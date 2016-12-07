Мешают новые барьеры

Ассоциация антимонопольных экспертов (ААЭ) подготовила очередной ежегодный доклад «Об анализе ключевых направлений деятельности ФАС России в 2015 г.». Основные его выводы и рекомендации включены в ежегодный доклад ФАС о состоянии конкуренции. В этом году ААЭ взаимодействовала с Объединением корпоративных юристов, члены которого приняли участие в опросе.

Авторы доклада добавили раздел о качестве антимонопольной политики. Три четверти респондентов считают политику ФАС в текущих экономических условиях адекватной. При этом отмечается, что антимонопольному органу следует более оперативно реагировать на изменение конъюнктуры и вырабатывать собственную программу мероприятий, направленных на поддержку пострадавших отраслей. Например, «...бывают перегибы, особенно на уровне территориальных управлений, когда на фоне определенных региональных трендов начинаются полномасштабные проверки бизнеса, которые существенным образом отвлекают людские ресурсы компаний, так необходимые в кризисное время», говорится в опросе.

Анна Нумерова Имеет значительный опыт консультирования по антимонопольному праву, в том числе в части сопровождения сделок по приобретению и передаче активов. Представляет интересы клиентов в ФАС и в арбитражных судах. Входит в состав правительственной комиссии по вопросам конкуренции и развития малого и среднего предпринимательства и экспертного совета ФАС по рекламе.

На конкуренцию может влиять множество факторов. Только 11% опрошенных положительно оценивают влияние других госорганов (кроме ФАС) на конкуренцию. Чаще респонденты отмечали положительное влияние Минэкономразвития, ЦБ, Минэнерго. Среди органов, которые отрицательно влияют, наиболее часто упоминаются Минпром, Минздрав и снова ЦБ. Таким образом, политика Центробанка вызывает противоречивые мнения. В целом указывается, что влияние органов власти, по сути, сводится к бессистемному и зачастую бессмысленному созданию все новых и новых бюрократических барьеров, введению новых обязанностей и санкций.

Эксперты назвали несколько отраслей, на которых ФАС стоит сосредоточиться: нефтегазовый сектор, фармацевтика, железнодорожный транспорт, ЖКХ, ритейл. Меры по развитию конкуренции должны включать в себя не только пресечение антимонопольных нарушений, но и снятие административных барьеров.

Экономическая концентрация требует такого же внимания российского регулятора, как и в Европе. Около 30% опрошенных считают, что превентивный контроль ФАС не способствует развитию конкуренции в полной мере. При согласовании ФАС должна уделять внимание перспективному анализу влияния сделки на конкуренцию, более тщательному рассмотрению концентрации по существу, структурным предписаниям, проведению консультаций со сторонами сделки и участниками рынка.

В целом эксперты достаточно высоко оценивают работу регулятора по многим направлениям, положительно отзываются об инициативах стимулировать развитие институтов саморегулирования в некоторых секторах (реклама, торговля). Вместе с тем, как отметил один из респондентов, в текущей ситуации у антимонопольного органа «вряд ли есть пространство для маневра».

Автор - председатель генерального совета Ассоциации антимонопольных экспертов