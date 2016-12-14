Преодолевать недоинтеграцию

Я считаю, что есть огромный потенциал для экономического роста в евразийском пространстве, который еще не задействован. И я думаю, что основным инструментом, который мог бы сильно стимулировать экономический рост в наших странах, может являться именно этот наднациональный институт, который сегодня создан. Потому что основная наша миссия заключается в том, что мы должны суметь обобщить наилучшие практики, которые накоплены в странах, и исходя также из международного опыта, из опыта Европейского союза внедрять эти новые наднациональные институты, которые должны стимулировать экономический рост в наших странах. Аксиоматика, которая лежит в основе нашего Союзного договора, заключается в следующем: если мы создадим единое экономическое пространство, снимем барьеры и ограничения, изъятия, создадим условия для свободного перемещения товаров, услуг, капитала, рабочей силы, то это само уже по себе содержит очень серьезный потенциал для экономического роста.

Гармонизировать институты

Поэтому первое направление нашей деятельности – это снятие всех барьеров, изъятие ограничений, которые на сегодняшний день существуют. Как мы это будем делать? На сегодняшний день мы разрабатываем «Белую книгу», в которой подробно излагаем, какие сегодня существуют пока еще барьеры в торговле между нашими странами. Это очень важный документ, проект которого мы разослали всем правительствам и ждем от них реакции. Потому что наша задача – сделать график работ, как можно быстрее снять все эти барьеры, ограничения и изъятия. Второе направление деятельности – это внедрение новых стандартов. Как мы оцениваем потенциал экономических преобразований, которые существуют сегодня в Евразийском экономическом союзе? Прежде всего, мы учитываем опыт Европейского союза, какие инструменты они использовали для оценки потенциала этих экономических преобразований. Существует набор показателей, которые выявляют расхождения, существующие в наших моделях, в наших странах, в институтах, которые мы должны создавать, общие единые институты. Оценивается глубина разрыва и вырабатываются меры, как все это сгладить. И в этом плане существует потенциал для роста.

Поменять поведение людей

Теперь относительно того, как реализовать этот потенциал, по каким каналам мы должны стимулировать экономический рост. Прежде всего я хочу выдвинуть следующую гипотезу. Что означает осуществлять экономические преобразования или институциональные преобразования? Прежде всего, это означает, что мы должны поменять поведение людей. Поведение конкретного человека, поведение группы людей, поведение общества. И как мы должны осуществлять эти изменения? Команда, которая занимается реализацией наших целей, должна суметь четко определить приоритеты для себя, в каких направлениях мы должны прежде всего осуществить эти изменения. Потенциал интеллектуальный для осуществления реформ ограничен, и поэтому мы должны этот ресурс использовать правильно, и мы должны суметь найти приоритетные направления, где мы должны осуществить эти изменения. Прежде всего, у нас в голове должна быть четкая картина, в голове тех людей, которые принимают решения. Это первая важная задача: мы должны четко определиться, что хотим менять, как хотим менять. Второе – мы должны на этой базе создавать нормативные документы, которые регламентируют, как эти изменения должны произойти, какое новое поведение мы должны внедрять. Третье – это навыки, т. е. это означает, что должен быть диалог с реальным сектором, они должны видеть, что мы делаем, как мы делаем, что мы меняем и как они сами должны меняться в этих условиях.

Следуя Союзному договору

Что заложено в Союзном договоре? Первое направление – мы должны создавать единое пространство, единые каноны. Второе направление – мы должны создавать общие рынки. Третье направление – что мы должны координировать. Четвертое направление – гармонизация. Эти направления определены в Союзном договоре, и по всем этим направлениям у нас должны быть инструменты, как мы все это реализуем.

Тигран Саркисян В 1983 г. получил диплом с отличием Ленинградского финансово-экономического института. Возглавлял Ассоциацию банков Армении, затем ЦБ Республики Армении. В 2008–2014 гг. – премьер-министр Армении.

В 2014–2016 гг. – посол Армении в США. С февраля 2016 г. – председатель коллегии ЕЭК.

