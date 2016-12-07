Способ снизить штраф

ФАС приступила к обсуждению вопросов применения антимонопольного комплаенса в России около пяти лет назад. Антимонопольный орган исходил из следующих обстоятельств. Российское законодательство о конкуренции направлено на защиту конкуренции в широком смысле. То есть не только на пресечение монополистической деятельности и недобросовестной конкуренции, выявление нарушений закона и привлечение виновных к ответственности, но и на предупреждение противоправных действий. Об этом прямо говорится в ст. 1 закона «О защите конкуренции». С учетом того, что внедрение процедур антимонопольного комплаенса может стать действенным способом предупреждения нарушений и тем самым обеспечить реализацию закона, ФАС позитивно воспринимает этот процесс и активно в нем участвует.

Андрей Цыганов Окончил Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова по специальности «политическая экономия», а также РАГС при президенте по специальности «юриспруденция».

1987–1988 гг. – заместитель начальника управления ПО «Горьковский автомобильный завод» (московское представительство).

1988–1990 гг. – сотрудник отделения экономики и управления машиностроительным комплексом при Бюро Совета Министров СССР по машиностроению.

С ноября 1990 г. работает в антимонопольных органах: в Государственном комитете по антимонопольной политике и поддержке новых экономических структур, в Государственном антимонопольном комитете, в том числе заместителем председателя, затем – замминистра по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства.

С 21 июля 2004 г. – заместитель руководителя ФАС.

Задача стимулировать внедрение комплаенса была включена в Стратегию развития конкуренции и антимонопольного регулирования в 2013–2024 гг. При разработке теоретических подходов к внедрению комплаенса ФАС использует опыт ОЭСР, ЕС, Международной торговой палаты, конкурентных ведомств других стран (Великобритании, Италии, США, Франции). При обсуждении практических аспектов внедрения комплаенса ФАС взаимодействует с предпринимательским сообществом и с профессиональными юридическими объединениями, в том числе с Ассоциацией антимонопольных экспертов и с ОКЮР, принимая во внимание, что целый ряд крупных российских компаний уже внедрили у себя в том или ином виде систему антимонопольного комплаенса. Поэтому все чаще стали появляться проекты, когда силами консультационных и юридических фирм либо силами собственных юристов в компаниях создаются серьезные и хорошо проработанные комплаенс-процедуры, направленные на предотвращение рисков нарушений антимонопольного законодательства.

ФАС одновременно использует несколько вариантов участия во внедрении комплаенса:

– общее позитивное отношение регулятора к процессу внедрения комплаенса как важной профилактической меры;

– разработка рекомендаций по внедрению комплаенса для хозяйствующих субъектов на основе изучения и обобщения отечественного и зарубежного опыта (лучших практик);

– внесение дополнений в антимонопольное законодательство и в законодательство об административной ответственности;

– принудительное внедрение комплаенса в отдельных случаях и по отношению к отдельным категориям хозяйствующих субъектов.

Под антимонопольным комплаенсом ФАС понимает систему внутрикорпоративных мер, направленных на предупреждение нарушений законодательства о конкуренции. Данная формулировка содержится в подготовленном ФАС проекте изменений и дополнений в закон о защите конкуренции. Предлагается также рассматривать наличие эффективной системы комплаенса в качестве одного из смягчающих обстоятельств при наложении санкций за нарушение, что потребует внесения дополнений в КоАП.

Вместе с тем, по мнению ФАС, следует избегать возможности трансформации серьезных мер ответственности юридического лица за доказанное нарушение в «эксцесс исполнителя», поскольку в этом случае внедрение комплаенса будет носить фиктивный характер и не сможет стать действенным механизмом профилактики правонарушений. Поэтому при любых обстоятельствах процедура корпоративного комплаенса должна проходить определенный тест на реальную эффективность и работоспособность. На этапе внедрения этот тест будут проводить комплаенс-офицеры или иные специалисты внутри компании (внутренний аудит). В случае возбуждения дела о нарушении законодательства о конкуренции такую оценку будет давать антимонопольный орган, опираясь на заключение независимого экспертного сообщества (внешнюю сертификацию).

Внедрение комплаенс-процедур – это мягкий инструмент государственной конкурентной политики. Такую работу сложно представить себе в виде абсолютно формализованной процедуры, поскольку механизмы внутрикорпоративного комплаенса должны быть индивидуальны для разных компаний. У каждой отрасли – свои риски, у каждого рынка – своя структура, а у каждой компании – свой набор контрагентов и функциональных рисков, своя корпоративная культура. Поэтому антимонопольный комплаенс – это, по мнению ФАС, прежде всего внутренняя процедура выстраивания управленческих процессов на основе оценки собственных рисков. Законодательному закреплению должны подлежать только минимальные требования к содержанию и организации этого процесса, а методические рекомендации и официальные разъяснения могут служить для оценки (самооценки) эффективности системы комплаенса на основе лучших практик.

ФАС является сторонником сохранения общего принципа добровольности внедрения антимонопольного комплаенса. Это предполагает свободное волеизъявление собственника компании о необходимости разработать процедуры комплаенса – исходя из оценки рисков нарушения законодательства о конкуренции и соотнесения этих рисков с затратами на выполнение всего комплекса работ (от первичного тестирования бизнес-процессов до постоянного поддержания системы комплаенса в работоспособном состоянии). Это отнюдь не противоречит предложению ФАС об обязательном внедрении антимонопольного комплаенса для отдельных категорий предприятий и в определенных случаях. По мнению ФАС, государство как собственник должно принять решение об обязательном внедрении антимонопольного комплаенса на государственных (муниципальных) предприятиях.

В этой ситуации административный штраф за нарушение законодательства о конкуренции представляет собой прямую потерю бюджетных средств, которой можно было бы избежать с помощью эффективных профилактических мер. О важности этой меры свидетельствует многолетний опыт антимонопольных органов – велика доля предприятий, контролируемых государством, как в общем количестве выявленных нарушений, так и в объеме штрафов. Кроме того, предполагается, что ФАС в своих предписаниях будет чаще обязывать компании разработать инструменты антимонопольного комплаенса, в особенности при повторных нарушениях.

Автор - заместитель руководителя ФАС