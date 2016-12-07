ФАС рассчитает бонус в торговле
Окончил Московский Институт народного хозяйства им. Г. В. Плеханова.
1987–1988 гг. − работал во Всесоюзном НИИ экономики, торговли и систем управления Минторговли СССР.
1988–1990 гг. − инструктор отдела, заведующий сектором отдела работающей молодежи ЦК ВЛКСМ.
1990–1996 гг. − Госкомитет РСФСР по антимонопольной политике и поддержке новых экономических структур.
1996–2001 гг. − начальник управления департамента контроля за деятельностью кредитных организаций на финансовых рынках, начальник управления департамента лицензирования деятельности кредитных организаций и аудиторских фирм Центробанка.
C 2001 г. – замминистра по антимонопольной политике, затем замруководителя ФАС.
При обсуждении поправок в закон о торговле наибольшую дискуссию у участников рынка вызвали ретро-бонусы, которые поставщик платит сетям за продвижение товара. По поправкам они не могут превышать 5% (закон также сокращает сроки оплаты поставок. – «Ведомости»).
Следить за соблюдением ограничения должна ФАС. Мы полагаем, что в 2017 г. – первый год работы поправок – мы будем администрировать ретро-бонусы по сглаженной экспоненте. Например, во II квартале при анализе отчетности за первый ФАС будет рассчитывать, как бонусы от поставщиков соотносятся с объемом поставок. В случае превышения 5% возможны два варианта: либо поставщик и розничная сеть предоставят ФАС информацию, что переплата в I квартале засчитывается во втором, либо деньги возвращаются поставщику в указанный срок. Во II квартале мы будем считать бонус уже нарастающим итогом – и так весь 2017 год. В итоге мы либо сохраним такой подход, либо перейдем на анализ уже по итогам всего года.
Мне поквартальная оценка представляется более справедливой – никто не предъявит претензий, что ритейлер или поставщик лишается оборотных средств.
При ФАС создана рабочая группа по разъяснению положений закона о торговле в новой редакции. Ключевой момент – изменение подхода к скидкам, которые поставщики могут предоставлять торговым сетям. ФАС предложила уйти от этого понятия, поскольку речь идет не о скидках в буквальном смысле слова, а о переговорном процессе о цене. Ее формула должна устанавливаться прозрачно и понятно: например, если поставщик продает больше, то цена может быть меньше, а о промоакциях стороны должны заранее договариваться.
Автор - заместитель руководителя ФАС
Станислав Наумов, директор по взаимодействию с органами госвласти X5 Retail Group: Мы настаиваем на отказе от применения ретро-бонусов при заключении договоров. По сути это был ценовой кредит сети поставщику – мы соглашались покупать товар по более высокой цене. Компания предлагает опираться на чистую цену в зависимости от того, где происходит передача товара – на месте производства, в распределительном центре или в магазине. И согласна с позицией ФАС: важно скорее согласовать стандарт услуги розничной торговли. Его принятие позволит снять подозрения и опасения региональных производителей относительно размеров нашей маржи.
Сергей Юшин, руководитель исполнительного комитета Национальной мясной ассоциации: При поставках на миллиард никакие маркетинговые услуги 300 млн не стоят. Это «фальшмаркетинг». Я хожу в магазины почти каждый день и общаюсь с поставщиками. Никакие услуги на деле не оказываются, нередко товары просто сваливают на прилавках, а не раскладывают аккуратно, как за границей или в наших лучших сетях, продавцы консультации по товарам, как правило, дать не могут. Поэтому государство совершенно правильно ограничило размер ретро-бонусов.
Дмитрий Востриков, директор Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров «Руспродсоюз»: То, что пришлось принимать поправки в закон о торговле, я считаю совместной недоработкой: не смогли договориться о решении острых вопросов во взаимоотношениях ритейлеры и поставщики – и пришлось депутатам принимать решение за бизнес.