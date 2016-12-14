Устранить барьеры, изъятия и ограничения

Я благодарю, что предоставили возможность рассказать о той работе, которая делается комиссией по снятию барьеров и формированию внутреннего рынка без препятствий для перемещения товаров, услуг, капиталов.

Как вы знаете, работа по выявлению препятствий была начата комиссией еще в 2012 г., но в 2014 г. с началом разработки проекта договора о Евразийском экономическом союзе она приобрела практическое значение. А на сегодняшний день она уже вышла на системный уровень. С июня 2016 г. в структуре Евразийской экономической комиссии работает департамент функционирования внутренних рынков. Для полного понимания проблематики, с которой мы сталкиваемся, нами была проведена работа по уточнению понятийного аппарата тех препятствий, которые в настоящее время имеются. Они разделены на барьеры, изъятия и ограничения. На текущий момент реестр препятствий, рассматриваемый на Евразийской экономической комиссии, содержит 292 препятствия.

Но хотелось бы, чтобы эта цифра не пугала, потому что непосредственно барьеров, стоящих на пути беспрепятственного перемещения товаров, услуг, капитала или лиц на территории союза, всего 34, т. е. немногим более 10%. Приоритетной задачей, поставленной главами государств – членов Евразийского экономического союза, является именно устранение барьеров, над чем мы и работаем.

Илья Черный Родился в 1980 г. в Бишкеке. В 2002 г. окончил Кыргызский государственный национальный университет, в 2012 г. – Кыргызско-российский славянский университет.

С 2002 по 2012 г. работал в министерстве государственного имущества Кыргызской Республики. С 2012 по 2016 г. – эксперт, заместитель заведующего отделом финансово-экономического анализа в аппарате президента Кыргызской Республики. С сентября 2016 г. – директор департамента функционирования внутренних рынков ЕЭК.

В конце октября был запущен информационный портал, который не только дает информацию о том, какая работа проделывается в направлении снятия барьеров, но и позволяет участникам внутреннего рынка самим принять участие в снятии этих барьеров. Каждая проблемная ситуация, каждый барьер – это сложный процесс юридической и экономической оценки возможных последствий и возможных обстоятельств его возникновения. И работа, которая проводится для его устранения, включает в том числе участие в ней и государств-членов, т. е. получение консультаций, получение заключений от соответствующих государственных органов. Также к этой работе привлекаются и предприниматели, которые ведут свою деятельность на этих рынках. Каждый установленный барьер формируется в отдельный кейс. С каждым из этих кейсов можно ознакомиться на сайте Евразийской экономической комиссии: есть статус, как он рассматривается, как ведется работа по каждому из барьеров. Если он снят, то, соответственно, эта информация также выкладывается на информационный портал.

К концу 2016 г. мы планируем завершить работу по большей части всех барьеров, которые имеются в настоящее время в реестре. Это наши планы, а как будет строиться работа, это уже зависит от желания самих государств – членов союза. Потому что, несмотря на то что к компетенции комиссии относится работа по уведомлению государств-членов выполнения тех или иных положений в праве союза, тем не менее мы сталкиваемся с фактами либо неисполнения, либо блокирования решений коллегии комиссии. Это говорит о том, что нет достаточно полного пакета полномочий у комиссии для решения и устранения этих барьеров. Это задача будущего периода.

Изъятия – это те препятствия, которые были сформированы в ходе переговорного процесса, и по ним были достигнуты определенные договоренности между странами, т. е. это те моменты, когда государство не готово еще допустить на свои рынки участников из других государств – членов союза. Ограничения – это те случаи, когда какая-то ситуация не регламентирована правом союза.

Устранение и изъятие ограничений – это более сложный, более длительный процесс, который требует длительных переговоров по тем или иным направлениям. Мы ведем планомерную работу для подготовки так называемой «Белой книги», в которой будет содержаться весь перечень барьеров, изъятий и ограничений, а также дорожные карты для их устранения в течение определенного периода. «Белая книга» будет также включать и анализ тех проблем, которые возникают на пути свободного перемещения по внутреннему рынку союза товаров, услуг и капитала.

Чтобы наглядно показать государствам-членам возможный эффект от полномасштабного функционирования внутреннего рынка союза без барьеров, изъятий и ограничений, мы также ведем работу по разработке и внедрению новых инструментов, которые позволяют нам эффективно проводить сбор и анализ всего массива информации об имеющихся препятствиях. Одним из таких инструментов мы на сегодняшний день определили систематизацию и визуализацию через матрицу оценки степени влияния рисков на рынках союза. Данная модель будет в ближайшее время запущена, и она продемонстрирует количество препятствий на каждом отдельном рынке и в перспективе с использованием научных подходов позволит оценить степень влияния существующих препятствий на внутренний рынок союза. Мы считаем, что обеспечение функционирования внутренних рынков без барьеров, изъятий и ограничений является наиболее приоритетной задачей в работе комиссии и позволит повысить уровень кооперации и сотрудничества между нашими государствами и, соответственно, экономический рост.

Автор - директор департамента функционирования внутренних рынков ЕЭК