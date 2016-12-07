Обсуждение долгосрочной стратегии развития России предполагает получение ответов на вопрос, как в ней будет отражена проблематика развития конкуренции. Трудно представить себе устойчивое экономическое развитие без нее.

Конкуренция на рынке и за рынок – ядро механизма, обеспечивающего эффективность использования ограниченных ресурсов и генерирования нововведений. Но далеко не всякая конкуренция благотворно сказывается на росте общественного благосостояния (в частности, недобросовестная конкуренция на рынке), экономическом развитии и росте. А благотворная для роста, развития и благосостояния конкуренция далеко не всегда автоматически воспроизводится силами самих участников рынка. Вот почему защита и развитие конкуренции – в числе ключевых направлений экономической политики государства на обозримую перспективу.

Для России как страны с развивающейся рыночной экономикой наряду с традиционно актуальной проблемой защиты конкуренции от самого государства не менее актуальна целенаправленная реструктуризация (а в некоторых случаях создание) отдельных отраслей. Это предполагает использование инструментов промышленной политики. Но применяемая неосмотрительно, без необходимых алгоритмов проектирования, она может подорвать конкуренцию, а в конечном счете – ослабить механизмы устойчивого развития.

Таким образом, главный приоритет конкурентной политики в России на период 2018–2024 гг. и на перспективу до 2035 г. – развивать промышленность, защищая конкуренцию.

Разумеется, этот приоритет сформулирован как лозунг – емко и кратко. Безусловно, речь идет не только о промышленности, но и об отраслях, секторах экономики. Не только о защите конкуренции на уже существующих рынках, но и о развитии ее новых форм (благотворных для экономического развития), а также о развитии конкуренции на изначально монополизированных рынках и создании новых рынков с эффективным конкурентным механизмом.

Андрей Шаститко Окончил экономический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова. Директор Центра исследований конкуренции и экономического регулирования РАНХиГС. Заместитель декана по науке экономического факультета МГУ.

Обеспечение данного приоритета предполагает отбор из множества мер промышленной политики, в первую очередь проконкурентных. Промышленная политика в данном контексте не столько ставит целью развитие исключительно отдельных секторов экономики, сколько описывает общий подход к государственному регулированию экономики для комплексного стимулирования ее развития. В то же время предполагается, что сохранится роль антимонопольной политики с учетом особой повестки для России и не будет допущено вытеснение ее инструментами экономического регулирования.

С учетом вышесказанного можно выделить следующие приоритетные направления конкурентной политики до 2035 г.:

– переход к «интеллектуальному» антимонопольному регулированию. Под ним понимается смещение акцента в пользу предотвращения как нарушений, так и введения такого регулирования, которое создает условия для ограничения конкуренции;

– развитие конкуренции с использованием результатов интеллектуальной деятельности (с учетом системной проблемы, известной как «дилемма разработчика»);

– модернизация регулирования естественных монополий;

– развитие конкуренции при размещении государственного и муниципального заказа и реализации госимущества на торгах;

– развитие конкуренции на уровне регионов.

Лишь комплексный подход, подразумевающий соблюдение принципов развития конкуренции при выборе инструментов смежных направлений политики, позволит добиться результата в долгосрочной перспективе.

Автор - директор Центра исследований конкуренции и экономического регулирования РАНХиГС