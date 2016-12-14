Банк 11 стран

Мы являемся субрегиональным многосторонним банком развития, находящимся под управлением 11 стран. Наш проектный портфель на сегодняшний день – 1,15 млрд евро. Мы были прибыльными на протяжении последних 10 лет. Мы оперируем в достаточно большом регионе юго-восточной части Евразии. В 2014 г. мы смогли увеличить долю операций в реальном секторе в нашем портфеле, и затем мы начали деятельность также и в финансовом секторе, и наша доля там выросла выше 15%.

Мы ставим цель увеличить нашу долю деятельности в реальном секторе в целом ряде стран, и в рамках этого понимания мы уделяем много внимания межстрановым проектам – в частности, таким проектам, которые могут привести государства-члены к более высокому уровню интеграции. Я могу привести несколько примеров. Проект электрогенерирования между Албанией и Турцией, а также между Румынией, Турцией и Россией; проект в молочной индустрии между Румынией, Болгарией и Грецией; нефтепереработка и трубопровод между Азербайджаном и Турцией; производство газа между Азербайджаном, Турцией и Россией. Естественно, мы также ставим перед собой цели увеличить долю торгово-финансовых операций в нашем портфеле, и посредством этого хода мы достигаем уменьшения уровня операций в финансовом секторе.

Ихсан Угур Деликанлы В 1992 г. начал карьеру в казначействе Турецкой Республики. В 2009 г. занял пост вице-президента Агентства банковского регулирования и надзора Турции. В июле 2014 г. был назначен президентом Черноморского банка торговли и развития.

Естественно, нам необходимо принимать во внимание все участвующие стороны и страны, и для этого мы вырабатываем страновые стратегии. Эту деятельность мы начали в 2011 г., например, в Армении, в России, мы принимаем во внимание те требования, которые выдвигаются правительствами этих стран. Мы будем осуществлять оценку, и если проект прибыльный, то мы будем присоединяться к любым инвестициям в Армении. Инвестиции там очень нужны для того, чтобы обеспечить ожидания правительства и людей, живущих в Армении, мы будем в основном фокусироваться на различных типах бизнеса. Естественно, мы не должны участвовать в таких областях, как табачная или в производстве алкогольной продукции, производстве оружия, или в других подобных индустриях. Естественно, мы должны уделять больше внимания экспортно-ориентированным бизнесам и также развивать средний и малый бизнес. В дополнение к этому мы открыты также к инфраструктурным и общественным секторам, которые поддерживаются суверенными гарантиями или другими приемлемыми гарантиями, которые будут предоставляться армянскими правительственными агентствами. Все они структурируются по модели ГЧП, и мы участвуем в подобных проектах в Армении на протяжении определенного периода времени.

В России мы в основном присоединились к операциям финансового сектора, но начали задумываться, почему бы нам не участвовать в проектах реального сектора экономики. В рамках этого понимания мы выработали приоритеты. Мы будем предлагать поддержку русским компаниям, которые хотят повышать свою эффективность и конкурентоспособность, производя новые технологии. Секторы торговли, например, экспортно-ориентированные или замены импорта – им также уделяется значительное внимание. Банк также будет искать интересные проекты в энергетической инфраструктуре, нефтегазовой отрасли, транспортной инфраструктуре, телекоммуникационной, информационных технологиях, муниципальной и социальной инфраструктуре.

Естественно, региональное сотрудничество также является очень важным элементом в каждой стране, включая Россию, также проекты ГЧП. Благодаря такому подходу мы верим, что мы сможем соответствовать ожиданиям российского правительства и российского народа.

Таким образом, мы ставим перед собой цель увеличить свой размер портфеля к концу 2018 г. на 1,25 млрд евро. И если мы сможем продемонстрировать, что мы устойчивы с точки зрения поддержания коэффициента неэффективных займов на самом нижайшем уровне, наши рейтинги будут расти. Соответственно, мы сможем привлекать более дешевые деньги в наш регион – и благодаря этим дешевым деньгам мы сможем лучше его развивать.

Автор - президент Черноморского банка торговли и развития (BSTDB)