Казахстан: реформы не останавливаются

В этом году 16 декабря мы отмечаем 25 лет независимости Казахстана. И вольно или невольно экономисты, финансисты, банковское сообщество подводят итоги. Сами удивляемся тому, как мы всё это смогли сделать за столь короткий период времени. Тем более что все совпало: реформирование финансового сектора, передислокация столицы из Алматы в Астану, разрыв всех наших с вами хозяйственных связей. Мы остались один на один со своим бюджетом и с промышленностью, которая была в цепочке промышленности СССР.

Заслуга президента

Я хочу, чтобы это было воспринято правильно, без всякого пафоса: [трансформация экономики Казахстана стала возможной] в первую очередь благодаря большой политической воле президента, который взял на себя ответственность за результаты и качество проводимых реформ и за сроки их проведения. Благодаря тому, что устройство нашего государства унитарное, благодаря тому, что никто не ожидал и не надеялся на одобрение населения, а также «красных директоров», которые не верили, что они сойдут с бюджетной дотации, вот благодаря всему этому нам удалось в годы, самые тяжелые для Казахстана, начать и провести экономические реформы.

Что нам удалось сделать? Мы сделали акцент в те годы на привлечение иностранных инвестиций и современных технологий в базовые отрасли промышленности. Это было первое. Второе – введение частной собственности на земли сельхозназначения, мы провели массовую приватизацию. Сейчас, кстати, идет ее так называемая вторая волна: мы сделали ревизию, и 800 крупных предприятий выставляются сейчас на приватизацию не для того, чтобы пополнить теперь уже бюджет, а для того, чтобы привлечь новые технологии. Мы заинтересованы очень в том, чтобы эта приватизация была интересна в том числе и бизнес-сообществу ЕАЭС, а не только тем иностранным инвесторам, которые комфортно себя чувствуют в Казахстане.

Реформы Казахстана

Чтобы разгрузить бюджет от несвойственных трат, мы сделали жилищную реформу, мы монетизировали 200 льгот для 14 категорий получателей, причем мы же были связаны со всеми странами Содружества межгосударственными соглашениями, и вместе с тем пошли на то, что их монетизировали. Более того, частная собственность коснулась всех услугопредставляющих предприятий в отрасли энергетики, транспорта, коммунального хозяйства. Мы осуществили [пенсионную реформу], и у нас работает пенсионная накопительная система. Мы сняли нагрузку с бюджета по выплате солидарных пенсий. Стало выгодно работать и получать заработную плату [вбелую], 10% от заработка отчислять.

Наталья Коржова В 1979 г. окончила Алма-Атинский институт народного хозяйства.

В 2002–2006 гг. – первый вице-министр, вице-министр экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан. В 2006–2007 гг. – министр финансов Республики Казахстан. С апреля 2008 г. – ответственный секретарь министерства финансов Республики Казахстан.

Одним из самых крупных достижений мы считаем создание Национального фонда. Нефтяной фонд был создан первыми нами на постсоветском пространстве, и на сегодня накопления в Национальном фонде составляют $65 млрд. Для Казахстана это большая подушка безопасности: если мы вообще не будем получать никаких доходов, то $65 млрд хватит на восемь лет, чтобы сохранить все социальные выплаты и обязательства из бюджета.

В финансовом секторе мы создали устойчивую бюджетную систему и создали двухуровневую банковскую систему. Сегодня в Казахстане работает достаточно устойчивая банковская система второго уровня, страна накопила золотовалютные запасы [в размере] $31 млрд. Этих средств достаточно для покрытия всех обязательств страны в случае необходимости и, безусловно, для ведения стабильной денежно-кредитной политики.

Новые методы финансирования

Очевидно, что останавливаться не представляется возможным – и нам это никто не позволит. Потому что тон реформам еще в [первые] годы независимости задало присутствие крупных иностранных компаний в Казахстане: они дали понять, что мы обязаны перейти во всех сферах деятельности на международные стандарты. Мы первыми полностью перешли на международные стандарты финансовой отчетности в реальном секторе экономики и в бюджетной сфере. У нас начал работать закон о госаудите. Вместо комитета финансового контроля, известного всем с советских времен, теперь у нас создан при министерстве финансов комитет государственного аудита. Мы полностью переходим на иной принцип формирования бюджета страны. Мы в ближайшие годы принимаем новый Бюджетный кодекс и переходим на формирование бюджета методом начисления. То есть мы уходим от кассового метода, когда сколько собрали доходов, столько и будем осуществлять расходов. Мы переходим на метод накопления, который будет учитывать долговые обязательства предстоящих периодов. Это важно, потому что в стране принят новый закон о ГЧП.

Мы переходим на сервисную модель при финансировании проектов, и то, что г-н [Тигран] Саркисян говорит, мы полностью поддерживаем. [У нас создана] отдельная программа «Цифровой Казахстан» – это в связи с тем, что вся информатизация в Казахстане в соответствии с новым принятым законом будет осуществляться по сервисной модели. То есть бизнесмены (кстати, не только Казахстана, но и стран ЕАЭС) будут получать возможность принести в Казахстан новые информационные продукты, а мы в течение длительного периода времени будем из бюджета оплачивать услуги на техподдержку.

Грядущие цели

Меняется Казахстан не просто так, а в силу необходимости реализации программы, которой мы руководствуемся: к 2050 г. войти в топ-30 конкурентоспособных стран мира. Для этого мы обязаны ввести всеобщее декларирование доходов, чем мы занимаемся. И с 1 января 2018 г. в Казахстане будет всеобщее декларирование всех доходов населения. Для этого у нас буквально через месяц заканчивается легализация, она была важна для того, чтобы предоставить возможность юридическим и физическим лицам легализовать в канун всеобщего декларирования все доходы, в том числе на счетах за рубежом.

И самое главное – мы подготовились к тому, чтобы всеобщее декларирование проходило максимально удобно для населения. Для этого в настоящее время мы сверяем все базы данных с эталонными базами данных налогового комитета, минфина и остальными министерствами и ведомствами для того, чтобы граждане Казахстана не занимались сами заполнением деклараций о доходах, а лишь получили распечатанную форму, которую сверят со своими документами, подпишут и сдадут. То есть работаем на максимальное упрощение, и здесь, безусловно, не обойтись без «Цифрового Казахстана».

Программа «100 конкретных шагов»

Эта программа была озвучена главой государства. «100 конкретных шагов» – это расписанный детально план работы для каждого министерства, ведомства и акимата. То есть это пример того, что микро – это важнее макро.

Известно, что всегда проблемы в деталях. В «100 шагов» каждый знает, что, когда, кому необходимо делать, какую лепту внести, и мы отлично понимаем, кто виноват, если мы не достигли каких-то результатов. Причем именно персонифицированно – какое министерство, какое ведомство. Реформа предусматривает формирование в первую очередь профессионального госаппарата. Второе – это верховенство закона, это реформа, которая коснулась теперь уже судебной ветви власти. Следующее – это индустриализация экономики, укрепление казахстанской идентичности и формирование целостной гражданской общности, формирование подотчетного государства. В целом это так, в деталях подробно и много сказано о плане нации «100 конкретных шагов». Но цель этой программы – это в первую очередь найти не только новые подходы в ведении хозяйства страны. Это в первую очередь усилить интеграционные процессы в тех объединениях, которые являются для Казахстана приоритетными и среди которых единое экономическое пространство – это безусловный приоритет.

Автор - ответственный секретарь министерства финансов Республики Казахстан