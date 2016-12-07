Статья опубликована в № 4219 от 07.12.2016 под заголовком: Передышка на год

В 2016 г. «антимонопольные пакеты» не обсуждались, хотя инициатив было много. Нужна передышка, чтобы оценить, куда двигаться.

Как мы провели год с четвертым антимонопольным пакетом?

Из сферы антимонопольного регулирования стала уходить большая часть споров, не связанных с предпринимательской деятельностью. Например, недавно президиум ФАС отменил решение территориального управления, указав, что отказ оказать услугу частному лицу нельзя считать злоупотреблением доминирующим положением.

В упрощенном административном порядке рассматриваются споры с естественными монополиями, которые работают по правилам недискриминационного доступа (ПНД). Думаю, что за год будет около 1000 таких споров.

Сергей Пузыревский Окончил Московскую государственную юридическую академию. С 2004 г. замещал должности заместителя начальника, начальника управления контроля и надзора за соблюдением рекламного законодательства, начальника управления контроля рекламы и недобросовестной конкуренции, с 2008 г. – начальника правового управления ФАС. В 2015 г. назначен заместителем руководителя ФАС.

На прошлой конференции все очень боялись новой нормы – права правительства утверждать ПНД для компаний, не являющихся естественными монополиями. Мы говорили, что опасения преувеличены. Прошел год – ни разу правительство своим правом не воспользовалось.

За год президиум ФАС дал шесть разъяснений по ключевым вопросам. Сейчас готовятся разъяснения по многим направлениям, в том числе по возмещению убытков за нарушение антимонопольного законодательства. Они станут большим прорывом с точки зрения развития гражданского механизма возмещения убытков, который пока в должной мере не заработал. Становится обязательным элементом заключение об обстоятельствах дела. До конца года мы проанализируем наиболее успешные заключения, чтобы дать ориентир территориальным управлениям. Верховный суд подтвердил, что у ФАС есть право на широкую палитру доказательств при расследовании картелей и что отсутствие прямых доказательств не является основанием для остановки расследования.

Был ряд серьезных судебных процессов. Подтверждена позиция ФАС в деле Google – компанию обязали сообщить пользователям телефонов на основе Android, что они могут перейти на приложения конкурентов. Это дело – на грани законодательства об интеллектуальной собственности и антимонопольного.

Хотя в этом году не было пакета поправок, мы все-таки обсуждаем законодательные инициативы. Завершается обсуждение двух законопроектов – об ограничении создания ГУПов и МУПов и о комплаенсе. Уже находится в правительстве законопроект, который дифференцирует административную ответственность за антиконкурентное соглашение. Сейчас независимо от того, какое соглашение заключено – картель, вертикальное соглашение, даже за согласованные действия, – ответственность в некоторых случаях одинаковая. А мы считаем, что должна быть дифференцированной. Самая строгая – за картели, затем за вертикальные соглашения, примерно такая же – за иные антиконкурентные соглашения и затем – за согласованные действия.

Автор - заместитель руководителя ФАС