Я приведу конкретный пример, чтобы было понятно, как все это работает. Переход к инфляционному таргетированию. Армения первая из стран Евразийского экономического союза осуществила этот переход. Как он осуществлялся? Прежде всего, команда Центрального банка приходит к пониманию необходимости перехода к этой новой системе. То есть эта команда начинает набирать знания, навыки, как это можно сделать, после чего создаются соответствующие документы, проходят обучение люди, которые должны это реализовать, в самом Центральном банке. Каноны определяются, принимаются решения.

Второй этап – это диалог уже с коммерческими банками, основными игроками этого рынка. Как работают новые каноны инфляционного таргетирования? Как работает Центральный банк с обществом, с бизнесом? Какие месседжи дает Центральный банк? Какими инструментами Центральный банк формирует ожидания? Как благодаря игре с этими ожиданиями мы работаем с процентными ставками и определяем вообще, как мы будем добиваться тех целей по инфляции, которые у нас есть. Это означает, что меняется поведение Центрального банка, меняются каноны поведения, нормативные документы. Одновременно диалог с частным бизнесом, который должен понять логику действий Центрального банка, и исходя из этого они тоже должны поменять свои навыки. То есть это означает, что специалисты коммерческих банков тоже должны пройти обучение, для них должны быть понятны месседжи, которые в установленном формате и логике все время Центральный банк направляет им. Они должны грамотно реагировать на эти месседжи.

У нас пять стран и разные этапы внедрения инфляционного таргетирования: Армения, Россия, Казахстан, Киргизия уже далеко продвинулись в этом плане, пока еще Белоруссия отстает. Задача, которая стоит перед нами, – создать единое поле и гармонизировать все это, потому что для нас принципиально важное значение имеет также и макроэкономическая общая ситуация, условия торговли. Так как очевидно, что, если у нас разные уровни инфляции, разный обменный курс, это и формирует условия торговли внутри союза. И это мешает формированию единого экономического пространства, единого рынка.

Внешний контур

Наконец, еще одно направление нашей деятельности – внешний контур, где мы тоже имеем наднациональные полномочия: нам делегировали национальные правительства эти полномочия. И мы создаем новые институты, которые бы позволяли сводить позиции пяти стран воедино, когда мы ведем переговоры с Китайской Народной Республикой по «Шелковому пути» или когда мы ведем переговоры с Ираном, с Индией, с Египтом, с Израилем, позволяли учитывать интересы экспортеров, учитывать потенциал, который есть в наших странах. А для этого нужен определенный набор инструментов, как мы это все сводим воедино. Плюс мы должны придумать институт уполномоченных людей, которые от каждой стороны имеют право принимать решения в переговорном процессе. Это первое. И второе – как мы организуем уже от имени всех пяти стран переговоры с вышеперечисленными нашими партнерами. Здесь тоже есть определенный набор инструментов, который должен повысить эффект от нашей деятельности. То есть направлений деятельности очень много, и логика, как мы должны осуществлять эти изменения, тоже нам понятна.

Оцифровка общего пространства

У нас в комиссии есть убежденность, что существует очень серьезный потенциал и для интеграции, и для экономического роста в оцифровке нашего единого экономического пространства. Мы хотим продвигаться быстрыми темпами вперед, логика понятна: как мы можем выстроить единое информационное цифровое пространство, какими нормативными документами мы должны регулировать эти отношения, какой диалог должен быть с частным сектором и как частный сектор должен реагировать.

Есть одна особенность, которая присуща современному этапу развития в мировом масштабе. Эта особенность заключается в том, что наши страны, наше политическое руководство, экономическое руководство работает сейчас в режиме реагирования на кризисные ситуации, – это такое ручное управление, и в большей степени нацелено на решение тактических задач. В то время как, скажем, в IT-секторе, когда мы общаемся с людьми, то видим, что они в отличие от нас думают в более долгосрочной перспективе. То есть мы заняты решением тактических задач, они заняты решением стратегических задач, и у них более глобальное видение будущего, потому что для них очень важно выявить глобальные тренды, чтобы выбрать правильную бизнес-концепцию развития. И такая интересная сейчас складывается ситуация и диалог с бизнесом, который именно нас подталкивает на принятие более стратегических решений. И я считаю, что этот диалог имеет принципиально важное значение для выявления потенциала экономического роста в наших странах. И я уверен, что есть огромный потенциал, пока еще не задействованный, и нам необходимо преодолевать эту недоинтеграцию.

Автор - председатель коллегии Евразийской экономической комиссии