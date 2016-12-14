Российско-кыргызский фонд был создан год назад, в ноябре 2015 г. Долгое время были дебаты – это фонд или банк, как его назвать и как этот корабль поплывет. Я надеюсь, что в течение года мы смогли убедиться, что это фонд, мы знаем свое место и знаем, чем мы должны заниматься. Фонд – международная организация, участники фонда – это правительства двух стран, Российской Федерации и Кыргызской Республики. Средства [фонда]: $500 млн – уставный капитал и $500 млн – на условии международной ассоциации развития, т. е. проектное финансирование. На сегодняшний день цель этого фонда – это развитие экономики Кыргызской Республики, углубление экономического сотрудничества между нашими двумя странами, и главный вопрос – это интеграция кыргызской экономики в ЕАЭС.

Долгое время была попытка заменить всю банковскую систему практически нашим фондом, но от этой идеи отказались. Сегодня из 25 банков [Кыргызстана] нашими партнерами являются 10. Для Кыргызстана это крупные банки, продукт, который предлагаем, – это финансирование для малого и среднего бизнеса, до $1 млн под 5% годовых для заемщика. На сегодняшний день (практически за девять месяцев) фондом одобрено 555 проектов, общая одобренная сумма – $164 млн, практически все отрасли экономики получают сегодня финансирование через наш фонд. Это чисто коммерческий проект, т. е. средства предоставляются [на принципах] обеспеченности, возвратности и платности. Мы двусторонний фонд, приоритеты отдаются закупкам товаров и услуг, произведенным на территории Кыргызской Республики либо Российской Федерации, но в то же время мы в своем положении о закупках прописали, что, в принципе, возможны и закупки товаров третьих стран.

Кубанычбек Кулматов В 2010–2013 гг. – председатель Таможенной службы при правительстве КР.

Июль 2013 г. – советник президента КР.

В 2013–2014 гг. – полномочный представитель правительства КР в Чуйской области.

В 2014–2016 гг. – мэр города Бишкека.

С марта 2016 г. – председатель правления Российско-кыргызского фонда развития.

Основными приоритетами фонда мы выбрали четыре отрасли.

Сельское хозяйство и легкая промышленность – это практически поддержка наших лидеров. Легкая промышленность хорошо представлена на рынке ЕАЭС, ее знают, и продукция, сделанная в Кыргызстане, пользуется достаточно высоким спросом. Дополнительно мы начали создавать отдельный продукт по развитию инфраструктуры городов и сел – именно для того, чтобы привлечь инвесторов в эту отрасль. И самое главное, на что делает фонд акцент в своей деятельности, – поиск проектов в отрасли машиностроения.

Сегодня фонд практически катализатор привлечения ресурсов в Кыргызскую Республику. За год мы стали партнерами Европейского банка реконструкции и развития (четыре проекта, которые мы совместно финансируем), Азиатского банка развития, который присутствует именно в Кыргызской Республике (софинансирование коммерческих проектов, которые у нас есть в Кыргызстане, – без доли государства). Очень большая работа идет у нас совместно с экспортными банками; мы провели большой форум с Чешским экспортным банком, за два дня было подписано 16 проектов (подготовленных заранее) касательно локализации производств на территории Кыргызской Республики. Вклад фонда – это предоставление гарантий для экспортных банков с точки зрения возвратности средств, т. е. мы выступаем администратором на территории Кыргызской Республики, при этом финансирование идет практически 100% за счет международных финансовых организаций.

Автор - председатель правления Российско-кыргызского фонда развития