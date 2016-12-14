Опыт развития KfW

KfW создавался в 1948 г. как национальный институт развития для поднятия немецкой экономики. Но со временем всё разрослось, и в настоящий момент у нас есть три направления в нашей банковской группе. Это в первую очередь классический KfW банк развития, это KfW IPEX Bank, который является нашей коммерческой «дочкой» и осуществляет поддержку экспорта, и наша дочерняя компания DEG, которая также работает в рамках политики развития, но непосредственно с частным сектором.

Если говорить о классическом банке развития, то мы действуем по мандату немецкого правительства, т. е. мы приходим в ту или иную страну по поручению правительства Германии (либо есть мандат Европейского союза). Классически мы работаем как банк развития – со странами развивающимися, со странами с переходной экономикой, а сейчас усилилась наша работа в странах, в которых происходит кризис, – к сожалению, таких стран становится все больше и больше.

По мандату правительства

Страны все очень разные. Киргизия, Таджикистан получают от нас грантовую поддержку. Армения получает от нас как субсидированные кредиты, так и гранты. Если говорить о России, то здесь мы всегда работали на принципах кредитования.

Мы приходим в страну и действуем по мандату, т. е. непосредственно правительство Федеративной Республики Германии договаривается с партнером-страной о том, какие секторы являются приоритетными, что необходимо поддержать – и вот, соответственно, с этим мандатом мы работаем. Говоря, допустим, о Центральной Азии, здесь для нас основным приоритетом является сектор здравоохранения, особенно в Киргизии у нас достаточно большой портфель. Мы поддерживаем ту работу, которую проводит правительство Кыргызстана, и сотрудничаем с другими банками развития. По Киргизии, например, мы активно работаем со Всемирным банком по такому достаточно новому инструменту, как basket financing, – здесь у нас есть успешные проекты софинансирования.

«Зеленый» банк

KfW известен на весь мир как «зеленый» банк, поэтому во всех странах мы стараемся поддерживать проекты в сфере охраны окружающей среды, «зеленые» технологии. И, конечно же, страны Центральной Азии и Кавказа не являются здесь исключением. У нас достаточно большая программа по Таджикистану – например, по охране лесов. Опять же, по мандату немецкого министерства экономического сотрудничества мы активно поддерживаем природу, природоохранные заповедники на Кавказе, также с нашей поддержкой действует Фонд поддержки кавказских заповедников.

Говоря о Киргизии, здесь мы помимо здравоохранения очень активно работаем в секторе поддержки добавочной стоимости, с тем чтобы фермеры могли получать достаточно льготное кредитование. Еще особенностью нашей работы в регионе является то, что мы выступаем за дедолларизацию: мы обычно прописываем, что конечным заемщикам (в рамках грантов, которые мы предоставляем правительствам тех или иных стран) средства должны идти уже в национальной валюте, тем самым снижая [валютные] риски для них.

Несмотря на то что KfW является национальным банком развития, но тем не менее мы всегда за публичные тендеры, т. е. мы всегда проводим тендеры по всем нашим услугам. Здесь мы инструмент политики развития, целью которой является оказание поддержки стране-партнеру. Поскольку, как вы все знаете, есть несколько банков развития, которые поддерживают, скажем так, больше своих производителей, своих поставщиков.

В Киргизии на сферу здравоохранения мы предоставляем каждые два года в районе 37 млн евро, на Армению у нас идет в общем по стране около 100 млн евро, Таджикистан – около 35 млн евро, опять же, каждые два года.

Сотрудничество с другими банками

В регионе мы активно сотрудничаем с коллегами из Черноморского банка торговли и развития. По Армении, по ряду [других] стран у нас очень активное сотрудничество идет с Европейским инвестиционным банком – в рамках в том числе и программы приграничного сотрудничества. С очень большим интересом мы сейчас смотрим на Евразийский банк развития – у нас есть несколько пунктов, которые мы предварительно уже обсуждали, где можно посотрудничать, как можно создать эффект синергии.

В России нашим классическим партнером всегда был Внешэкономбанк, достаточно много проектов было совместно реализовано. В принципе, мы открыты для дальнейшего сотрудничества. Я думаю, что Российско-киргизский фонд, который сегодня был достаточно полноценно представлен, тоже очень интересный инструмент, в том числе и для нас как банка развития. Я думаю, что и для остальных коллег тоже.

Автор - руководитель офиса KfW в России