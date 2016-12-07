ФАС рассчитает бонус в торговле

Андрей Кашеваров Окончил Московский Институт народного хозяйства им. Г. В. Плеханова.

1987–1988 гг. − работал во Всесоюзном НИИ экономики, торговли и систем управления Минторговли СССР.

1988–1990 гг. − инструктор отдела, заведующий сектором отдела работающей молодежи ЦК ВЛКСМ.

1990–1996 гг. − Госкомитет РСФСР по антимонопольной политике и поддержке новых экономических структур.

1996–2001 гг. − начальник управления департамента контроля за деятельностью кредитных организаций на финансовых рынках, начальник управления департамента лицензирования деятельности кредитных организаций и аудиторских фирм Центробанка.

C 2001 г. – замминистра по антимонопольной политике, затем замруководителя ФАС.

При обсуждении поправок в закон о торговле наибольшую дискуссию у участников рынка вызвали ретро-бонусы, которые поставщик платит сетям за продвижение товара. По поправкам они не могут превышать 5% (закон также сокращает сроки оплаты поставок. – «Ведомости»).

Следить за соблюдением ограничения должна ФАС. Мы полагаем, что в 2017 г. – первый год работы поправок – мы будем администрировать ретро-бонусы по сглаженной экспоненте. Например, во II квартале при анализе отчетности за первый ФАС будет рассчитывать, как бонусы от поставщиков соотносятся с объемом поставок. В случае превышения 5% возможны два варианта: либо поставщик и розничная сеть предоставят ФАС информацию, что переплата в I квартале засчитывается во втором, либо деньги возвращаются поставщику в указанный срок. Во II квартале мы будем считать бонус уже нарастающим итогом – и так весь 2017 год. В итоге мы либо сохраним такой подход, либо перейдем на анализ уже по итогам всего года.

Мне поквартальная оценка представляется более справедливой – никто не предъявит претензий, что ритейлер или поставщик лишается оборотных средств.

При ФАС создана рабочая группа по разъяснению положений закона о торговле в новой редакции. Ключевой момент – изменение подхода к скидкам, которые поставщики могут предоставлять торговым сетям. ФАС предложила уйти от этого понятия, поскольку речь идет не о скидках в буквальном смысле слова, а о переговорном процессе о цене. Ее формула должна устанавливаться прозрачно и понятно: например, если поставщик продает больше, то цена может быть меньше, а о промоакциях стороны должны заранее договариваться.

Автор - заместитель руководителя ФАС