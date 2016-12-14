Тема интеграции сегодня – это притча во языцех, о ней с удовольствием рассуждают политологи и экономисты, рассуждают о плюсах и минусах, хвалят одни объединения, ругают другие. Говорят об их состоятельности, несостоятельности. Будем откровенны: на ЕАЭС, особенно с Запада, посматривают подозрительно или же снисходительно. Особо в жизнеспособность проекта не верят, и потом, конечно, им повсюду мерещится призрак Советского Союза. Между тем наш союз, безусловно, состоялся как интеграционное объединение, а в его основу заложены принципы равноправия, прозрачности, недискриминации, взаимного уважения и учета интересов всех его участников. Более того, Россия сознательно пожертвовала частью своего суверенитета как самая крупная экономика нашего союза, поскольку решение у нас принимается консенсусом. Только я попросил бы журналистов по итогам конференции не писать заголовки наподобие «МИД России считает, что Россия сдала свой суверенитет». Никакие отдельные национальные экономики, даже самые крупные, регулировать в одиночку процессы экономического развития, конечно же, не могут. И решение системных проблем, конечно, возможно на основе только совместных действий.

Гармонизация интеграции

Наш союз создан для укрепления торгово-экономического сотрудничества на пространстве бывшего [СССР], но он открыт и привержен гармонизации с другими интеграционными процессами, и мы готовы быть надежными и предсказуемыми партнерами для всех, кто с нами желает развивать взаимовыгодные отношения. Сегодня уже упоминалось, что мы ведем переговоры о возможном создании зон свободной торговли с 15 странами, и всего заявило о желании такие переговоры вести около 50 стран. Заключено первое соглашение о свободной торговле с Вьетнамом, вступившее в силу. И этими идеями руководствуемся при реализации идеи сопряжения нашего союза с экономическим поясом «Шелкового пути», идут переговоры по заключению торгово-экономического соглашения КНР с ЕАЭС.

Василий Небензя В 1983 г. окончил Московский государственный институт международных отношений.

С 1983 г. − в системе МИДа. В 2012−2013 гг. – директор департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека МИД России. С июня 2013 г. – заместитель министра иностранных дел Российской Федерации.

Когда эта тема обсуждалась у нас в союзе, было много опасений на предмет того, что Китай как крупнейшая экономика мира просто поглотит нас и мы не сумеем отстоять свои интересы. Но я думаю, что с учетом той самой промышленной революции 4.0 мы на самом деле пока еще и не знаем, и не представляем себе, каковы будут интеграционные механизмы, когда эта революция, которая на пороге, действительно развернется.

Имеется значительный потенциал для гармонизации интеграционных процессов в рамках ЕАЭС и Евросоюза. Мы давно призываем к совместной работе по формированию единого экономического пространства – от Лиссабона до Владивостока, – идея, которую выдвинул в свое время президент России и президент Белоруссии, кстати говоря. По-прежнему ожидаем конструктивную реакцию Брюсселя на предложение о налаживании диалога ЕАЭС с Евросоюзом, однако скажем честно: пока такой готовности от наших партнеров в Европе мы не видим.

Инструмент региональной интеграции

Сегодня мы находимся здесь под эгидой Евразийского банка развития. Наверное, невежливо будет не сказать несколько слов о роли региональных банков, региональных финансовых институтов как эффективного инструмента региональной интеграции. Сегодня существует объективная потребность – прежде всего у развивающихся экономик – реформирования международной валютной финансовой системы, приведения ее в соответствие с реальным соотношением сил. И формирование новых финансовых институтов развития, таких как Новый банк развития, Азиатский банк инфраструктурных инвестиций, деятельность Евразийского банка развития, возросшая эффективность Международного инвестиционного банка, Черноморского банка торговли и развития и других региональных финансовых организаций призваны усилить роль развивающихся экономик в принятии решений в области мировых финансов. Эффективное функционирование этих механизмов на основе лучших международных практик может позволить вывести интеграционное взаимодействие на качественно новый уровень и даже изменить инфраструктурный ландшафт Евразии.

Задачи банков развития

На наш взгляд, деятельность региональных банков развития должна быть ориентирована на стимулирование экспортно-импортных операций стран-членов сделать торговлю и финансирование, поддержание совместных проектов между странами-членами отвечающими интересам их национальных экономик. Международная торговля сейчас сама по себе сталкивается с большими проблемами: пробуксовка, стагнация дохийского раунда ведет к тому, что она все более регионализируется, в ВТО уже зарегистрировано более 500 региональных соглашений о зонах свободной торговли, Россия, правда, является участником в этом процессе, поскольку у нас есть свое соглашение в ЕАЭС. Наш подход к проблемам региональной интеграции известен: мы выступаем за укрепление многосторонней торговой системы и призываем всех к тому, чтобы зоны свободной торговли действовали в рамках универсальных правил, вырабатываемых на площадке ВТО. На этом основана наша деятельность в нашем союзе.

В современных условиях важность интеграционных процессов возрастает – это банальная истина, но это так. Государствами – членами ЕАЭС движет общее понимание необходимости тесной кооперации как мощного источника развития национальных экономик, а интеграционные процессы в странах рассматриваются как инструмент, способствующий сохранению национальной самобытности и государственного суверенитета наших стран за счет повышения благосостояния проживающих в них людей. Конечно, региональные банки – и в частности, ЕАБР – могли бы сыграть в этом процессе большую роль.

Автор - заместитель министра иностранных дел Российской Федерации