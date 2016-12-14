Поделиться суверенитетом, наладить отношения

Я хотел поддержать Василия Алексеевича [Небензю] и сказать, что любое международное торговое партнерство требует от всех сторон немного поделиться своим суверенитетом. Если это делает Россия и все наши страны, мы передаем часть своих полномочий на наднациональные советы, которые принимают решения по таможенным условиям, по финансовым и прочим, мы отдаем свою часть принятия решений. Все страны идут по этому пути. Россия сегодня, особенно в последние дни, в связи с избранием Дональда Трампа, заявила, что хочет улучшить свои отношения с США, и это означает, что обе стороны должны сделать шаги навстречу. Каждый должен чем-то поступиться, но в этом смысл переговоров и в этом смысл договоренностей. Если мы говорим «мы ни шагу назад», то, значит, нет никаких будущих перспектив. Если мы говорим «мы делаем эти шаги», то они должны быть обоюдными.

Алексей Кудрин Окончил экономический факультет ЛГУ.

В 1983–1990 гг. работал в Институте социально-экономических проблем Академии наук СССР. 1997 г. – первый замминистра финансов.

2000 г. – вице-премьер – министр финансов.

26 сентября 2011 г. освобожден от занимаемой должности.

В апреле 2016 г. возглавил совет ЦСР.

И, конечно, нужно отметить, что имеющиеся санкции ослабляют [Россию и Евразийский экономический союз]. Санкции все-таки влияют на российскую экономику, хотя это влияние, конечно, постепенно снижается, мы адаптируемся, но все равно остается. Один из каналов такого влияния – все наши финансовые институты очень сильно связаны с международным комплаенс-контролем, когда банки, которые проводят операции, мониторятся по отношению к операциям, проводимым с компаниями или банками, которые находятся под санкциями. И когда мы говорим: «Давайте двинемся вперед», мы должны понимать, что даже в нашем внутреннем обороте нам приходится это учитывать, потому что наши банки в России, в Казахстане, в Киргизии, Белоруссии работают на международных рынках, они проводят свои операции и с другими странами, имеют там корсчета, проводят валютные операции. И их проверяют, проводят ли они операции с нашими санкционными предприятиями, и ограничивают эти операции. И китайские банки ограничивают свои операции с нами. Мы все вроде хотим создавать общий союз, поэтому мы должны понимать: это нас ослабляет, и мы понимаем, что если это будет, то, конечно, интерес к нашему сотрудничеству не будет таким, каким бы он был без этого мешающего обстоятельства. Конечно, мы хотели бы наладить наши отношения с США.

Автор - председатель совета Центра стратегических разработок