Новые подходы Внешэкономбанка

Банк оказался не в простой ситуации, сейчас проходит процесс реструктуризации. Есть факт ограниченности ресурсов банка для инвестиций, и ответ на это – несколько подходов к тому, как в этой ситуации должен оперировать банк.

Основной момент – мы собираемся увеличить долю софинансирования сторонних организаций: коммерческих банков, международных банков, т. е. речь идет о большем софинансировании наших проектов. Второй момент – мы будем более концентрированы в смысле отраслевого профиля наших проектов. (Несмотря на то что в меморандуме о финансовой политике Внешэкономбанка был достаточно исчерпывающий перечень приоритетов, но тем не менее деньги размазывали тонким слоем по большому количеству проектов, в том числе и недостаточно значимых в экономике.) Теперь довольно четкая концентрация, четыре приоритетных направления: промышленность высоких переделов, инфраструктура, инновации и поддержка экспорта.

Сергей Васильев В 1979 г. окончил Ленинградский финансово-экономический институт по специальности «экономическая кибернетика». C сентября 2007 г. – заместитель председателя Внешэкономбанка.

Надо сказать, что сейчас одним из направлений в инфраструктуре выделяется зеленая энергетика, новые виды энергетики – это то, где мы будем сотрудничать с другими международными банками, в частности с Шанхайским банком и Евразийским банком. На самом деле если мы посмотрим на все эти направления, то тут есть масса общих точек с международными банками развития Евразии практически по любому направлению: поддержка экспорта, интеграционные проекты, промышленность. Инновации – это тоже очень важное направление, я думаю, что тут есть резервы для того, чтобы мы сотрудничали с евразийскими банками развития, с международными банками.

Вообще, сложилась совершенно новая ситуация в отношении международных банков развития в Евразии, потому что мы имеем достаточно новый банк, Евразийский банк развития, появился Asian Development Bank и Новый банк развития [БРИКС со штаб-квартирой в Шанхае] – это тот момент, когда количество может перейти в качество. Мы активно сотрудничаем с этими банками не только в отдельных проектах, но самое главное, что идет выработка единых стандартов. Мне кажется очень важным, чтобы в деятельности этих банков были общие стандарты инвестиционной деятельности, чтобы они обменивались опытом и заимствовали лучшие практики друг у друга.

Если говорить о проектном подходе, то одним из больших недостатков [Внешэкономбанка] было то, что мы запускали проекты, а потом достаточно слабо их отслеживали. Сейчас основной упор будет делаться на мониторинг, на отслеживание социальных экономических эффектов проектов, потому что мы банк развития, для нас прибыль не является главным показателем, а вот общий социально-экономический эффект – является. В принципе, у нас методика была еще в 2010 г. разработана, но достаточно формально, я считаю, что не полная. Может, мы перейдем к практике международных банков, когда проводится оценка проекта не только по формальным показателям, но и по, скажем, общему влиянию на социально-экономическую ситуацию.

На входе тоже меняется подход. Мы до сих пор как бы шли по принципу – кто пришел, тот и обслуживается, такая пассивная политика, – все знают, какой у нас профиль. Мы собираемся перейти к активному поиску проектов вместе с ведомствами, сейчас в первую очередь с Минпромторгом. Второй момент, чем мы будем заниматься, – помогать клиентам в структурировании проектов, что тоже очень важно. Я думаю, что такой комплексный подход – более прогрессивный современный подход к проектному финансированию – даст хорошие результаты.

Автор - заместитель председателя Внешэкономбанка