Единые правила для финансовых рынков

Мы говорим об интеграционных процессах, но не все гладко, не все легко на фоне мирового кризиса. Этот кризис напрямую отражается и на странах – участницах Евразийского союза. Так, скажем, в 2015 г. снижение ВВП в целом в ЕАЭС составило 3,1%. В 2016 г. также наблюдается снижение ВВП – 0,8%. То же самое можно сказать и о торговых оборотах, здесь тоже наблюдается снижение. Торговля в странах ЕАЭС составила в 2015 г. всего лишь $45,4 млрд, что на 26% ниже, чем в 2014 г. За январь – июль 2016 г. объем взаимной торговли составил $22,3 млрд, или 82,8%.

Самой большой проблемой стала волатильность валют. Наши граждане начали предпочитать хранить свои сбережения в [иностранной] валюте, а не в национальных валютах, что, естественно, подрывает экономики наших стран. Так как идет активная долларизация, нужно сделать так, чтобы перейти на взаимные расчеты в национальных валютах. Конечно, трудно будет убедить наших хозяйствующих субъектов [сделать это], потому что они хотят хеджировать свои риски и не хотят переходить на расчеты в национальных валютах. Но, скажем, в торговле между Арменией и Россией уже порядка 45% хозяйствующих субъектов предпочитают совершать сделки в национальных валютах, нежели в долларах США.

Тигран Давтян В 1993 г. окончил Ереванский государственный университет по специальности «экономист-математик». В 1994–1998 гг. занимал различные руководящие должности в Центральном банке Армении.

Работал в администрации премьер-министра Республики Армении, занимал пост генерального директора, председателя правления Центрального депозитария Армении. В 2008–2016 гг. являлся заместителем, а затем исполнительным директором и председателем правления «Конверс банка». С октября 2016 г. – директор департамента финансовой политики ЕЭК.

Основное, что делает сейчас комиссия, – это соглашение о гармонизации законодательств государств – членов ЕАЭС в сфере финансового рынка. Мы понимаем, что у всех государств есть суверенитет, есть свое законодательство, и здесь говорить о гармонизации очень уместно. Проектным соглашением определяются направления, порядок гармонизации законодательств государств – членов ЕАЭС в сфере финансового рынка. Второе – это соглашение о допуске брокеров и дилеров одного государства – члена ЕАЭС на биржи других государств-членов. То есть это означает, что брокеры, дилеры, имея лицензии своих государств, могут беспрепятственно работать на рынках других государств, не получив при этом лицензий других государств. Здесь единственное «но»: брокеры, которые работают на рынке ценных бумаг, могут оказывать услуги только своим клиентам. То есть они приходят на рынок со своими клиентами, они не могут «красть» у других клиентов.

Другой, тоже очень важный момент – это создание инфраструктуры общего финансового рынка. В первую очередь это связано с тем, что многие банки говорят о том, что при кредитовании клиентов у них возникает проблема: они не знают кредитной истории этого клиента. То есть если кредитуется нерезидент этой страны, то возникает проблема узнать, какая у него кредитная история. И вот сейчас как раз заключается такое соглашение, чтобы наши кредитные бюро могли обмениваться вот этими кредитными соглашениями.

Еще важная тема, на мой взгляд, и здесь можно достичь определенных успехов, – платежно-расчетные отношения. Армянская платежная система Armenian Card и «Мир» уже заключили договор о взаимном признании платежных карт на территории России и Армении. И это очень важно, хотелось бы стимулировать взаиморасчеты и платежи путем взаимных признаний, т. е. чтобы гражданин, имея в руках карточку «Мир», мог свободно расплатиться этой карточкой и в Киргизии, и в Казахстане, и в Белоруссии. И вот первый шаг сделан.

И последняя тема, которую я хотел бы затронуть, – это концепция формирования общего рынка. Вы знаете, что в договоре о ЕАЭС заложена интеграция финансовых рынков. И мы предприняли такой шаг: сделать концепцию, которая позволит участникам понять, что это такое – финансовые рынки. То есть сделать некую дорожную карту, что, когда мы должны делать. В 2025 г. нам нужно будет создать наднациональный регулирующий орган.

Автор - директор департамента финансовой политики ЕЭК