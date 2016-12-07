Мировой антитраст

Глобализация экономики и развитие цифровых технологий определяют новые вызовы, стоящие перед антимонопольными органами. Мир все больше уходит в цифру, а рынки становятся трансграничными, и к этому нужно быть готовыми – совершенствовать и национальное, и международное законодательство.

Деятельность картелей все чаще выходит за границы однфой страны. Антимонопольные органы сталкиваются с правовыми проблемами, которые препятствуют расследованию, поскольку отсутствует эффективный межгосударственный механизм сотрудничества.

Наши первые международные расследования подтвердили существующие пробелы в международно-правовом регулировании противодействия картелям. Пример – дело о нарушении антимонопольного законодательства на рынке океанских контейнерных перевозок на направлении Юго-Восточная Азия – Россия. Ответчиками были компании разных юрисдикций, географические границы товарного рынка охватили 12 государств, а возможные опасные последствия антиконкурентного поведения имели глобальное макроэкономическое значение. Аналогичное расследование проводила Еврокомиссия, и сейчас проводит ЮАР. Очевидно, что эффективное расследование и сбор информации на таком глобальном рынке проблематичны без скоординированных действий антимонопольных ведомств заинтересованных стран.

Андрей Цариковский Окончил Санкт-Петербургскую инженерно-экономическую академию.

1996 г. – начальник аппарата первого вице-губернатора Санкт-Петербурга – председателя комитета финансов.

1999–2004 гг. – директор научно-исследовательских программ, исполнительный директор фонда экономических и политических исследований «Эпицентр-Санкт-Петербург».

С 2004 г. – замруководителя ФАС, с июля 2006 г. – статс-секретарь.

Давно пора отойти от политики «двойных антимонопольных стандартов», когда государства проводят проконкурентную внутреннюю политику, а при появлении международных картелей никаких препятствий для них не создают.

Мы предлагаем разработать и ратифицировать международную конвенцию «О борьбе с картелями», которая установит единый подход к пониманию картелей как наиболее опасных экономических преступлений, определит единообразную международную терминологию и закрепит единые санкции в отношении организаторов и участников картелей. Необходимость такой конвенции подтверждена специалистами по международному праву.

На современном этапе развития международных отношений проблемы, возникающие в ходе противодействия правонарушениям и преступлениям, имеющим трансграничный характер, решаются путем принятия международных конвенций под эгидой ООН, ВТО и других крупных международных объединений. Например, приняты и успешно применяются положения конвенции «О борьбе с подкупом иностранных должностных лиц», Международной конвенции по борьбе с подделкой денежных знаков, «О взаимной административной помощи по налоговым делам», а также ряд международных конвенций Совета Европы.

В условиях глобализации опасность картелей значительно возрастает. Они подрывают основы рыночной экономики и формируются в стратегических отраслях. Строительство инфраструктуры космодромов и госграницы, гособоронзаказ, добыча водных биологических ресурсов, фармацевтика, строительство электростанций, дорог и больниц – вот неполный список стратегических отраслей отечественной экономики, в которых были выявлены картели.

Проникновение картелей в жизненно важные сферы государства требует ответа от антимонопольных и правоохранительных органов, поскольку речь идет не только о внутренних угрозах для экономики, но и об ущербе для ее конкурентоспособности на мировых рынках.

Развитие цифровых технологий также будет определять развитие новых правоприменительных практик. Всем знакомы практики классического расследования, когда в основу доказывания кладутся только процессуальные доказательства материального характера. Сейчас меняются стиль мышления и образ действий правонарушителей. Мы попали в сложное, но интересное время, когда классические доказательства уходят в прошлое и суду необходимо предъявлять что-то новое и интересное.

Поэтому перспективным направлением становится разработка и внедрение экономических и математических методов доказывания. Мы сделали много разработок в области поведенческих моделей при доказывании сговоров на торгах. В этой сфере, можно сказать без ложной скромности, мы одни из лучших в мире.

Реплика Ярослав Кулик, партнер Art de lex: ФАС активнее применяет методы математического, статистического, эконометрического и экономического анализа в делах о картелях, в основном сговорах на торгах. Это правильно. В ЕС, например, подобный анализ – редкость, а картели выявляются, как правило, когда сдался кто-то из его участников или существование картеля уже лишено экономического смысла. Вызов для ФАС – свести к минимуму число факторов, побуждающих к созданию картелей, и число ошибок первого рода (обвинение невиновного), поскольку результаты использования таких методов могут быть интерпретированы по-разному.

По инициативе ФАС рабочая группа по картелям Международной конкурентной сети подготовила руководство по антикартельному правоприменению в сфере государственных закупок. В 2015 г. руководство представлено на очередной конференции МКС в Австралии, принято, и теперь им пользуются все конкурентные ведомства в мире. В нем обобщены все лучшие практики и даны рекомендации по профилактике и выявлению сговоров на торгах.

Вслед за нашими ответчиками и опережая их мы сами должны погрузиться в мир цифровых технологий. Государственные торги все больше и больше переходят на электронные торговые площадки. Существуют компьютерные программы по мониторингу и сравнению цен в интернет-магазинах. Внедряются компьютерные программы, которые участвуют от имени компаний на торгах: человек в этом участвует опосредованно, определяя только параметры работы программы. А в результате мы видим отрицательный антиконкурентный эффект на рынке.

Поэтому перед нами встает целый ряд задач. Уже сейчас мы учимся находить, фиксировать и анализировать доказательства в интернет-пространстве. Возможно, что для решения этой задачи будут необходимы изменения в законодательстве.

Нужно выработать правильные подходы к оценке новых форм поведения бизнеса, и это новая тема для широкого обсуждения с экспертами и научным сообществом.

Автор - Статс-секретарь – заместитель руководителя ФАС