Вопрос на 5%
Недавние поправки в закон о торговле поставили перед бизнесом два основных вопроса. Первый – как исполнить новый закон, не затронув существующие договоренности между поставщиком и торговой сетью, и успеть это сделать до 31 декабря. Именно так, поскольку пересмотреть существующие договоренности в пользу поставщика практически невозможно. Скорее всего, торговые сети постараются сохранять существующий финансовый результат.
Задача перезаключить договоры до конца декабря не выглядит тривиальной. Перечислим лишь несколько нерешенных проблем. Во-первых, ограничение размера вознаграждения и оплаты за услуги 5% от цены поставленных товаров. Закон не уточняет, от каких товаров считать 5%: от всех, поставленных в торговую сеть за год, или от цены товаров, в отношении которых заказаны услуги. В зависимости от этого номинальное выражение уровня в 5% будет различаться в разы: 5% от цены конкретного товара в течение двухнедельной рекламной акции или 5% от годового оборота с сетью. На первый взгляд может показаться, что поставщику выгоден первый вариант, который в большей степени ограничивает размер выплат сети. Но на самом деле это не так – ведь если нельзя рассчитать правильно 5%-ную границу для услуг, то торговой сети проще взять с поставщика эти же 5% как вознаграждение за объем закупки. В таком случае поставщик может получить не конкретную услугу, а выплату просто за закупку сетью товара. И все было бы неплохо, если бы мы исходили из равенства переговорных позиций торговой сети и поставщика: бонус мог бы использоваться для увеличения поставки. Но если поставщик не может на равных согласовать выгодные ему цели по объему закупки, то сеть получит вознаграждение за закупку известного количества товара, не прикладывая дополнительных усилий. Другой пример: поставщик выводит на рынок товар и хочет прорекламировать его в каталоге сети. Это новый товар, и спрос на него усилит конкуренцию. Но если на рекламу можно потратить не более 5% от еще небольшого оборота нового товара в конкретной сети, то этого вряд ли хватит на закупку услуги. Получается, что и для поставщика, и для конкуренции лучше позволить рассчитывать услуги от всего товарооборота – например, за год. Именно такое толкование, на мой взгляд, прямо следует и из норм закона, и из его общего смысла.
Окончил Московский государственный лингвистический университет (специальность «юриспруденция»). Специализируется в области корпоративного права, антимонопольного законодательства, законодательства о государственных закупках, законодательства о торговле.
Во-вторых, непростая ситуация сложилась на плече поставок от производителя дистрибутору, который не связан с торговой сетью. Дистрибуторы традиционно комфортно взаимодействовали с производителями, выполняли их требования по логистике, маркетингу, отчетности, а последние оплачивали их услуги в размере, далеко превосходящем 5%. Пятипроцентное ограничение на плече производитель – дистрибутор вообще не имеет рационального объяснения, но, к сожалению, применяется согласно букве закона. Рынок пытается определенным образом истолковать закон о торговле: он позволяет выплатить дистрибутору иные виды вознаграждения сверх 5%. Но оставшиеся неизменными более жесткие нормы Кодекса об административных правонарушениях создают риск штрафа. При этом ФАС намекает, что готова применять ответственность по КоАПу вне связи с более либеральным текстом закона. Хотя, с другой стороны, разве может устанавливаться ответственность за действия, не запрещенные законом? Полагаем, что штраф не может быть наложен в ситуации неясного и неопределенного правового регулирования.
И наконец, все так увлеклись идеей, что поставщик может конкурировать за поставки в торговые сети, снижая цену поставки, без излишних бонусов и услуг, что забыли про детское питание. Для обычных товаров действительно можно снизить оптовую цену, а сеть пусть продает товар в розницу так дорого, как это позволяет рынок. Но на детское питание в ряде регионов действует ограничение наценки в 15%. А ее уже может быть недостаточно, чтобы обеспечить рентабельную перепродажу: торговая сеть может сильно сократить линейку детского питания. Этот риск понимают многие, но изменять закон о торговле или отменять региональное ограничение наценки никто не спешит.
В этих условиях переход к 1 января на новые условия без потерь для бизнеса уже большое достижение. Хотелось бы пожелать всем действительно не потерять на этом переходе и не сократить выбор для потребителей.
