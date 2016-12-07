Право оценить риск

Система комплаенс-риска давно знакома банкам. Они привыкли в ней работать. Базовый принцип любой такой системы – избежать рисков санкций за нарушение законодательства. Не важно – антимонопольного, финансового, налогового, таможенного. Системы управления любыми рисками абсолютно одинаковые. Во всех должностных инструкциях для наших сотрудников один из первых пунктов – соблюдение законодательства. У любой компании – можно называть это антимонопольным комплаенсом, внутренними процедурами – присутствуют элементы такой системы.

По законопроекту создание системы антимонопольного комплаенса – право компании, возможность получить скидку к штрафу, но для госкомпаний оно трансформируется в обязанность. Что порождает множество вопросов. Например, как понять в отсутствие разъяснений ФАС, злоупотребляет ли компания доминирующим положением? Бизнес не поймет, если начать ему объяснять, что «потенциально, исходя из внутреннего суждения и практики применения таких-то подходов, скорее всего, эта сделка может быть расценена как злоупотребление доминирующим положением». Бизнес требует, чтобы ему сказали четко: что такое хорошо и что такое плохо – и как нужно действовать. А комплаенс-офицер не знает, потому что нет разъяснений ФАС.

Татьяна Мачкова Окончила Московскую государственную юридическую академию и Московский государственный университет экономики, статистики и информатики.

Начала свою карьеру в судебных органах, работала юристом в коммерческих организациях.

Сейчас руководит административной практикой в Сбербанке.

Еще один вопрос – стоимость внедрения комплаенса. Это довольно дорогостоящие процедуры. Если в компании несколько десятков тысяч сотрудников, то необходимо создать подразделение, которое будет их обучать или нанимать компанию, которая займется этим.

В случае принятия законопроекта компания, внедрившая комплаенс, вправе рассчитывать на снижение штрафа на 1/8. Но, чтобы получить эту скидку, компания должна доказать, что создала систему комплаенса и что она эффективно работает. Но нет стандарта эффективности – и, соответственно, не ясно, примет ли ФАС систему комплаенса.

А если компания претендует на скидку, значит, признала вину в нарушении. Для банков это означает санкции по КоАПу за нарушение антимонопольного законодательства и раскрытие данной информации в отчетности по МСФО.

При внедрении обязательного комплаенса можно взять за основу практику привлечения к ответственности за неисполнение требований законодательства о противодействии легализации преступных доходов. Несколько лет назад ответственность за несвоевременное уведомление Росфинмониторинга возлагалась на банк и его должностное лицо, ответственное за «антиотмывочные мероприятия». При этом в требованиях ЦБ указано, что лицо, привлекавшееся к ответственности, не имеет права занимать руководящую должность в банке. Это черная метка – ты уходишь с рынка. Многие стали отказываться от таких должностей. Теперь ответственность за операцию несет проводивший ее сотрудник, а банк – только за внедрение комплаенса. Если действует обязательная комплаенс-процедура, но произошел «эксцесс исполнителя», то исполнитель и отвечает.

Полагаем, что на начальном этапе внедрения данного инструмента идеальным вариантом было бы оставить антимонопольный комплаенс правом, а не обязанностью. В дальнейшем с развитием экономики, практики применения механизмов, смягчающих ответственность, можно говорить об обязательном внедрении комплаенса.

Автор - руководитель правового отдела Сбербанка