Приоритеты ЕБРР

Мы гордимся тем, что мы делали в России раньше, и тем, что мы делаем сейчас. Когда акционеры банка примут (или если акционеры банка примут) решение, что ЕБРР должен продолжить операции в России, банк начнет новые проекты в России. До сих пор банк работает в России со старыми проектами, у банка большой портфель в России: 4,5 млрд [евро]. Но если или когда такого решения не будет принято, банк будет работать в других странах – в других странах есть много незаконченной работы, в разных странах объем этой работы разный. В одной стране мы прекратили операции: Чешская Республика в 2006 г., как мы говорим, закончила курс и вышла из числа стран операций ЕБРР. Вполне возможно, что [некоторые] другие страны [также выйдут] – просто потому, что в этих странах частный сектор может сделать нашу работу. У нас нет бесконечного количества ресурсов, поэтому мы хотим их фокусировать там, где мы можем сделать работу, которую за нас не может сделать частный сектор.

Расширенный мандат

Что касается приоритетов банка, то на прошлой неделе совет директоров банка утвердил новую концепцию того, что такое «успешная рыночная экономика», с точки зрения банка. И я как главный экономист отвечаю за то, чтобы создать методологию, которая бы операционализировала эту концепцию для оценки индивидуальных проектов. Эта концепция более широко оценивает успешность проектов банка. Это теперь не только способствование построению конкурентных рынков, а институтов и навыков, которые способствуют переходу к рыночной экономике. Нас заботит и устойчивость перехода к рынку.

Мы видели в нашем регионе много примеров, когда реформы были обращены вспять, потому что большинство населения не считало их легитимными. К сожалению, не во всех странах мы можем утверждать, что большинство населения выиграло от реформ, поддерживает реформы. И именно поэтому теперь мандат банка включает не только построение конкурентных рынков, но и качество управления, качество государственного и корпоративного управления. Потому что если люди в стране считают, что политическая система работает не в их интересах, то они не считают справедливым распределение благ и начинают, как мы видим, иногда не только в нашем регионе, голосовать за антисистемных популистских политиков, которые обращают реформы вспять и не всегда приносят конструктивное решение.

Шесть критериев для оценки

Мы также обращаем внимание на инклюзивность – равенство возможностей, устранение неравенства возможностей, и в первую очередь гендерного неравенства. Мы также смотрим и на возраст, и на различие в развитии регионов внутри стран. Нас также волнует, естественно, вопрос будущего, вопрос экологии, вопрос благополучия будущих поколений. И мы поставили перед собой амбициозную цель: в 2020 г. довести долю зеленых инвестиций до 40% годового бизнеса.

Сергей Гуриев В 1993 г. окончил Московский физико-технический институт. В 2004–2013 гг. – профессор экономики и ректор Российской экономической школы в Москве. После отъезда в Париж был назначен главным экономистом ЕБРР.

Нас волнует и интеграция, как я уже сказал, для нас отдельный приоритет – это интеграция стран между собой, интеграция рынка внутри стран. И в этом смысле мы много инвестируем как раз и в инфраструктуру. Нас волнует, естественно, и вопрос устойчивости к кризисам. Часть примеров того, когда реформы были обращены вспять, это примеры того, как после кризиса легитимность рыночных реформ была подвергнута сомнениям большинством населения.

И мы теперь работаем над тем, чтобы все эти шесть качеств, которые я перечислил, привести в простую форму, когда экономисты, которые занимаются оценкой проектов, могли бы сказать: «Этот проект мы будем финансировать потому, что он помогает справиться с экологическими вызовами, этот проект поможет преодолеть гендерное неравенство в этом конкретном регионе» – и т. д. И в этом смысле мы будем работать в том же стиле и в Египте, как мы работаем и на Украине.

Новые вызовы

Что касается того, почему в некоторых странах наш бизнес сокращается. Как я уже сказал, к сожалению или к счастью, некоторые страны достигли нового уровня, некоторые из них вступили в ЕС и в этом смысле получают доступ к совершенно другим механизмам финансирования. Некоторые из них могут получать частные деньги, и в этом смысле наше участие можно сосредоточить на других странах. Я не хотел бы сказать, что банк забыл, для чего он создан, мы считаем, что – наоборот, опыт банка, приобретенный в посткоммунистических странах, будет крайне полезен для новых стран.

Проблема беженцев-эмигрантов для нашего банка – ключевая. Банк взял на себя обязательство привлечь примерно полмиллиарда грантовых ресурсов и вложить полмиллиарда инвестиционных ресурсов для того, чтобы помочь странам, которые принимают беженцев, справиться с соответствующими экономическими и социальными проблемами. Мы считаем, что для нашего региона это действительно важная, глобальная проблема, которая ставит под вопрос легитимность всей социально-экономической системы.

Как и другие институты развития, мы гордимся тем, что мы гибкий институт, что, когда появляются вызовы, кризисы, а иногда, к сожалению, природные катастрофы, мы можем найти новые способы справляться с этими вызовами. И, к счастью, как мы сегодня слышали, мы готовы работать вместе друг с другом, а также вместе с отсутствующими здесь институтами развития, некоторые из них имеют бóльшие ресурсы, чем мы, некоторые из них имеют более дешевые ресурсы, чем мы. Вот и в этом смысле, конечно, замечательно, что вы нас здесь собрали и мы можем обсудить возможности для совместной работы, для создания совместных стандартов, для обмена опытом и знаниями. Потому что если действительно мы будем создавать для каждой пары стран отдельный двусторонний банк, то это, конечно, будет распыление ресурсов, в том числе распыление интеллектуальных ресурсов.

Автор - главный экономист Европейского банка реконструкции и развития