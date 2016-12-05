Зачем городу почвы

Рост городов, интенсивная застройка оказывают значительное воздействие на окружающую среду – и в первую очередь на экологическое состояние почв и земель. В городе застройщики рассматривают земельный участок лишь как «объект недвижимости». Кадастровая стоимость участка в населенных пунктах не учитывает почвенные свойства или их учет четко не регламентирован. Но потенциальный покупатель квартиры или дома обращает внимание на экологическое состояние территории, которое во многом определяется качеством фундамента экосистемы – почвы.

Особенно остро вопросы деградации городских почв стоят для вновь застраиваемых территорий новой Москвы. Выделение земель под расширение столицы затронуло обширные сельскохозяйственные угодья, садовые товарищества, природные леса и луга на достаточно плодородных естественных почвах. Застройка на общей площади более 1500 кв. км окажет колоссальное воздействие на почвенный покров. Так, развитие городов сопровождается запечатыванием почв – их покрывают асфальтом. В Москве площадь запечатанных участков колеблется от 70–80% в центре города до 3–5% на окраинах. Запечатывание значительных территорий новой Москвы неизбежно приведет к уничтожению столетиями формировавшегося плодородного слоя и запасов питательных веществ.

Застройка должна осуществляться лишь после проведения экологической экспертизы и выявления наиболее ценных земель, строить на которых нельзя. Изъятие определенного лесного участка должно быть не только целесообразным экономически, но и экологически обоснованным. Экологическая экспертиза и оценка воздействия на окружающую среду проводятся для любой хозяйственной деятельности, однако почвенный анализ, как правило, ограничивается санитарными параметрами (влияние почвы на здоровье человека), в то время как многообразие экологических функций почв не учитывается.

«Санитарно-эпидемиологические» представления о качестве почв вошли в обиход с конца 1970-х и закреплены в большинстве нормативных документов, например в СанПиН 2.1.7.1287-03 и гигиенических нормативах ГН 2.1.7.2041-06 и ГН 2.1.7.2511-09 о допустимых концентрациях загрязняющих веществ. В этом контексте городские почвы рассматривались как возможный источник загрязнителей и патогенных микроорганизмов. На самом деле они разнообразны и многофункциональны – классификация, разработанная на факультете почвоведения МГУ им. М. В. Ломоносова, предлагает более 10 подтипов городских почв, включая, например, почвы парков и ботанических садов, городских газонов, почвенные конструкции футбольных и гольф-полей и др.

Интересно, что сильно загрязненных почв в современной Москве сравнительно немного. Например, по данным департамента природопользования и охраны окружающей среды за 2015 г., суммарный показатель загрязнения почв (Zс) во всех административных округах столицы не превышал допустимых значений. Так, при нормативе Zc<16 даже в наиболее загрязненном Центральном административном округе значение показателя составило 10,2, а в Зеленоградском – и вовсе не больше 1.

Почва – ценнейший генетический ресурс. Более 90% видов микроорганизмов (в том числе и до сих пор не изученных) обитают в почве. Велика роль городских почв и в очистке поверхностных вод. Без городских почв невозможно представить себе устройство газонов и парков. Растущее население городов необходимо обеспечивать продовольствием, и «городское сельское хозяйство» (urbanfarming) появляется в таких мегаполисах, как Нью-Йорк, Сан-Паулу и Сингапур. Подобные проекты возможны и в Москве. Например, на полях станции точного земледелия РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева в САО возделывают пшеницу, ячмень, картофель. Практически треть присоединенных территорий занята землями сельскохозяйственного назначения. Интеграция существующих хозяйств в городскую инфраструктуру повысило бы экологическую устойчивость и продовольственную безопасность мегаполиса.

Обилие и разносторонность функций городских почв – уникальный ресурс. Однако реальную пользу он может приносить только в случае рационального использования. К сожалению, современная российская практика городского планирования этого не учитывает. В результате жилые кварталы и объекты инфраструктуры могут размещаться на почвах с высоким уровнем плодородия и биоразнообразия, а парки и зеленые насаждения – на более деградированных. Известны случаи застройки пойменных территорий (например, Павшинской поймы), занятых аллювиальными почвами с высоким хозяйственным и экологическим потенциалом.

Современные научные разработки в сфере экологического проектирования и планирования городов (концепции «умный город», «климатически адаптированный» или «город нулевой эмиссии») ясно показывают ключевую роль почвы в формировании устойчивых урбоэкосистем. Уже накоплен значительный фактический материал и опыт по оптимизации свойств и функций городских почв, созданию слоистых почвенных конструкций для выращивания газонов, устойчивых к антропогенным нагрузкам. Внедрение этих технологий – необходимое условия для того, чтобы модели ученых и мечты горожан об экологически устойчивых городах будущего стали реальностью.

Автор – к. б. н., доцент Аграрно-технологического института РУДН