Но есть еще и второй – стратегический вопрос: как избежать еще большего ужесточения закона в будущем? Государство поспешно и не до конца продуманно внесло этой весной поправки в закон не для того, чтобы раз и навсегда исчерпывающе урегулировать отношения поставщика и торговых сетей, а для того, чтобы настоятельно потребовать от поставщиков и торговых сетей договориться. Как организовать разумное саморегулирование, сделать его массовым, учесть разнонаправленные интересы поставщиков и сетей, развить иные каналы сбыта? По-видимому, в полной мере это сейчас невозможно. Но рынок, кажется, уже осознал важность этого вопроса.
Автор - партнер Goltsblat BLP
Закупочные процедуры становятся все более жесткими, государство пытается их все больше унифицировать. Но эффективность от этого не растет. Дайте больше свободы, призывают экономисты
Рачик Петросян, заместитель руководителя ФАС: Острота проблем публичных закупок не снижается, а только растет с каждым годом. Ключевая проблема закона о закупках отдельных юрлиц – в нем не заданы никакие правила. Федеральная антимонопольная служба насчитала более 2500 способов закупок. 95% закупок производятся у единственного поставщика – и только в половине случаев открыто, а не под прикрытием якобы конкурентных процедур. В остальных случаях это скрытый единственный поставщик.
Поэтому правительство и пришло к выводу о необходимости закрытого перечня способов закупок. При этом выбор способа остается за заказчиком. Если он не хочет проводить конкурентную закупку, то пусть не притворяется, а прямо отдаст заказ единственному поставщику.
Конечно, были за эти годы и хорошие примеры. Правительство Москвы еще в 2013 г. установило для всех госкомпаний единообразные правила закупок. А в прошлом году еще сильнее ужесточило требования: запретило заключать контракт, пока заказчик не разберет все жалобы участников закупки. Всем известный пример – закупки «Росатома». Успешную работу ведет «Русгидро».
Одна из причин низкой конкуренции при закупках – стремление заказчика решить все проблемы на стадии размещения заказа, проведения закупки – выбрать поставщика, в котором он уверен. При этом не уделяется достаточно внимания условиям договора. Хотя в них кроется большой потенциал повышения эффективности закупок. Если стороны будут надежно защищены контрактом от рисков, то меньше станет недоверия на этапе закупки. И заказчики будут больше доверять конкурентным процедурам.
Светлана Авдашева, руководитель департамента прикладной экономики, заместитель директора Института анализа предприятий и рынков НИУ «Высшая школа экономики»:
Задача повысить эффективность закупок не обязательно решается унификацией их процедур. Очень часто – как раз отказом от унификации процедур и расширением полномочий подразделения, ответственного за проведение закупок.
В России пример движения от более унифицированного к менее унифицированному регламенту закупок – университеты, в последние годы принявшие форму автономных некоммерческих организаций.
Закупки одного крупного университета пережили три этапа: по закону 94-ФЗ (прежний закон о госзакупках. – «Ведомости») и без электронного аукциона, потом также по закону 94-ФЗ, но с электронным аукционом и, наконец, по собственному положению о закупках. Положение предполагает значительные полномочия подразделения, ответственного за закупки, и очень ограниченный перечень товаров, закупаемых на электронном аукционе. При отборе очень важную роль играют опыт поставщика и качественные характеристики закупок, а не цена.
Казалось бы, конкуренция резко снизилась: на первом этапе в среднем в конкурсе участвовало 2,5 компании, на втором – 3,7, на третьем – 1,6. Зато результаты конкурсов резко улучшились – цены не повысились в сравнении с рыночными ценами аналогов, но резко снизилась доля контрактов, которые исполнялись с задержкой: с 40 до 28%, а потом всего до 5%. Это и есть результат конкуренции, выигрыш от которого получает покупатель.
О чем это говорит? В первую очередь о том, что компания сама может определить, как ей покупать, по каким правилам и как отбирать поставщиков. Именно на это указывает и опыт «Росатома». Отнюдь не принятие закона 223-ФЗ (о закупках отдельными видами юридических лиц. – «Ведомости») подвигло «Росатом» разработать собственную систему закупок, нацеленную на развитие конкуренции между поставщиками. Такая система действовала уже 5–6 лет к моменту принятия 223-ФЗ. И примеров таких очень много. Чуть менее известен опыт «Камаза».
В свою очередь статистика закупок по закону 94-ФЗ (сейчас 44-ФЗ) не дает оснований верить, что введение абсолютно унифицированных процедур хотя бы цены позволит понизить, не то что качество исполнения повысить.