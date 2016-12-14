Статья опубликована в № 4224 от 14.12.2016 под заголовком: Единые правила для финансовых рынков

Единые правила для финансовых рынков

Тигран Давтян

Мы говорим об интеграционных процессах, но не все гладко, не все легко на фоне мирового кризиса. Этот кризис напрямую отражается и на странах – участницах Евразийского союза. Так, скажем, в 2015 г. снижение ВВП в целом в ЕАЭС составило 3,1%. В 2016 г. также наблюдается снижение ВВП – 0,8%. То же самое можно сказать и о торговых оборотах, здесь тоже наблюдается снижение. Торговля в странах ЕАЭС составила в 2015 г. всего лишь $45,4 млрд, что на 26% ниже, чем в 2014 г. За январь – июль 2016 г. объем взаимной торговли составил $22,3 млрд, или 82,8%.

Самой большой проблемой стала волатильность валют. Наши граждане начали предпочитать хранить свои сбережения в [иностранной] валюте, а не в национальных валютах, что, естественно, подрывает экономики наших стран. Так как идет активная долларизация, нужно сделать так, чтобы перейти на взаимные расчеты в национальных валютах. Конечно, трудно будет убедить наших хозяйствующих субъектов [сделать это], потому что они хотят хеджировать свои риски и не хотят переходить на расчеты в национальных валютах. Но, скажем, в торговле между Арменией и Россией уже порядка 45% хозяйствующих субъектов предпочитают совершать сделки в национальных валютах, нежели в долларах США.

Тигран Давтян

В 1993 г. окончил Ереванский государственный университет по специальности «экономист-математик». В 1994–1998 гг. занимал различные руководящие должности в Центральном банке Армении.
Работал в администрации премьер-министра Республики Армении, занимал пост генерального директора, председателя правления Центрального депозитария Армении. В 2008–2016 гг. являлся заместителем, а затем исполнительным директором и председателем правления «Конверс банка». С октября 2016 г. – директор департамента финансовой политики ЕЭК.

Основное, что делает сейчас комиссия, – это соглашение о гармонизации законодательств государств – членов ЕАЭС в сфере финансового рынка. Мы понимаем, что у всех государств есть суверенитет, есть свое законодательство, и здесь говорить о гармонизации очень уместно. Проектным соглашением определяются направления, порядок гармонизации законодательств государств – членов ЕАЭС в сфере финансового рынка. Второе – это соглашение о допуске брокеров и дилеров одного государства – члена ЕАЭС на биржи других государств-членов. То есть это означает, что брокеры, дилеры, имея лицензии своих государств, могут беспрепятственно работать на рынках других государств, не получив при этом лицензий других государств. Здесь единственное «но»: брокеры, которые работают на рынке ценных бумаг, могут оказывать услуги только своим клиентам. То есть они приходят на рынок со своими клиентами, они не могут «красть» у других клиентов.

Другой, тоже очень важный момент – это создание инфраструктуры общего финансового рынка. В первую очередь это связано с тем, что многие банки говорят о том, что при кредитовании клиентов у них возникает проблема: они не знают кредитной истории этого клиента. То есть если кредитуется нерезидент этой страны, то возникает проблема узнать, какая у него кредитная история. И вот сейчас как раз заключается такое соглашение, чтобы наши кредитные бюро могли обмениваться вот этими кредитными соглашениями.

Еще важная тема, на мой взгляд, и здесь можно достичь определенных успехов, – платежно-расчетные отношения. Армянская платежная система Armenian Card и «Мир» уже заключили договор о взаимном признании платежных карт на территории России и Армении. И это очень важно, хотелось бы стимулировать взаиморасчеты и платежи путем взаимных признаний, т. е. чтобы гражданин, имея в руках карточку «Мир», мог свободно расплатиться этой карточкой и в Киргизии, и в Казахстане, и в Белоруссии. И вот первый шаг сделан.

И последняя тема, которую я хотел бы затронуть, – это концепция формирования общего рынка. Вы знаете, что в договоре о ЕАЭС заложена интеграция финансовых рынков. И мы предприняли такой шаг: сделать концепцию, которая позволит участникам понять, что это такое – финансовые рынки. То есть сделать некую дорожную карту, что, когда мы должны делать. В 2025 г. нам нужно будет создать наднациональный регулирующий орган.

Автор - директор департамента финансовой политики ЕЭК

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