Мировой антитраст
Глобализация экономики и развитие цифровых технологий определяют новые вызовы, стоящие перед антимонопольными органами. Мир все больше уходит в цифру, а рынки становятся трансграничными, и к этому нужно быть готовыми – совершенствовать и национальное, и международное законодательство.
Деятельность картелей все чаще выходит за границы однфой страны. Антимонопольные органы сталкиваются с правовыми проблемами, которые препятствуют расследованию, поскольку отсутствует эффективный межгосударственный механизм сотрудничества.
Наши первые международные расследования подтвердили существующие пробелы в международно-правовом регулировании противодействия картелям. Пример – дело о нарушении антимонопольного законодательства на рынке океанских контейнерных перевозок на направлении Юго-Восточная Азия – Россия. Ответчиками были компании разных юрисдикций, географические границы товарного рынка охватили 12 государств, а возможные опасные последствия антиконкурентного поведения имели глобальное макроэкономическое значение. Аналогичное расследование проводила Еврокомиссия, и сейчас проводит ЮАР. Очевидно, что эффективное расследование и сбор информации на таком глобальном рынке проблематичны без скоординированных действий антимонопольных ведомств заинтересованных стран.
Окончил Санкт-Петербургскую инженерно-экономическую академию.
1996 г. – начальник аппарата первого вице-губернатора Санкт-Петербурга – председателя комитета финансов.
1999–2004 гг. – директор научно-исследовательских программ, исполнительный директор фонда экономических и политических исследований «Эпицентр-Санкт-Петербург».
С 2004 г. – замруководителя ФАС, с июля 2006 г. – статс-секретарь.
Давно пора отойти от политики «двойных антимонопольных стандартов», когда государства проводят проконкурентную внутреннюю политику, а при появлении международных картелей никаких препятствий для них не создают.
Мы предлагаем разработать и ратифицировать международную конвенцию «О борьбе с картелями», которая установит единый подход к пониманию картелей как наиболее опасных экономических преступлений, определит единообразную международную терминологию и закрепит единые санкции в отношении организаторов и участников картелей. Необходимость такой конвенции подтверждена специалистами по международному праву.
На современном этапе развития международных отношений проблемы, возникающие в ходе противодействия правонарушениям и преступлениям, имеющим трансграничный характер, решаются путем принятия международных конвенций под эгидой ООН, ВТО и других крупных международных объединений. Например, приняты и успешно применяются положения конвенции «О борьбе с подкупом иностранных должностных лиц», Международной конвенции по борьбе с подделкой денежных знаков, «О взаимной административной помощи по налоговым делам», а также ряд международных конвенций Совета Европы.
В условиях глобализации опасность картелей значительно возрастает. Они подрывают основы рыночной экономики и формируются в стратегических отраслях. Строительство инфраструктуры космодромов и госграницы, гособоронзаказ, добыча водных биологических ресурсов, фармацевтика, строительство электростанций, дорог и больниц – вот неполный список стратегических отраслей отечественной экономики, в которых были выявлены картели.
Проникновение картелей в жизненно важные сферы государства требует ответа от антимонопольных и правоохранительных органов, поскольку речь идет не только о внутренних угрозах для экономики, но и об ущербе для ее конкурентоспособности на мировых рынках.
Развитие цифровых технологий также будет определять развитие новых правоприменительных практик. Всем знакомы практики классического расследования, когда в основу доказывания кладутся только процессуальные доказательства материального характера. Сейчас меняются стиль мышления и образ действий правонарушителей. Мы попали в сложное, но интересное время, когда классические доказательства уходят в прошлое и суду необходимо предъявлять что-то новое и интересное.
Поэтому перспективным направлением становится разработка и внедрение экономических и математических методов доказывания. Мы сделали много разработок в области поведенческих моделей при доказывании сговоров на торгах. В этой сфере, можно сказать без ложной скромности, мы одни из лучших в мире.
Ярослав Кулик, партнер Art de lex: ФАС активнее применяет методы математического, статистического, эконометрического и экономического анализа в делах о картелях, в основном сговорах на торгах. Это правильно. В ЕС, например, подобный анализ – редкость, а картели выявляются, как правило, когда сдался кто-то из его участников или существование картеля уже лишено экономического смысла. Вызов для ФАС – свести к минимуму число факторов, побуждающих к созданию картелей, и число ошибок первого рода (обвинение невиновного), поскольку результаты использования таких методов могут быть интерпретированы по-разному.
