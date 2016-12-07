Апелляция потребовала экспертизы

Апелляционное обжалование решений в Федеральной антимонопольной службе (ФАС), введенное четвертым антимонопольным пакетом, действует менее года. По данным ФАС, в центральный аппарат службы подано 49 заявлений об оспаривании решений территориальных управлений, 22 заявления рассмотрены, 5 находятся в производстве, 22 поданы с нарушением месячного срока на обжалование. Отменено 36% решений территориальных управлений.

Ведомственная апелляция доказала свою эффективность в налоговых отношениях. Досудебное обжалование в Федеральной налоговой службе стало обязательным вначале для решений, принятых по результатам налоговых проверок (с 2009 г.), затем для всех налоговых дел (с 2014 г.). По данным налоговой службы, в результате административной процедуры удовлетворяется около 40% жалоб.

Старт апелляции в ФАС выглядит успешным: процент удовлетворенных жалоб (36%) приблизился к показателям налоговой службы (40%). Более глубокое исследование, однако, позволяет увидеть серьезные проблемы.

Артур Рохлин Окончил юридический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова и Российскую школу частного права при Исследовательском центре частного права при президенте.

В 1997–2000 гг. работал в ОАО «Богучангэсстрой» (дочерняя компания РАО «ЕЭС России»).

В 2000–2013 гг. – юрфирма «Юст», с 2006 г. – партнер.

С 2014 г. – партнер юрфирмы «Инфралекс».

Апелляция нужна для формирования единообразия в правоприменительной практике ФАС. Как должно формироваться единообразие, какие позиции должны учитываться? Опыт первых дел показывает, что дискуссии по существу вопросов возникают даже между отраслевыми управлениями центрального аппарата ФАС. Свою позицию высказывают и специалисты Ассоциации антимонопольных экспертов. Есть прецеденты, когда апелляционная коллегия ФАС не могла разрешить спор – и дела передавались в президиум службы.

К достоинствам внесудебной процедуры принято относить короткий по сравнению с судом срок рассмотрения жалобы: максимум три месяца. Апелляция в ФАС, однако, не является обязательной и не препятствует обращению в суд до завершения рассмотрения жалобы, при этом на судебное обжалование решений территориальных управлений ФАС тоже отведены три месяца. Таким образом, жалобы на решение территориального управления ФАС могут быть направлены параллельно и в центральный аппарат службы, и в суд по месту вынесения решения. А в дальнейшем заявитель вправе обжаловать еще и решение апелляции ФАС, причем это дело будет рассматривать Арбитражный суд Москвы. В результате в разных арбитражных судах могут параллельно оказаться два формально разных, но по существу одинаковых спора.

Преимуществом ведомственной апелляции является рассмотрение дела не судьями, являющимися юристами широкого профиля, а квалифицированными специалистами в своей отрасли, экспертами, знающими экономику, правила ведения бизнеса. Сейчас, однако, в ФАС нет регламентированной процедуры, правил представления доказательств, включая экспертные заключения. В этих условиях решения апелляции вместо четких и убедительных выводов изобилуют двусмысленными фразами, такими как «выявлена возможность ограничения конкуренции на рынке», «...путем искусственного снижения возможности спроса на данные услуги».

Апелляционная процедура в ФАС нуждается в совершенствовании и поддержке экспертного сообщества. Вместе с тем следует признать, что такая процедура создает дополнительные гарантии защиты прав участников антимонопольного разбирательства, помогает уменьшить финансовые затраты (при обращении в ФАС госпошлина не уплачивается). В перспективе ведомственная апелляция может снизить нагрузку на суд: по данным доклада о состоянии конкуренции в России, в 2015 г. насчитывалось более 700 судебных дел с участием ФАС, в суде обжаловалось 38,1% решений антимонопольных органов.

Автор - партнер юридической фирмы «Инфралекс»