня импульсивных покупок нет – время шальных денег ушло. Если раньше можно было ничего не делать и бизнес сам по себе рос на 30%, сейчас, конечно, нужно очень сильно попотеть. Практически ушли с рынка инвестиционные сделки. Большинство клиентов покупают квартиры для себя, поэтому и подход к этой недвижимости немножко другой. Они дольше принимают решение, и в этом принимает участие не только мужчина, но и другие члены семьи.

На рынке несколько интересных трендов. Какое-то время назад мы стали снижать площадь лота: если в среднем раньше в элитке площадь лота была 150–170 кв. м, то в нашем проекте «Полянка/44» мы снизили ее до 120 кв. м. А сейчас пришли к тому, что, как ни странно, по всему проекту приходится объединять квартиры. И такая ситуация наблюдается по всем четырем нашим проектам в последние 3–4 месяца.

Группа ПСН Работает на рынке недвижимости 15 лет, одна из самых крупных частных компаний в России – принадлежит бизнесменам Дмитрию и Алексею Ананьевым. На начало 2016 г. в портфеле компании более 2 млн кв. м жилой и коммерческой недвижимости. Группа ПСН также управляет земельными активами общей площадью более 40 000 га.

Еще одна история связана с сервисом. Большинство наших покупателей живет на несколько стран. Когда ты садишься в четверг или пятницу в самолет в Ниццу или Лондон, ты знаешь практически полсамолета, потому что там у них либо дети, либо жена, либо партнеры по бизнесу. Когда живешь в таком режиме, большая квартира не нужна. Нужна хорошая качественная локация и тот сервис, к которому ты привык, – сервис 5-звездочного отеля. Поэтому мы, почувствовав такой спрос со стороны покупателей, запустили новый проект – квартал I’M. Это небольшие площади квартир в доме, который соответствует элитке: закрытая территория, роскошный двор, есть club-house (на первом этаже I’M находится помещение для жильцов, где расположены библиотека, кабинеты, переговорные, комнаты для проведения мероприятий и торжеств, – это и есть club-house. Работать он будет только для жильцов квартала). Например, в Hyatt, Ritz-Carlton, Four Seasons можно увидеть бизнесменов, которые нон-стоп проводят за кофейным столиком деловые встречи. У нас такая же система – если вы владеете квартирой в этом доме, точно так же можете провести встречи или семейное торжество.

Автор - директор департамента розничных продаж группы ПСН