По инициативе ФАС рабочая группа по картелям Международной конкурентной сети подготовила руководство по антикартельному правоприменению в сфере государственных закупок. В 2015 г. руководство представлено на очередной конференции МКС в Австралии, принято, и теперь им пользуются все конкурентные ведомства в мире. В нем обобщены все лучшие практики и даны рекомендации по профилактике и выявлению сговоров на торгах.
Вслед за нашими ответчиками и опережая их мы сами должны погрузиться в мир цифровых технологий. Государственные торги все больше и больше переходят на электронные торговые площадки. Существуют компьютерные программы по мониторингу и сравнению цен в интернет-магазинах. Внедряются компьютерные программы, которые участвуют от имени компаний на торгах: человек в этом участвует опосредованно, определяя только параметры работы программы. А в результате мы видим отрицательный антиконкурентный эффект на рынке.
Поэтому перед нами встает целый ряд задач. Уже сейчас мы учимся находить, фиксировать и анализировать доказательства в интернет-пространстве. Возможно, что для решения этой задачи будут необходимы изменения в законодательстве.
Нужно выработать правильные подходы к оценке новых форм поведения бизнеса, и это новая тема для широкого обсуждения с экспертами и научным сообществом.
Автор - Статс-секретарь – заместитель руководителя ФАС
Вопросы бизнеса
Сергей Войченко, руководитель направления департамента управления регуляторными рисками МТС
Институту предупреждения – пять лет, и статистика показывает, что он себя оправдал: число предупреждений растет, около 70–80% исполняется (см. таблицу), институт прошел проверку Конституционным судом.
Действительно – хорошая статистика – а если посмотреть вглубь, на практику? Предупреждение не должно быть большим, идеально несколько страниц. Но есть предупреждения и на 10 – и даже на 20 страницах. А предупреждение не должно превращаться по сути в решение по делу и тем более в предписание, так как на момент его вынесения известны лишь признаки нарушения.
Случается, что без разъяснений ФАС компании может быть не ясно, как именно выполнить предупреждение. Например, в одном случае компания была предупреждена о необходимости изъять с этикетки информацию, призывающую отказаться от продукции конкурентов. Как именно это сделать, чтобы предупреждение считалось выполненным? С какой именно продукции: находящейся на складе, уже реализованной, использованной или со всей сразу? И каким образом изымать: отрывать часть этикетки, заклеивать или зачеркивать эту часть или просто прекратить выпуск такой этикетки? А ведь от этого будет зависеть, возбудит антимонопольный орган дело или нет.
Необходимо обобщить пятилетнюю практику и разработать для территориальных УФАС методические рекомендации по составлению предупреждений, предоставить компаниям право обращаться за разъяснениями о порядке их выполнения, ввести практику информирования (обратной связи) о результатах рассмотрения антимонопольным органом итогов выполнения предупреждения. Сейчас же компании могут находиться неопределенное время в подвешенном состоянии, даже не зная, будет ли возбуждено дело или регулятора устроило то, как предупреждение выполнено.
Ярослав Кулик, партнер Art de lex
Важно, как ФАС использует ресурсы, высвобождающиеся в связи с применением предупреждений и предостережений (а это несколько тысяч невозбужденных дел). Они должны быть направлены на повышение качества расследований и доказательств по наиболее значимым делам. И, конечно, предупреждения не должны маскировать предписания.
Ответы ФАС
Сергей Пузыревский, заместитель руководителя ФАС
Конечно, предупреждение должно быть сформулировано предельно понятно. Но палитра нарушений, особенно по ст. 15 закона о защите конкуренции (запрет на ограничение конкуренции органами власти), так широка, что кратко сформулировать предупреждение крайне сложно.
Институт предупреждения вводился, чтобы быстро реагировать на антимонопольные правонарушения и исправлять ситуацию на рынке. Если после нарушения несколько лет тянутся судебные процессы, то предупреждение пострадавшей стороне уже не поможет.
Но практика показала, что законодательство уже нуждается в корректировке. Так, по действующему закону без предупреждения нельзя возбудить дело по части статей, но случается, что предупреждать уже поздно. Например, ФАС выяснила, что госимущество было передано в аренду без конкурса, но уже возвращено государству. Предупреждение смысла уже не имеет, а возбудить дело, чтобы наказать чиновников, нельзя. Я не исключаю, что после анализа практики ФАС предложит сделать шаг назад и возбуждать некоторые дела по этим статьям снова без предупреждения. Например, не стали же мы переходить на обязательные предупреждения по делам о монопольно высокой цене.