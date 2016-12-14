Беларусь: исправление дисбалансов в экономике

Второй год в Белоруссии работает новый состав правительства. К сожалению, так совпало, что это антикризисное правительство, не правительство, к сожалению, развития. Те дисбалансы, которые были накоплены в предыдущие годы, стали очень серьезным вызовом для премьер-министра, для главы Национального банка и новых команд. Второй год наша экономика, к сожалению, находится в рецессии: темпы ниже 100% – это впервые в нашей республике за последние 20 лет. Но самый главный результат, что в обществе, в руководстве страны достигнут консенсус по главной цели – это обеспечение макроэкономической сбалансированности, и все институты, исполнительная власть и законодательная согласились с этим. Поэтому в угоду макроэкономической балансировке приносится на определенном этапе стимулирование темпов экономического роста.

Инфляция падает

Выбранные Национальным банком механизмы в сфере макроэкономики – это режим монетарного таргетирования, который Тигран Суренович [Саркисян] слегка покритиковал в нашей республике, режим непрерывного двойного аукциона, плавающего обменного курса – они в последние два года дали самые осязаемые результаты. У нас второй год замедляется инфляция, это самые низкие темпы за последние семь лет. Происходит снижение эффективных ставок в экономике, за этот год мы только снизили ставку до 22%, в начале года она была почти 35%. Успокоен валютный рынок, потому что особенность нашей республики из всех стран «Евразэс» в том, что мы жили несколько лет в условиях очень высокой инфляции. Естественно, у нас были самые высокие инфляционные ожидания, сегодня они погашены, население сдало практически $2 млрд за этот год. И даже такая техническая процедура, как проведение деноминации, в принципе, в нашей республике прошла достаточно спокойно. Начался рост депозитов в национальной валюте, +8% в этом году, и, что самое главное, Национальный банк в прошлом году провел структурную реформу этих депозитов. Доля безотзывных депозитов, которая является своего рода подушкой безопасности, увеличилась за этот год практически до 50%. Это очень важный момент.

Внешняя торговля в долларах снижается второй год, в этом году -15%, но правительство отмечает, что наблюдается рост физических объемов нашего экспорта, особенно по потребительской группе. Это говорит о том, что белорусские товары являются конкурентоспособными – и, в принципе, они сохраняют свои позиции на тех традиционных рынках, на которых они присутствуют. И плюс на 10% увеличилась доля поставки на новые перспективные рынки.

Дмитрий Крутой В 2003 г. окончил Белорусский государственный технологический университет.

С 2006 г. работает в министерстве экономики Республики Беларусь, с 2014 г. – заместитель министра экономики.

Главные цели правительства

Поэтому четыре главные цели правительства – это бездефицитный платежный баланс, бездефицитный бюджет, снижение несвязанного государственного долга и снижение инфляции, они, в принципе, сегодня достигаются, но, как я говорил, приходится в текущий момент жертвовать темпами экономического роста. Снижение государственного кредитования предприятий белорусской экономики – очень важная реформа. Практически два года мы ею занимались с участием международных экспертов. По сути, тот разрыв и тот дисбаланс, который сложился, и стал одной из причин того кризиса, который мы переживали в 2013–2014 гг., когда половина национальной экономики кредитовалась под 7–9%, остальная кредитовалась под 25–30%, и этот разрыв, естественно, привел к таким последствиям. Сегодня этот канал директивного кредитования существенно сжимается. В прошлом году он был порядка $20 млрд, в этом году он будет $12 млрд, а на следующий год уже заявлено $7–8 млрд – эти все показатели по выдаче директивных кредитов используются в качестве контрольных в нашей матрице с Евразийским фондом стабилизации и развития и в потенциальной программе с Международным валютным фондом, работа над которой сейчас заканчивается (последние четыре технические миссии до декабря у нас отработают, и руководству страны будет предлагаться уже законченный продукт работы с фондом). Эта программа для нас очень важна, она широко освещается в средствах массовой информации, в первую очередь она позволит увеличить золотовалютные резервы республики до безопасного уровня.

Реформа госсобственности

Что касается реформы государственной собственности, работа идет тоже второй год. Мы движемся. Здесь мы тесно работаем с экспертами Международного валютного фонда в рамках отдельной технической миссии. Ранжируются сейчас все госпредприятия практически по 60 показателям, определяются уровни управления. Параллельно в республике сейчас планируется реформа непосредственно органов госуправления, мы получим более компактный государственный аппарат, где уже будут разделены функции регулятора и собственника, – тоже одна из наших важнейших задач. Формируется эффективная система мониторинга и публичной отчетности по этим предприятиям. Национальное агентство инвестиций и приватизации – наш главный институт, который завязан на эту тему, – уже объявило по восьми предприятиям открытый конкурс.

Хочу еще один момент отметить. В условиях снятия санкций в феврале этого года наша республика [разработала] новые среднесрочные стратегии с Европейским банком реконструкции и развития, со Всемирным банком. И буквально две недели назад Европейский инвестиционный банк распространил мандат работы на нашу республику, поэтому мы сейчас с ними также заканчиваем разработку соответствующей стратегии. Эти банки активно участвуют в предприватизационной подготовке по отдельным предприятиям, которые ими отобраны. В том числе два государственных банка участвуют. Правительством принята недавно концепция управления государственным имуществом. Я думаю, что этот набор хороших инструментов реформу госсобственности закроет.

Автор - заместитель министра экономики Республики Беларусь