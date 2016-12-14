Первостепенная задача

Существует подход, что если есть проблемы в межгосударственном экономическом сотрудничестве, то надо создавать банки. Теперь начинается следующая фаза: а что же этим банкам делать? И вот эти банки начинают искать проекты и спрашивать, к нам обращаются, мы к ним обращаемся: «А у вас есть проекты, которые можно финансировать? А давайте мы поможем вам, пришлите нам список проектов». С банком БРИКС у нас первый проект получился, с Азиатским банком инфраструктурных инвестиций ситуация немножко хуже. Они, по-моему, находятся в выжидательной позиции насчет работы в России.

И получается «коммунизм»: давайте жить по потребностям. Потребностей-то много у нас: везде нужна инфраструктура хорошая, везде нужны хорошие дороги. Но вот есть ли экономически обоснованные проекты? То есть одно дело – иметь много желания потратить деньги, а другое дело – иметь реальные экономически жизнеспособные проекты, которые будут генерировать отдачу. Ведь в чем специфика банка развития? Это банк, т. е. он должен финансировать те проекты, которые дадут отдачу. Не просто потратить на что-то.

И здесь серьезная, на мой взгляд, проблема в том, что сейчас, с замедлением темпов роста, мы сталкиваемся в нашем регионе с отсутствием серьезных проработанных инвестиционных проектов. И здесь я могу только поддержать своих коллег: сейчас первая задача банков развития – это создавать центры, службы, которые будут заниматься поиском проектов, их проработкой и подготовкой. Наверное, это будет центральное звено работы и то, чем банки развития будут отличаться от коммерческих банков. Потому что сейчас мы с коммерческими банками фактически толкаемся на одной и той же поляне. Многие из проектов, которыми занимается наш банк, на мой взгляд, могут быть профинансированы коммерческими банками. Здесь есть определенная и существенная конкуренция.

Куда не идут коммерческие банки

Конечно, что касается работы в странах с более низким уровнем подушевого дохода – Армении, Киргизии, Таджикистана, – здесь, на мой взгляд, больше возможностей именно для банков развития. Туда коммерческие банки не идут – слишком высокий уровень риска. Поэтому это хорошая площадка, и вот эта площадка – та, на которой, собственно, и должны, и работают банки развития.

Дмитрий Панкин Окончил ЛГУ, Bocconi University и City University Business School. В 2000–2003 гг. – председатель правления КБ «Санкт-Петербургский банк реконструкции и развития». Позже занимал посты заместителя министра финансов РФ и руководителя ФСФР России. С 2015 г. – председатель правления ЕАБР.

И здесь мы видим большие возможности для кооперации между банками развития по многим проектам. В Армении, в Киргизии мы работаем вместе со Всемирным банком, с Азиатским банком развития – выстраиваем отношения. Например, дорога в Армении Север – Юг делится на участки, один участок финансирует Всемирный банк, следующий участок финансирует Азиатский банк развития, следующий участок мы финансируем. Опять-таки, там общие стандарты, общие экологические и социальные стандарты, схожая техника подготовки проектов, координация работы. Нам будут очень интересны хорошие примеры.

Конечно, в странах с более высоким уровнем развития, таких как Россия и Казахстан, я вижу больше конкуренции между банками коммерческими и банками развития. Но тем не менее все-таки есть возможности для сотрудничества, я считаю, их тоже надо использовать. Например, софинансирование. Крупные банки, такие как Всемирный банк, Азиатский банк развития, Новый банк развития БРИКС, могут брать крупный инфраструктурный проект, например дорогу Западная Европа – Западный Китай, или какие-то масштабные проекты в сфере переброски электроэнергии. Роль региональных банков, таких как Черноморский банк торговли и развития, наш Евразийский банк развития, – брать на себя локальные проекты, но связанные с этими, с большими проектами.

Политический институт

И, на мой взгляд, не надо забывать, что наши банки развития – это в определенной степени политический институт. Опять хочу привести в пример Черноморский банк торговли и развития. Вот подумайте: в современном мире можно ли придумать институт, где за одним столом будут сидеть Армения и Азербайджан, Турция и Греция, Россия и Украина и мирно обсуждать, какой проект финансировать. На мой взгляд, это достаточно уникальная ситуация. Или возьмем другой наш банк – Международный инвестиционный банк. В прошлом году Венгрия вступила в этот банк. Санкции, противостояние, а страна ЕС вступает в банк, где определяющую роль – больше 50% акций – играет Российская Федерация. Так что эту особенность международных банков развития как определенного политического института, как клуба, где могут страны уйти от политического противостояния и решать экономические вопросы, на мой взгляд, тоже не надо забывать.

Автор - председатель правления Евразийского банка развития