Не хватало смелости

Экономической политике всегда не хватало смелых шагов. Но она формируется не только в экономическом блоке правительства. Всегда мы упирались в сопротивление отраслевиков, которые были сильнее в своих вотчинах и даже в нулевые годы не допускали в них дерегулирования и приватизации.

Сегодня все ждут, какие смелые предложения будут в той стратегии, которую готовит ЦСР. Пока сложно говорить: ее очертания появятся только в начале следующего года. Но могу точно сказать: среди пяти ключевых направлений будет конкуренция. Ее качество характеризует эффективность экономики.

Создание условий для конкуренции не сводится к антимонопольной политике. Очень важны базовые условия: уровень участия государства в экономике, насколько активно оно вмешивается в деятельность компаний, работа правоохранительных органов и судов. Все институты определяют качество конкуренции. Поэтому и складывается такое противоречие: ФАС в мировых рейтингах находится в первой двадцатке, а Россия как экономика и основные ее институты – за 40-м.

Один из главных вызовов – низкая производительность. С середины 2000-х темпы ее роста в России падают. Росла рабочая сила, росли инвестиции на 10–20%, а факторная производительность начала снижаться. Сейчас она растет примерно на 1%. Таких темпов недостаточно, чтобы российская экономика вышла на 4% роста в год. Что этому мешает? Недостаточная конкуренция, слабость рыночных механизмов и недостаточный фокус на повышение производительности и инновационности экономики.

Алексей Кудрин Окончил экономический факультет Ленинградского государственного университета.

В 1983–1990 гг. работал в Институте социально-экономических проблем Академии наук СССР. С 1990 г. – в исполкоме Ленсовета, затем в мэрии Санкт-Петербурга.

С 1993 г. – первый заместитель мэра.

1996–1997 гг. – замруководителя администрации президента России.

1997 г. – первый замминистра финансов.

2000 г. – вице-премьер – министр финансов.

26 сентября 2011 г. освобожден от занимаемой должности.

Основатель и председатель Комитета гражданских инициатив, председатель попечительского совета фонда «Институт экономической политики имени Е. Т. Гайдара».

В апреле 2016 г. возглавил совет ЦСР.

Российское правительство тратит на инновации и НИОКР по отношению к ВВП больше, чем власти Японии, Великобритании, Канады. Но частный сектор тратит меньше, чем государство, а в этих странах – в 3 раза больше. То есть компании не верят, что повышение инновационности их продукции поможет победить в конкуренции. Не это определяет их судьбу, их доходы, их будущее. По-видимому, другие факторы они считают своими конкурентными преимуществами.

В концепции долгосрочного развития до 2020 г. были определены цели по инновациям. Их доля в продукции должна была вырасти с 9% в 2007 г. до 25%. Сейчас – около 11–12%, и, возможно, в последний год она чуть снизилась.

Где искать решения этих проблем? В выстраивании институтов, в улучшении инвестиционного климата, в развитии конкуренции. Только тогда удастся добиться замещения углеводородного экспорта несырьевым, предложить более качественные товары и услуги, быть конкурентоспособным в мире, в котором начинается промышленная революция 4.0.

ФАС указывает, что доля государства в экономике достигла 70%. Госкомпании и ставка на них в экономической политике не создали ту среду, которая бы обеспечила эффективность экономики. Нужно менять политику в отношении госсектора, реформировать госкомпании и госмонополии. Уйти от регулируемых цен во многих сферах. Уйти в ближайшие 10 лет из целого ряда секторов. Можно регулировать работу отдельных объектов инфраструктуры законом, но в целом это может делать частный сектор.

Один из главнейших вызовов – демография. Снижается трудоспособное население. К 2030 г. оно уменьшится на 10%. Это серьезный вызов для любой экономики. До сих пор этот процесс компенсировался притоком мигрантов. Но сейчас он уменьшился, и экономически активное население стало сокращаться. Значит, будет расти конкуренция за трудовые ресурсы, снова будет опережающий рост зарплат.

Еще одна проблема – структура бюджета, будь то федерального или регионального, – не соответствует современным требованиям по расходам на инфраструктуру, на образование. За последние 3–4 года регионы сократили вдвое вложения в инфраструктуру. Федеральный бюджет вроде держится. Это означает, что в какой-то момент снова возникнет дефицит инфраструктуры и будут проблемы с доступом к ней. Это уже сфера работы ФАС.

Базовые меры поддержки конкуренции лежат в области экономической политики. Антимонопольная политика – на втором уровне. И я хочу предупредить ФАС, чтобы она не увлекалась избыточным регулированием цен. Нужно создавать умный антитраст.

Автор - председатель совета Центра стратегических разработок