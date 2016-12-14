Пожелания для ЕАБР

Для небольших стран, к которым относится Киргизия, одним из выгодных моментов интеграции является то, что мы входим в мейнстрим интеллектуальных дебатов. Наш [Евразийский] банк развития – один из тех институтов, которые позволяют создать очень серьезную площадку для очень глубоких дебатов.

Избавиться от штампов

Неожиданно для многих мы наблюдаем рождение на наших границах крупнейшей экономики мира. В 2050 г. более 50% мирового ВВП будет производиться в Азии, и локомотивом всех этих процессов будет наш сосед Китай. Четко дан вектор лидерами наших государств о сопряжении интеграционных евразийских процессов с «Шелковым путем».

Джоомарт Оторбаев Окончил с отличием Ленинградский государственный университет по специальности «физика». Премьер-министр Кыргызской Республики в 2014–2015 гг.

Здесь есть определенная эйфория, недопонимание, что же это такое. Сейчас я глубже занимаюсь этой тематикой. И хотел бы сказать несколько слов, почему все это движется достаточно осторожно. Здесь надо понять китайскую специфику. И избавиться от штампов.

Во-первых, экономика Китая состоялась только потому, что они полностью открыты и конкурируют с Западом. Они однозначно приоритизируют океанскую торговлю: например, объем грузов в шанхайском порту превышает весь объем грузов, перерабатываемых российскими портами. Не надо говорить о том, что евразийский путь через континент будет какой-то заменой [доставке грузов морем]. Ничего этого не будет. Россия даже не входит в десятку крупнейших торговых партнеров Китая. Надо понимать, что Китай не переоценивает экономические перспективы развития «Шелкового пути». Это некая альтернатива продвижения своей продукции в Европу.

Сфера приложения сил

Интеграционные процессы Китая подвержены четкой экономической логике – это продвижение своей продукции на мировые рынки. Китай не поворачивается в одну сторону, он подбирается к Европе, в том числе имея в виду подход к таким рынкам, как Турция и Иран, но уже сухопутными путями. То есть наиболее прямым путем в Европу является «Шелковый путь».

Китай уже имеет очень развитые двухсторонние отношения с нашими странами, но очень часто действует как слон в посудной лавке. Через интеграцию, через сопряжение мы должны помочь не только себе, но и Китаю действовать правильно. Важно, чтобы Евразийский банк развития приоритетно занялся китайской тематикой. Очень большой потенциал, который уже у вас есть, надо направить на это направление.

Знания важнее денег

Вторая тема [выступления] – про будущее Евразийского банка развития. Почему сейчас динамично развивающиеся страны, такие как Китай, Индия, которые сами уже являются спонсорами многих банков развития, с огромным желанием хотят работать с Всемирным банком, с Азиатским банком и иными банками? Не из-за денег. Капитализация этих институтов может быть сопоставима со средним банком Китая. Из-за знаний. Из-за того потенциала знаний, который там накоплен.

Мне кажется, будущее Евразийского банка развития все же не в том, что у него будет много денег или самые лучшие банкиры, а в том, что это будет институт знаний, которые затем дадут очень мощный очередной рывок: не успевать за четвертой промышленной революцией, а быть впереди нее. У всех нас есть возможность запрыгнуть в уходящий поезд четвертой промышленной революции благодаря интеллектуальному потенциалу, который все мы получили в Советском Союзе.

Автор - бывший премьер-министр Кыргызской Республики