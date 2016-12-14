Интеграция позволит выдержать конкуренцию

Интеграция финансовых рынков критически важна для нашей общей экономической интеграции, поскольку финансовые рынки – это кровеносная система любой экономики. Сейчас финансовый рынок глобален. Естественно, развитые рынки потому и называются развитыми, что предоставляют гораздо больше возможностей для пользователей. Встает вопрос: где будет происходить ценообразование на наши инструменты, наши активы и где будут наши граждане и компании получать возможность удовлетворить свои потребности в области финансовых рынков? На мой взгляд, как раз интеграция позволит нам лучше выдерживать глобальную конкуренцию.

Базовый рынок

Валютный рынок – тот базовый рынок, с которого всё в наших странах, где роль иностранной валюты велика исторически, должно начинаться. Понятно, что очень хотелось бы, чтобы национальные валюты играли бы гораздо большую роль в наших взаимных расчетах. Пока что это не очень происходит. У нас совокупный внешнеторговый оборот – $21 млрд. И в значительной степени он обслуживается не национальными валютами, хотя рубль все же активно используется, 69%. Тем не менее доля валют-посредников еще велика.

Игорь Марич С отличием окончил Финансовую академию при правительстве РФ, специализация − «банковское дело». В 1994–2000 гг. возглавлял операции с ценными бумагами в различных российских банках (до 1999 г. – в Элбим-банке, а затем в банке «Содружество»). С 2000 г. работает на ММВБ. В начале 2016 г. был избран в правление Московской биржи.

Что мы предложили, что мы сумели создать в плане интегрированного валютного рынка и зачем? Это вопрос концентрации ликвидности. Когда мы говорим субъектам экономики: давайте использовать национальные валюты в расчетах, – мы получаем абсолютно ожидаемый ответ: это дороже с точки зрения ликвидности и рисков. Мы говорим: зачем нам зависеть от двух волатильностей, волатильности, например, российского рубля против доллара и, например, белорусского рубля и казахского тенге против доллара? Давайте мы лучше все будем делать на основе прямой котировки. Но дальше вопрос: какого качества эта котировка, если она вообще есть, и какие инструменты по фондированию в национальных валютах, по каким ставкам и какие инструменты особенно по управлению рисками, валютным рискам, процентным рискам в национальных валютах, в инструментах национальных валют у нас есть? Это достаточно большая пока что проблема.

Прямые котировки

Для создания ликвидного прозрачного рынка, где формируется прямая котировка, мы достаточно много уже сделали. Благодаря соглашению еаэсовскому и соглашению между нацбанками у нас появилась возможность прямого допуска банков из стран ЕАЭС на Московскую биржу: у нас появились банки из Белоруссии, Казахстана, банки из Киргизии, банк из Армении у нас есть, Национальный банк Таджикистана. То есть у нас появилась возможность привлечь эти банки, а значит, соответственно, и привлечь определенную ликвидность для того, чтобы прямая котировка нацвалюты была хорошей и качественной. Но пока все эти успехи достигнуты только в отношении конверсионных операций. Более длинные инструменты, которые как раз и необходимы для управления различными рисками или более долгосрочной ликвидностью в нацвалютах, пока что развиты крайне слабо. Мы очень надеемся, что банки из этих стран помогут нам в решении этой задачи на наше всеобщее благо. Удлинение сроков инструментов, т. е. появление более-менее ликвидного рынка по инструментам длинным, длинные валютные свопы, например, возможно, фьючерсы, возможно, в перспективе какие-то иные операции, например операции репо в нацвалютах. У нас инфраструктура для этого готова, вопрос в наличии интереса, с одной стороны, и тех банков или профучастников, которые готовы этот интерес удовлетворить.

Взаимный допуск брокеров

Соглашение о взаимном допуске брокеров, профучастников рынков наших стран к биржевым торгам в странах ЕАЭС – это очень важный шаг. Да, понятно, что есть, как всегда, вопросы к гармонизации требований к этим профучастникам, поскольку они у нас разные, естественно, получаются разные риски, которые берет на себя инфраструктура. Но тем не менее это, безусловно, движение в правильную сторону. Мы видим, что есть интерес у российских брокеров, например, работать с рынками стран ЕАЭС. Этот интерес уже сейчас реализуется. И вот этот взаимный допуск – он поможет этот интерес развить и удовлетворить.

И кроме этого есть еще, на мой взгляд, шаг, который необходимо сделать было бы, – это убрать те препятствия, которые есть на пути взаимного листинга ценных бумаг на биржах наших стран. Там есть определенные регуляторные ограничения в разных странах – и их устранение является, на мой взгляд, тоже вполне прикладной задачей, на которую можно было бы нацелиться и решение которой помогло бы нам предоставить больше возможностей участникам наших финансовых рынков.

Свобода для контрагентов

На мой взгляд, необходимо использовать те возможности, которые предоставляет взаимное признание институтов инфраструктуры финансовых рынков. Например, возможности использования центрального контрагента из одной страны для обслуживания операций на бирже другой страны. Такая практика существует на европейском и вообще на международном рынке. В частности, наш центральный контрагент НКЦ обратился уже за квалификацией европейского регулятора ЕСМ для того, чтобы стать признанным не только в России, но и в Европе центральным контрагентом, что позволит ему в большей степени работать с европейскими банками и профучастниками и, таким образом, естественно, в еще большей степени привлекать ликвидность на российский рынок. Если мы посмотрим на наше пространство ЕАЭС, то пока что мы видим достаточно много препятствий на пути того, чтобы, например, НКЦ стал бы центральным контрагентом, клиринговой организацией, обслуживающей торги на других биржах наших стран. Хотя, на мой взгляд, это была бы абсолютно взаимовыгодная история, поскольку центральный контрагент – тема дорогая во всех смыслах, и с точки зрения капитала, который является основной гарантией того, что он хорошо гарантирует исполнение обязательств, а с другой стороны, это и дорогая технология. На мой взгляд, мы бы сумели предложить более дешевый и качественный инструмент для наших участников, если бы все эти препятствия могли устранить и реализовать такие интеграционные проекты.

Автор - управляющий директор по денежному и срочному рынкам Московской биржи