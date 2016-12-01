Покупатели изменились

В мировых столицах уже давно существует тренд децентрализации, люди живут в пригородах, понимая, что город не может дать тех преимуществ, которые дает полноценная пригородная инфраструктура. Опираясь на опыт лучших зарубежных практик, мы в 2012 г. начали строительство премиального пригорода «Сколково парк» – 600 га пространства для жизни, отдыха и работы, где, с одной стороны, это городская застройка, с другой – зеленое пространство. Например, в клубном квартале «Сколково парк для жизни» из 8,5 га лишь 1 га отдан под жилую застройку. Для нас очень важно сконцентрироваться на том, чтобы качественные характеристики проживания были максимально комфортными.

Игорь Пятибратов Родился в 1976 г. Окончил МГИМО МИД РФ. В 2002–2005 гг. работал в компании Forum Properties. С 2005 г. – руководитель отдела девелопмента компании Millhouse.

По нашему мнению, чтобы «новый город» реализовался, должны быть мощные точки притяжения. Поэтому мы построили гольф-клуб премиального уровня, который признан одним из лучших в России и Восточной Европе. Как и в пригородах, характерных для западных столиц, гольф-клуб стал мощным якорем для всего района.

Другая часть проекта – парк «Мещерский», это 465 га земли Баковского лесничества, которые мы взяли в аренду. После полностью почистили, проложили порядка 30 км велодорожек, сделали интересные места для отдыха, организовали для детей интересные активности: например, у нас самый большой в Московской области панда-парк. Поэтому жители комплекса «Сколково парк для жизни» все выходные проводят в парке «Мещерский», а не ходят целыми днями по торговым центрам просто так.

С наступлением переломных моментов в конце 2014 г. рынок, конечно, поначалу ужасался, поэтому мы не можем ожидать тех продаж, которые были до 2014 г. Тем не менее у нас в «Сколково парке» осознанные покупки. И есть еще такая тенденция: премиум стал более долгосрочной инвестицией, клиенты стали крайне взыскательными. Поэтому период для принятия решения о покупке увеличился в разы.

Millhouse Владеет и управляет БЦ «Крылатские Холмы», БЦ «Четыре ветра», БЦ «Балчуг плаза», БЦ «Белые сады». В стадии реализации – проекты по созданию многофункционального культурного комплекса на острове Новая Голландия в Санкт-Петербурге и премиального пригорода «Сколково парк».

В нашем проекте присутствует и прагматичный посыл: мы также строим бизнес-парк «Сколково парк для бизнеса», который в будущем обеспечит порядка 10 000 рабочих мест. Мы предполагаем, что большая часть людей, которые будут работать в бизнес-парке, будет жить в том же районе, в том числе и у нас в «Сколково парк для жизни», ведь это логично и правильно. Мы даже оставили несколько корпусов под арендный бизнес и фьючерсную продажу. Если резюмировать, новая тенденция – это децентрализация и освоение новых локаций. В нашем случае Сколково – это премиальное направление с соответствующими объектами. И средняя стоимость сделки равна 50 млн руб., что сопоставимо с московскими ценами.

Автор- руководитель отдела девелопмента управления недвижимости Millhouse