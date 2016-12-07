Статья опубликована в № 4219 от 07.12.2016 под заголовком: Две модели регулирования рынка телекоммуникаций

Современного человека трудно представить вне сфер IT и телекоммуникаций. Их опережающее развитие является необходимым условием для создания инфраструктуры бизнеса, возможности предоставления электронных государственных услуг, формирования благоприятных условий для развития экономики, привлечения инвестиций, решения вопросов занятости населения.

Главным драйвером роста в сфере информационных технологий в последнее десятилетие стал интернет, с развитием которого связано и появление основных конкурентов традиционных операторов связи – ОТТ-провайдеров (Over the Top; в первую очередь Skype, WhatsApp, Viber и др.).

ОТТ-провайдеры являются новыми игроками, и для выравнивания конкурентных условий на рынке есть две возможные модели развития регулирования. Первая – распространение существующих требований на новых участников через лицензирование или уведомительный порядок. Вторая модель – создание в существующем отраслевом регулировании условий, когда у традиционных игроков (операторов связи) появляются возможности оказывать услуги, схожие с ОТТ-сервисами.

Нужно признать, что в последние годы государство, регулируя отношения на рынке, пытается сочетать обе эти модели.

Андрей Рего Окончил юридический факультет ГУ ВПО «НКИ» (в настоящее время Нижегородский государственный университет) и магистратуру МГУ.

В 1998–2001 гг.– государственная служба.

С 2001 г. работает в МТС, с 2010 г. – директор департамента управления регуляторными рисками.

В 2014 г. в российском законодательстве появилось понятие организатора распространения информации в сети интернет (ОРИ): был создан реестр и определены основные обязанности, которые должны выполняться ОРИ. Появление требований в отношении ОРИ – это попытка регулирования новой деятельности в интернете.

Применительно к классическим игрокам наметилась тенденция к либерализации регулирования: у операторов связи появилась возможность строить распределенные (территориально не связанные с сетью связи) коммутаторы, использовать в качестве «последней мили» при оказании услуг подвижной радиотелефонной связи сети WiFi, объединять частотный ресурс. Минкомсвязи были приняты правила применения оборудования коммутации, поддерживающие пакетную передачу информации при оказании голосовых услуг связи (аналогично тому, как информация передается в сети интернет).

Эти изменения уже сейчас приводят к тому, что операторы связи начинают внедрять услуги на основе новых технологий (например, MTS Connect, «Мультифон», WiFi-Calling), аналогичных ОТТ-провайдерам, что дает им возможность конкурировать с последними. Однако важно, чтобы этот тренд сохранился и дальше.

Поскольку традиционные методы антимонопольного регулирования не всегда могут быть применены к новым рынкам в сети интернет (в первую очередь с точки зрения определения границ товарных рынков и доминирующего субъекта), наиболее оптимальным является выработка общих принципов поведения игроков на рынке. В качестве положительного примера такого саморегулирования можно привести деятельность рабочей группы по разработке принципов сетевой нейтральности при Экспертном совете Федеральной антимонопольной службы по вопросам связи.

Таким образом, залогом здоровой конкуренции на телекоммуникационном рынке является, с одной стороны, адекватное его потребностям и сбалансированное отраслевое регулирование всех участников, а с другой – выработка правил проконкурентного поведения с участием представителей регуляторов и участников рынка.

Автор - директор департамента управления регуляторными рисками МТС